لوثر ماتيوس يهاجم إنفانتينو بسبب خطة بيع حقوق كأس العالم للمستثمرين

انتقد لوثر ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، بشدة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب خططه لبيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وكتب ماتيوس في مقال لشبكة «سكاي» التلفزيونية: «اختار أحد أسوأ التوقيتات الممكنة للإعلان عن هذه الخطط. وبالنسبة لي، لا يوجد شيء أكثر عبثية من هذه الفكرة».

وأضاف أن إنفانتينو قام «ببعض الأمور الصحيحة في الماضي»، وأنه «ليس كل ما حدث خلال فترة رئاسته كان خاطئاً، حتى إن كان الأمر بالنسبة له يدور دائماً حول المال».

وتابع ماتيوس: «لكنه هذه المرة تجاوز كل الحدود. إما أنه تلقى نصائح سيئة، أو أنه لم يطلب المشورة من الأساس». وأضاف أن إنفانتينو «ينال الآن على الأرجح ما يستحقه، وهو تماماً ما كان يأمل فيه كثير من معارضيه».

وكان إنفانتينو كشف الأسبوع الماضي، عن خطة تقدر بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، لكنه تراجع عنها بعد احتجاجات واسعة، شملت تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم.

ويواجه إنفانتينو، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2016، انتقادات حادة على خلفية هذه القضية.