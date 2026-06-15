حمزة عبد الكريم لاعب مصر: كنا نريد الفوز على بلجيكا

أشاد حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر الواعد ولاعب فريق برشلونة الإسباني للشباب، بأداء فريقه في مواجهة بلجيكا التي انتهت بالتعادل 1 - 1، مساء الاثنين، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي أُقيم في سياتل: «الفريق بالكامل قدَّم مباراةً جيدةً، والكل كان يريد الفوز بالنقاط الـ3، ولكن خرجنا بنقطة واحدة بعدما بذلنا أقصى جهد لنا».

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً: «نشكر الجماهير التي حضرت في المدرجات. لقد خلقنا أجواء رائعة، وعلينا التركيز حالياً في المباراة المقبلة».

وبسؤاله: هل تجاوز منتخب مصر الاختبار الأصعب في دور المجموعات، أجاب مهاجم برشلونة: «ندرك أن منتخب بلجيكا فريق جيد، ويضم لاعبين مميزين، ولكن لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، فكل مباراة بالنسبة لنا نكون مطالبين فيها بالنقاط الـ3».

وختم تصريحاته: «الجماهير كانت رائعةً في المدرجات، نشكرهم على المساندة، وننتظرهم في المباراة المقبلة، ليقدِّموا أجواء أفضل».

سيلعب منتخب مصر في الجولة الثانية ضد نيوزيلندا، في مباراة ستُقام فجر الاثنين المقبل، بينما ستلعب بلجيكا ضد إيران.