فولهام يضم غونزالو وبالاسيوس من ريال مدريد

أعلن فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ​أمس (الاثنين) تعاقده مع غونزالو غارسيا وسيزار بالاسيوس من ريال مدريد مدة 5 سنوات. وسينضم بالاسيوس (21 عاماً) خريج أكاديمية ريال مدريد، وغارسيا (22 عاماً) مرة أخرى إلى مدربهما السابق ألفارو أربيلوا في فولهام.

وقاد أربيلوا فريق الشباب ‌والفريق الثاني ‌في ريال مدريد ​قبل ‌أن يتولى ⁠تدريب ​الفريق الأول ⁠في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليحل محل مواطنه الإسباني تشابي ألونسو. ورحل عن النادي في نهاية الموسم لينضم إلى فولهام في يوليو (تموز) الماضي.

وسجل غونزالو 13 هدفاً في 51 مباراة خاضها ⁠مع ريال مدريد في كافة ‌المسابقات، وفاز بدوري ‌أبطال أوروبا والدوري الإسباني ​عام 2024.

ولم يتم ‌الكشف عن قيمة الصفقة؛ لكن وسائل ‌إعلام بريطانية ذكرت أن فولهام دفع نحو 34 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) مقابل التعاقد مع المهاجم الشاب.

ووقع بالاسيوس عقداً يمتد ‌حتى يونيو (حزيران) 2031 أيضاً، مع احتفاظ فولهام بخيار التمديد ⁠لعام ⁠آخر.

وشارك لاعب الوسط في 7 مباريات مع الفريق الأول في ريال مدريد، وخاض مباراته الأولى أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، وشارك أيضاً في دوري أبطال أوروبا. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة؛ لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها تبلغ نحو 8.5 مليون إسترليني.

ويستهل فولهام مشواره في ​الدوري الإنجليزي الممتاز ​على أرضه أمام تشيلسي يوم 24 أغسطس (آب) الحالي.