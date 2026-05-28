«رولان غاروس»: أوساكا تفوز على فيكيتش وتبلغ الدور الثالث

قدمت ناومي أوساكا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، أداءً مبهراً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم (الخميس)، لكنها بذلك جهداً كبيراً لتجنب الخروج من البطولة، بفوزها الصعب 7-6 و6-4 على الكرواتية دونا فيكيتش في الدور الثاني.

اليابانية أوساكا سقطت أرضاً خلال مباراتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش (رويترز)

وارتدت أوساكا فستاناً لامعاً متعدد الطبقات باللونين الأصفر المائل إلى البني والذهبي في الدور الأول من البطولة، ووصلت إلى مواجهة فيكيتش وهي تلبس رداءً أبيض انسدل على الأرض من فوق ملابسها.

وتبادلت اللاعبة اليابانية كسر الإرسال مع فيكيتش في المجموعة الأولى على ملعب سيمون ماتيو، وسط أجواء حارة في باريس، قبل أن تقدم أفضل مستوى لها في الشوط الفاصل، الذي حسمته بعد أن خسرت فيه نقطة واحدة.

استخدمت فيكيتش الحاصلة على فضية أولمبياد باريس مجموعة من الضربات القصيرة خلف الشبكة لإزعاج أوساكا (رويترز)

وبعد خسارتها المجموعة الافتتاحية، استخدمت فيكيتش، الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، مجموعة من الضربات القصيرة خلف الشبكة لإزعاج أوساكا في بداية المجموعة الثانية، لكن محاولتها باءت بالفشل، بعد أن خسرت إرسالها في الشوط التاسع.

وأنقذت أوساكا نقطة كسر إرسالها في الشوط التالي، لتُنهي المباراة بعد ساعة و50 دقيقة، وتصل إلى الدور الثالث في «رولان غاروس» للمرة الأولى منذ عام 2019.

وستلعب أوساكا في الدور الثالث ضد الأميركية إيفا يوفيتش المصنفة 16، التي تغلبت على مواطنتها إيما نافار بنتيجة 6-صفر و6-3 في وقت سابق.