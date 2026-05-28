إيران تطلب من «فيفا» تسهيلات تأشيرات لمونديال 2026

يتوقع الاتحاد الإيراني لكرة القدم من نظيره الدولي (فيفا) تسهيل حصول منتخبه الوطني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة قبل انطلاق مونديال 2026، وفق ما أعلن رئيسه مهدي تاج في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية، الخميس.

وقال تاج: «ينبغي للاتحاد الدولي (فيفا) أن يضمن إصدار تأشيرة دخول متعددة تتيح للاعبين الدخول إلى الولايات المتحدة والعودة إلى المكسيك».

وكان المنتخب الإيراني، المكنى بـ«تيم ميلّي» قد خطط في البداية للإقامة في مدينة توكسون بولاية أريزونا خلال العرس الكروي العالمي، لكنه نقل معسكره التدريبي لاحقاً إلى مدينة تيخوانا في المكسيك التي ستستضيف كأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

وكان تاج قد صرح سابقاً بأن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب أي تعقيدات تتعلق بتأشيرات الولايات المتحدة، ولتمكين الفريق من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.

ويخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في المجموعة السابعة في الولايات المتحدة.

وأضاف تاج: «من المؤكد الآن أننا سنذهب إلى المكسيك. الفريق يستعد».

كان مصير مشاركة إيران في كأس العالم غامضاً لعدة أشهر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي اندلعت إثر حملة القصف الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ويستهل المنتخب مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس في 15 يونيو (حزيران)، قبل أن يواجه بلجيكا في المدينة نفسها، ثم مصر في سياتل ضمن دور المجموعات.

وصرّح تاج الخميس بأنه «غير مُطّلع على وضع سردار آزمون»، في إشارة إلى نجم الهجوم الإيراني الذي استُبعد من القائمة الأولية التي وضعها مدرب الفريق.

وكان آزمون الذي سجّل 57 هدفاً بقميص منتخب بلاده، ولعب سابقاً لناديي باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي، قد أعرب عن دعمه للاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

كما واجه انتقادات في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، بما في ذلك اتهامات بالخيانة بعد نشر صورة له في مارس (آذار) الماضي برفقة حاكم دبي، حيث يلعب ويقيم حالياً.

ودعا نائب الرئيس الإيراني عبد الكريم حسين زاده، الاثنين، إلى إعادة آزمون إلى المنتخب الوطني.

وفي منشور حديث على «إنستغرام»، قال آزمون إنه رفض ذات مرة «عرضاً مالياً ضخماً من دولة أخرى»، ووصف نفسه بأنه «ابن إيران».