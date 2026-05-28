عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:43 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

البرازيل تتلقى ضربة قوية: نيمار يقترب من الغياب عن ضربة البداية بالمونديال

نيمار يصل إلى مركز «غرانجا كوماري» التدريبي في مدينة تيريسوبوليس استعداداً لانضمامه إلى معسكر منتخب البرازيل (إ.ب.أ)
نيمار يصل إلى مركز «غرانجا كوماري» التدريبي في مدينة تيريسوبوليس استعداداً لانضمامه إلى معسكر منتخب البرازيل (إ.ب.أ)
  • ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»
TT
  • ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»
TT

البرازيل تتلقى ضربة قوية: نيمار يقترب من الغياب عن ضربة البداية بالمونديال

نيمار يصل إلى مركز «غرانجا كوماري» التدريبي في مدينة تيريسوبوليس استعداداً لانضمامه إلى معسكر منتخب البرازيل (إ.ب.أ)
نيمار يصل إلى مركز «غرانجا كوماري» التدريبي في مدينة تيريسوبوليس استعداداً لانضمامه إلى معسكر منتخب البرازيل (إ.ب.أ)

تلقى منتخب البرازيل ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب النجم نيمار عن المباراتين الوديتين المقبلتين، مع تضاؤل فرص لحاقه بالمواجهة الافتتاحية في المونديال بسبب إصابة عضلية في الساق.

وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار، الخميس، أن الفحوص الطبية التي خضع لها نيمار عقب وصوله إلى معسكر المنتخب في مركز «غرانجا كوماري» أظهرت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وقال لاسمار خلال مؤتمر صحافي: «نيمار حضر إلى المعسكر أمس وخضع لجميع الفحوص الطبية، وانتهينا بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن إصابة من الدرجة الثانية في عضلة الساق، وليست مجرد تورم كما كان يعتقد سابقاً».

وأضاف: «نتوقع حصوله على الضوء الأخضر للعودة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

ولم يؤكد طبيب المنتخب ما إذا كان نيمار سيُستبعد نهائياً من قائمة البرازيل في كأس العالم، لكن المؤشرات الحالية تجعل مشاركته في المباراة الافتتاحية محل شك كبير.

وكان نيمار قد انضم إلى المعسكر، الثلاثاء، لكنه غاب عن أول حصة تدريبية، الأربعاء، قبل نقله إلى عيادة خاصة في مدينة تيريسوبوليس لإجراء فحوص إضافية بعد شعوره بآلام وتورم في الساق اليمنى.

وجاء تشخيص المنتخب البرازيلي مخالفاً لما أعلنه نادي سانتوس قبل أيام؛ إذ أكد طبيب النادي رودريغو زوغايب حينها أن اللاعب يعاني فقط من تورم بسيط وسيكون جاهزاً لبدء التدريبات مع المنتخب.

لكن الفحوص الجديدة كشفت عن وجود تمزق عضلي متوسط يتطلب الراحة وبرنامجاً تأهيلياً قبل العودة للمشاركة.

وسيغيب نيمار عن مواجهة بنما الودية، الأحد المقبل، على ملعب ماراكانا، إضافة إلى اللقاء الودي أمام مصر في مدينة كليفلاند الأميركية.

كما تبدو فرص مشاركته في افتتاح مشوار البرازيل أمام المغرب، بطل أفريقيا، يوم 13 يونيو (حزيران) في نيوجيرسي، ضعيفة للغاية.

وتلعب البرازيل ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً هايتي واسكوتلندا.

وكان استدعاء نيمار، الأسبوع الماضي، قد أثار حماساً واسعاً داخل البرازيل، خصوصاً أنه لم يشارك مع المنتخب منذ عام 2023، كما أنه لم يكن جزءاً أساسياً من خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال عامه الأول مع المنتخب.

ويُعد نيمار الهداف التاريخي للبرازيل بعدما سجل 79 هدفاً في 128 مباراة دولية، لكنه عاش خلال السنوات الأخيرة سلسلة طويلة من الإصابات، إلى جانب فترة متذبذبة بعد عودته إلى سانتوس.

وكان أنشيلوتي قد أكد في مقابلة سابقة أن نيمار لن يحصل على أي معاملة خاصة داخل المنتخب، وأن اختياره يعتمد فقط على الجاهزية الفنية والبدنية، وليس على اسمه أو تاريخه.

وتأتي إصابة نيمار في وقت يعاني فيه المنتخب البرازيلي أيضاً من غيابات أخرى؛ إذ سيفتقد خدمات المدافعين غابرييل ماغالايش وماركينيوس، إضافة إلى المهاجم غابرييل مارتينيلي، بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، بين آرسنال وباريس سان جيرمان.

وبينما يواصل نيمار سباقه مع الزمن لاستعادة جاهزيته، يبدو أن البرازيل مطالبة حالياً بالاستعداد للمونديال من دونه، على الأقل في بداية دور المجموعات.

مواضيع
رياضية برازيلية نيمار كأس العالم فيفا كرة القدم الرياضة البرازيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«مونديال 2026»: البرازيل تبحث عن استعادة هيبتها تحت قيادة أنشيلوتي

رياضة عالمية كارلو أنشيلوتي (إ.ب.أ)

«مونديال 2026»: البرازيل تبحث عن استعادة هيبتها تحت قيادة أنشيلوتي

بعد 24 عاماً من الغياب عن منصات التتويج، يعلّق المنتخب البرازيلي آماله على القدرات القيادية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى جانب العودة الجدلية لنجمه نيمار.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
رياضة عالمية ملعب ماراكانا احتشد بالجماهير في خسارة البرازيل أمام أوروغواي (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال البرازيل 1950»: مأساة «ماراكانازو» وتضميد جراح الحرب

يروي الأسطورة بيليه أنه عندما سجّلت الأوروغواي هدف الفوز بكأس العالم 1950 في مرمى بلاده البرازيل، غرق والده في الدموع.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
رياضة عالمية نيمار قد يلعب دور المهاجم الوهمي خلال البطولة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الصحافة البرازيلية: مهام نيمار في تشكيلة «السامبا» ستكون مختلفة خلال مونديال 2026

أعاد استدعاء نيمار إلى قائمة منتخب البرازيل المشارِكة في كأس العالم 2026 اسم النجم البرازيلي إلى واجهة المشهد الكروي العالمي.

فاتن أبي فرج (بيروت)
رياضة عالمية لم يجرِ استدعاء جواو بيرو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
رياضة عالمية

استبعاد بيدرو المتألق من تشكيلة البرازيل يثير استغراباً

أعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نيمار إلى واجهة المنتخب البرازيلي، بعدما استدعاه رسمياً إلى قائمة كأس العالم 2026، ليخوض نجم سانتوس موندياله الرابع بعمر 34.

فاتن أبي فرج (بيروت)
رياضة عالمية لحظة الإعلان عن اسم نيمار جونيور في تشكيلة أنشيلوتي للمونديال (رويترز)
رياضة عالمية

نيمار يعود لتشكيلة البرازيل في المونديال

عاد نيمار جونيور إلى تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب كارلو أنشيلوتي، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الرياضة رياضة عالمية

ألفاريز يشعل حسابات برشلونة

المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز يستعد للانضمام لبرشلونة (إ.ب.أ)
المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز يستعد للانضمام لبرشلونة (إ.ب.أ)
TT
TT

ألفاريز يشعل حسابات برشلونة

المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز يستعد للانضمام لبرشلونة (إ.ب.أ)
المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز يستعد للانضمام لبرشلونة (إ.ب.أ)

دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التحركات الهجومية في سوق الانتقالات، بعدما بدأ تجهيز أول عرض رسمي لمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في صفقة قد تتحول إلى واحد من أكثر الملفات تعقيداً داخل أروقة النادي الكاتالوني هذا الصيف. وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى في ألفاريز الخيار المثالي لقيادة المشروع الهجومي الجديد، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب سواء مع أتلتيكو مدريد أو مع منتخب الأرجنتين، إلا أن العقبات الاقتصادية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة. وبحسب التقرير، فإن اللاعب الأرجنتيني لا يخفي إعجابه بفكرة ارتداء قميص برشلونة، وهو ما يمنح النادي دفعة مهمة في أي مفاوضات مستقبلية، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار نجمه، واعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع المدرب دييغو سيميوني. وأكدت «آس» أن أتلتيكو لم يتلقَّ حتى الآن عرضاً رسمياً من برشلونة، لكن الاتصالات غير المباشرة بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد الاجتماع الذي جمع وكيل اللاعب بمسؤولي النادي الكاتالوني في مدينة برشلونة، وفق ما أشار إليه الصحافي الإيطالي «فابريزيو رومانو». وترى الصحيفة الإسبانية أن الصفقة قد تتجاوز حاجز 100 مليون يورو، وهو ما يضع إدارة برشلونة أمام معادلة مالية شديدة التعقيد في ظل قيود اللعب المالي النظيف، والحاجة إلى توفير سيولة ضخمة قبل الدخول رسمياً في المفاوضات. وفي هذا السياق، بدأت أسماء بارزة داخل الفريق تظهر كخيارات محتملة للبيع، ويأتي البرازيلي رافينيا على رأس تلك القائمة، بسبب قيمته السوقية المرتفعة وقدرته على توفير جزء كبير من التمويل المطلوب لإتمام الصفقة. وكان اسم رافينيا قد ارتبط خلال الأشهر الماضية بعروض من الدوري السعودي، قبل أن يؤكد اللاعب أكثر من مرة رغبته في الاستمرار داخل برشلونة، لكن التطورات الأخيرة قد تعيد فتح الملف من جديد، خاصة مع اقتراب النادي من حسم صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، إلى جانب التحرك القوي نحو ألفاريز. ويملك خوليان ألفاريز، البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرة حافلة رغم صغر سنه، إذ بدأ تألقه مع ريفر بليت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث حقق كل الألقاب الممكنة تقريباً تحت قيادة بيب غوارديولا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. كما كان أحد العناصر المهمة في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صفقة ضخمة الصيف الماضي. وخلال الموسم الحالي، واصل ألفاريز تقديم أرقام مميزة، بعدما سجل عدداً كبيراً من الأهداف وصنع العديد من الفرص الحاسمة، ليؤكد مكانته كواحد من أكثر المهاجمين اكتمالاً في الكرة الأوروبية حالياً، بفضل قدرته على اللعب كرأس حربة أو مهاجم متحرك أو حتى جناح هجومي. لكن رغم الحلم الكاتالوني، تدرك إدارة برشلونة أن الوصول إلى ألفاريز لن يكون ممكناً دون تضحيات مؤلمة، قد تبدأ ببيع أحد أبرز نجوم الفريق، وربما يكون رافينيا هو الاسم الذي سيدفع ثمن الصفقة الكبرى في مشروع البارسا الجديد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: الإيطالي دارديري ينضم لركب المتأهلين للدور الثالث

الإيطالي لوتشيانو دارديري يتقدم في باريس (إ.ب.أ)
الإيطالي لوتشيانو دارديري يتقدم في باريس (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: الإيطالي دارديري ينضم لركب المتأهلين للدور الثالث

الإيطالي لوتشيانو دارديري يتقدم في باريس (إ.ب.أ)
الإيطالي لوتشيانو دارديري يتقدم في باريس (إ.ب.أ)

تأهل الإيطالي لوتشيانو دارديري المصنف السابع عشر عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إحدى بطولات الغراند سلام الأربعة، بعد فوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا.

وحقق دارديري، الذي وصل لنصف نهائي بطولة روما للتنس في وقت سابق من هذا الشهر، فوزاً مثيراً على كوميسانا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين ليواصل التقدم في البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح دارديري 6 - 7 (5 - 7) و6 - 4 و4 - 6 و6 - 2 و4 - 6.

وكان لوتشيانو دارديري قد تغلب على النمساوي سيباستيان أوفنر بثلاث مجموعات نظيفة في الجولة الأولى.

وفي مباراة أخرى واصل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف السادس عالمياً، تقدمه في البطولة حيث فاز على الأرجنتيني رومان بوروتشاغا بثلاث مجموعات لواحدة وبنتائج أشواط 4 - 6 و6 - صفر و7 - 5 و6 - 1.

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سابالينكا تتغلب على تذبذب أدائها لتفوز على جاكيمو

أرينا سابالينكا تتقدم في باريس (رويترز)
أرينا سابالينكا تتقدم في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: سابالينكا تتغلب على تذبذب أدائها لتفوز على جاكيمو

أرينا سابالينكا تتقدم في باريس (رويترز)
أرينا سابالينكا تتقدم في باريس (رويترز)

تغلبت المصنفة الأولى أرينا سابالينكا على صعوبات واجهتها في المجموعة الأولى لتفوز على الفرنسية إليزا جاكيمو بنتيجة 7 - 5 و6 - 2 الخميس، لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

واضطرت لاعبة بيلاروسيا، التي خسرت في نهائي العام الماضي، إلى بذل جهد كبير لمدة ساعة تقريباً، حيث أسعدت البطلة المحلية الجماهير بعدة ضربات رائعة.

ولا تزال سابالينكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تسعى للفوز بأول لقب لها في بطولة فرنسا المفتوحة.

أرينا سابالينكا (يسار) هزمت الفرنسية إليزا جاكيمو (أ.ب)

وقالت سابالينكا: «كانت منافسة صعبة للغاية. خضت مباراة صعبة. أنا سعيدة لأنني أنهيتها في مجموعتين متتاليتين».

وأضافت: «لعبت بشكل رائع حقاً وأجبرتني على بذل المزيد من الجهد واللعب بمستوى أعلى. أنا سعيدة لأنني تمكنت من التعامل مع الموقف والفوز».

وكسرت المصنفة الأولى عالمياً إرسال منافستها مبكراً بضربة أمامية قوية لتتقدم 3 – 1، لكن جاكيمو عادت وكسرت إرسالها على الفور.

وفي يوم شهد خروج المصنف الأول عالمياً على صعيد الرجال يانيك سينر من البطولة بعد خسارته في مباراة من خمس مجموعات أمام خوان مانويل سيروندولو، اضطرت سابالينكا إلى بذل مجهود كبير في المجموعة الأولى أمام المصنفة 67 عالمياً.

وحصلت سابالينكا على نقطة لحسم المجموعة وهي متقدمة 5 - 4 على إرسال جاكيمو، لكن اللاعبة الفرنسية، التي أثارت حماس الجماهير في بعض الأوقات، تمكنت من مواجهة قوة سابالينكا بدقة وتوازن رائعين.

وحافظت المصنفة الأولى على رباطة جأشها وفازت بالمجموعة الأولى عند النقطة الثالثة لحسم المجموعة، ولم تنظر إلى الوراء بعدها أبداً.

وحصلت لاعبة بيلاروسيا على كسر للإرسال في بداية المجموعة الثانية لتتقدم بسرعة 3 - صفر، مما لم يترك أي فرصة للعودة لجاكيمو، التي نفدت طاقتها بسرعة.

وستواجه سابالينكا في المباراة التالية الأسترالية داريا كاساتكينا.

وقالت المصنفة الأولى: «دائماً ما يكون اللعب ضدها تحدياً. إنها مقاتلة. إنها تعيد كل الكرات. عليك أن تبذل جهداً كبيراً للحصول على كل نقطة، خاصة على الملاعب الرملية».

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا