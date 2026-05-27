«رولان غاروس»: زفيريف يهزم ماتشاك دون عناء

فاز الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، على التشيكي توماس ماتشاك، ضمن الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» ثاني بطولات الغراند سلام في الموسم الحالي.

وفاز زفيريف بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-4 و6-2 و6-2 ،ليتأهل إلى الدور الثالث من البطولة على حساب التشيكي الذي يحتل المركز الـ43 عالمياً.

وفي مباراة أخرى، فاز الأميركي تومي بول المصنف الرابع والعشرون عالمياً على الإيطالي لورينزو سونيجو، الذي يحتل المركز الـ70 في تصنيف لاعبي التنس المحترفين.

وجاء انتصار بول بثلاث مجموعات دون رد وبنتائج أشواط 6-3 و6-2 و6-4 ليتأهل الأميركي للدور الثالث.

كما حقق البرازيلي جواو فونسيكا المصنف الـ28 عالمياً فوزاً مثيراً على الكرواتي دينو بريجميتش المصنف رقم 72، حيث حول تأخره صفر-2 على مستوى المجموعات إلى الفوز بثلاث مجموعات مقابل اثنتين.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 3-6 و4-6 و6-3 و6-1 و6-2، ليتأهل البرازيلي إلى الدور الثالث.