الرياضة رياضة عالمية

سابالينكا ترتدي مجوهرات بـ100 ألف دولار رغم احتجاجها على الجوائز المالية

النجمة البيلاروسية قالت إنه لا يوجد رابط أو تناقض في ذلك

بدأت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة وسط جدل واسع، بعدما ظهرت وهي ترتدي مجوهرات فاخرة تتجاوز قيمتها 75 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام فقط من قيادتها حملة لاعبات التنس المطالبة بزيادة الجوائز المالية في البطولات الكبرى، وذلك وفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية.

وفازت سابالينكا في مباراتها بالدور الأول على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-2، بينما كانت ترتدي مجوهرات قُدّرت قيمتها بأكثر مما حصلت عليه منافستها من جوائز مالية بعد الخروج من البطولة.

وترتبط النجمة البيلاروسية بشراكة مع دار المجوهرات الأميركية «ماتيريال غود» في نيويورك، حيث كشفت التقارير أن الشركة وفرت لها ثلاث قلادات وزوجاً من الأقراط بقيمة إجمالية تصل إلى 148 ألف دولار خلال البطولة.

وتضم المجموعة أكثر من 200 قيراط من أحجار الغارنيت، إضافة إلى 23 قيراطاً من الماس، فيما قررت سابالينكا عدم ارتداء القلادة الثالثة داخل الملعب، معتبرة أن الأمر «قد يكون مبالغاً فيه قليلاً».

وقالت اللاعبة البيلاروسية بشأن ارتداء المجوهرات في درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية بباريس: «لا أشعر فعلياً بثقلها، لكنني أتفهم كيف يبدو الأمر من الخارج».

وأضافت: «كان من المفترض أن أرتدي القلادة الثالثة أيضاً، لكنني شعرت أن الأمر ربما سيكون كثيراً، لذلك اكتفيت باثنتين فقط».

وأكدت سابالينكا أنها تشعر براحة وثقة أكبر عندما تبدو بصورة أنيقة داخل الملعب، قائلة: «بالنسبة لي من المهم أن أبدو جميلة. عندما أشعر أن مظهري جيد، ألعب بصورة أفضل وأشعر براحة أكبر».

وجاءت هذه الإطلالة بعد أيام فقط من احتجاج قادته أبرز لاعبات ولاعبي العالم بشأن نسبة الجوائز المالية التي يحصل عليها اللاعبون من عوائد البطولات الأربع الكبرى.

وفرض أفضل عشرة لاعبين ولاعبات في العالم حداً زمنياً رمزياً لمؤتمراتهم الصحافية بلغ 15 دقيقة فقط، في إشارة إلى أن نسبة الجوائز المالية الحالية لا تتجاوز 15 في المائة من إيرادات البطولات الكبرى.

وكانت سابالينكا من أبرز المشاركات في هذا التحرك، بعدما أنهت مؤتمرها الصحافي باللغة الإنجليزية مبكراً عقب الإجابة عن 13 سؤالاً فقط.

وتقود هذه الحملة رابطة اللاعبات المحترفات بقيادة رئيسها التنفيذي لاري سكوت، حيث يطالب اللاعبون واللاعبات برفع نسبتهم إلى 22 في المائة من دخل البطولات، وهو ما يعادل نحو 25 مليون جنيه إسترليني إضافية.

وعندما سُئلت سابالينكا عن التناقض بين مطالبتها بزيادة الجوائز المالية وارتدائها مجوهرات تتجاوز قيمة ما حصلت عليه منافستها من أموال، رفضت الربط بين الأمرين.

وقالت: «لا أرى كيف يمكن المقارنة بين هذين العالمين المختلفين تماماً».

وأضافت: «كما قلت سابقاً، القضية ليست مرتبطة بي إطلاقاً، بل باللاعبات الأقل تصنيفاً اللواتي يعانين فعلاً من أجل الاستمرار في عالم التنس».

وأشارت إلى أن اللاعبات خارج المراكز المتقدمة يواجهن صعوبات مالية حقيقية، وهو ما أكدته أيضاً البريطانية فرانشيسكا جونز، التي أوضحت أن اللاعبات خارج أول 75 مركزاً عالمياً يواجهن صعوبة حتى في تغطية التكاليف الأساسية للمشاركة في البطولات.

وفي المقابل، كشفت التقارير أن الاتحاد الفرنسي للتنس عقد اجتماعات بالفعل مع ممثلي اللاعبين، ويخطط لتقديم عرض مضاد خلال الأسابيع المقبلة بشأن مطالب زيادة الجوائز المالية.

ولا توجد في بطولات «غراند سلام» أي قيود رسمية على ارتداء المجوهرات، باستثناء الالتزام بالمظهر «الاحترافي»، وهو ما يعني أن سابالينكا ستكون قادرة على الظهور بالمجوهرات نفسها أو حتى أكثر فخامة خلال بطولة ويمبلدون المقبلة.

ولم تكن سابالينكا الوحيدة التي خطفت الأنظار بإطلالة استعراضية في باريس، إذ ظهرت اليابانية ناومي أوساكا أيضاً بزي أسود فاخر من تصميم السويسري كيفن جيرمانييه، قبل أن تستبدل به فستاناً رياضياً لامعاً من «نايكي» خلال مباراتها.

ويعكس هذا الجدل المتزايد كيف أصبحت البطولات الكبرى في التنس مساحة يتداخل فيها الأداء الرياضي مع الموضة والتسويق والهوية التجارية، في وقت يتصاعد فيه النقاش أيضاً حول العدالة المالية داخل اللعبة، والفجوة المتزايدة بين النخبة الثرية وبقية اللاعبين الأقل تصنيفاً.

ألفاريز يشعل حسابات برشلونة

دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التحركات الهجومية في سوق الانتقالات، بعدما بدأ تجهيز أول عرض رسمي لمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في صفقة قد تتحول إلى واحد من أكثر الملفات تعقيداً داخل أروقة النادي الكاتالوني هذا الصيف. وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى في ألفاريز الخيار المثالي لقيادة المشروع الهجومي الجديد، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب سواء مع أتلتيكو مدريد أو مع منتخب الأرجنتين، إلا أن العقبات الاقتصادية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة. وبحسب التقرير، فإن اللاعب الأرجنتيني لا يخفي إعجابه بفكرة ارتداء قميص برشلونة، وهو ما يمنح النادي دفعة مهمة في أي مفاوضات مستقبلية، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار نجمه، واعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع المدرب دييغو سيميوني. وأكدت «آس» أن أتلتيكو لم يتلقَّ حتى الآن عرضاً رسمياً من برشلونة، لكن الاتصالات غير المباشرة بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد الاجتماع الذي جمع وكيل اللاعب بمسؤولي النادي الكاتالوني في مدينة برشلونة، وفق ما أشار إليه الصحافي الإيطالي «فابريزيو رومانو». وترى الصحيفة الإسبانية أن الصفقة قد تتجاوز حاجز 100 مليون يورو، وهو ما يضع إدارة برشلونة أمام معادلة مالية شديدة التعقيد في ظل قيود اللعب المالي النظيف، والحاجة إلى توفير سيولة ضخمة قبل الدخول رسمياً في المفاوضات. وفي هذا السياق، بدأت أسماء بارزة داخل الفريق تظهر كخيارات محتملة للبيع، ويأتي البرازيلي رافينيا على رأس تلك القائمة، بسبب قيمته السوقية المرتفعة وقدرته على توفير جزء كبير من التمويل المطلوب لإتمام الصفقة. وكان اسم رافينيا قد ارتبط خلال الأشهر الماضية بعروض من الدوري السعودي، قبل أن يؤكد اللاعب أكثر من مرة رغبته في الاستمرار داخل برشلونة، لكن التطورات الأخيرة قد تعيد فتح الملف من جديد، خاصة مع اقتراب النادي من حسم صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، إلى جانب التحرك القوي نحو ألفاريز. ويملك خوليان ألفاريز، البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرة حافلة رغم صغر سنه، إذ بدأ تألقه مع ريفر بليت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث حقق كل الألقاب الممكنة تقريباً تحت قيادة بيب غوارديولا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. كما كان أحد العناصر المهمة في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صفقة ضخمة الصيف الماضي. وخلال الموسم الحالي، واصل ألفاريز تقديم أرقام مميزة، بعدما سجل عدداً كبيراً من الأهداف وصنع العديد من الفرص الحاسمة، ليؤكد مكانته كواحد من أكثر المهاجمين اكتمالاً في الكرة الأوروبية حالياً، بفضل قدرته على اللعب كرأس حربة أو مهاجم متحرك أو حتى جناح هجومي. لكن رغم الحلم الكاتالوني، تدرك إدارة برشلونة أن الوصول إلى ألفاريز لن يكون ممكناً دون تضحيات مؤلمة، قد تبدأ ببيع أحد أبرز نجوم الفريق، وربما يكون رافينيا هو الاسم الذي سيدفع ثمن الصفقة الكبرى في مشروع البارسا الجديد.

«رولان غاروس»: الإيطالي دارديري ينضم لركب المتأهلين للدور الثالث

  • باريس: «الشرق الأوسط»
تأهل الإيطالي لوتشيانو دارديري المصنف السابع عشر عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إحدى بطولات الغراند سلام الأربعة، بعد فوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا.

وحقق دارديري، الذي وصل لنصف نهائي بطولة روما للتنس في وقت سابق من هذا الشهر، فوزاً مثيراً على كوميسانا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين ليواصل التقدم في البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح دارديري 6 - 7 (5 - 7) و6 - 4 و4 - 6 و6 - 2 و4 - 6.

وكان لوتشيانو دارديري قد تغلب على النمساوي سيباستيان أوفنر بثلاث مجموعات نظيفة في الجولة الأولى.

وفي مباراة أخرى واصل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف السادس عالمياً، تقدمه في البطولة حيث فاز على الأرجنتيني رومان بوروتشاغا بثلاث مجموعات لواحدة وبنتائج أشواط 4 - 6 و6 - صفر و7 - 5 و6 - 1.

«رولان غاروس»: سابالينكا تتغلب على تذبذب أدائها لتفوز على جاكيمو

تغلبت المصنفة الأولى أرينا سابالينكا على صعوبات واجهتها في المجموعة الأولى لتفوز على الفرنسية إليزا جاكيمو بنتيجة 7 - 5 و6 - 2 الخميس، لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

واضطرت لاعبة بيلاروسيا، التي خسرت في نهائي العام الماضي، إلى بذل جهد كبير لمدة ساعة تقريباً، حيث أسعدت البطلة المحلية الجماهير بعدة ضربات رائعة.

ولا تزال سابالينكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تسعى للفوز بأول لقب لها في بطولة فرنسا المفتوحة.

وقالت سابالينكا: «كانت منافسة صعبة للغاية. خضت مباراة صعبة. أنا سعيدة لأنني أنهيتها في مجموعتين متتاليتين».

وأضافت: «لعبت بشكل رائع حقاً وأجبرتني على بذل المزيد من الجهد واللعب بمستوى أعلى. أنا سعيدة لأنني تمكنت من التعامل مع الموقف والفوز».

وكسرت المصنفة الأولى عالمياً إرسال منافستها مبكراً بضربة أمامية قوية لتتقدم 3 – 1، لكن جاكيمو عادت وكسرت إرسالها على الفور.

وفي يوم شهد خروج المصنف الأول عالمياً على صعيد الرجال يانيك سينر من البطولة بعد خسارته في مباراة من خمس مجموعات أمام خوان مانويل سيروندولو، اضطرت سابالينكا إلى بذل مجهود كبير في المجموعة الأولى أمام المصنفة 67 عالمياً.

وحصلت سابالينكا على نقطة لحسم المجموعة وهي متقدمة 5 - 4 على إرسال جاكيمو، لكن اللاعبة الفرنسية، التي أثارت حماس الجماهير في بعض الأوقات، تمكنت من مواجهة قوة سابالينكا بدقة وتوازن رائعين.

وحافظت المصنفة الأولى على رباطة جأشها وفازت بالمجموعة الأولى عند النقطة الثالثة لحسم المجموعة، ولم تنظر إلى الوراء بعدها أبداً.

وحصلت لاعبة بيلاروسيا على كسر للإرسال في بداية المجموعة الثانية لتتقدم بسرعة 3 - صفر، مما لم يترك أي فرصة للعودة لجاكيمو، التي نفدت طاقتها بسرعة.

وستواجه سابالينكا في المباراة التالية الأسترالية داريا كاساتكينا.

وقالت المصنفة الأولى: «دائماً ما يكون اللعب ضدها تحدياً. إنها مقاتلة. إنها تعيد كل الكرات. عليك أن تبذل جهداً كبيراً للحصول على كل نقطة، خاصة على الملاعب الرملية».

