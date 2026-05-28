رقم شيوستروم العالمي مهدَّد مع صعود منافسات السباحة

أصبح الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر سباحة (حرة)، الذي سجَّلته البطلة الأولمبية السويدية سارة شيوستروم مُهدَّداً، بعد أن غيَّرت الهولندية السريعة ماريت ستينبرخن، والأميركية الصاعدة آنا مويش الترتيب التاريخي للسيدات.

وسجَّلت مويش (20 عاماً) من جامعة فرجينيا، زمناً قدره 51.94 ثانية في فوزها بسباق لندن الدولي هذا الأسبوع، وهو ثالث زمن في التاريخ يقل عن 52 ثانية.

وكان هذا الرقم لفترة وجيزة ثاني أسرع زمن على الإطلاق، بعد الرقم القياسي العالمي الذي سجَّلته شيوستروم، والبالغ 51.71 ثانية، والذي حقَّقته في المرحلة الافتتاحية من سباق أربعة في 100 متر تتابع في بطولة العالم 2017 في بودابست.

لكن يوم الأربعاء، تجاوزت بطلة العالم ستينبرخن رقم مويش، بعد أن سجَّلت 51.86 ثانية على الساحل الجنوبي لفرنسا، وتحديداً في كانيه ضمن إحدى محطات سلسلة «مار نوستروم».

واحتلت ستينبرخن المركز السابع خلف شيوستروم في نهائي سباق 100 متر في «أولمبياد باريس 2024»، لكنها هيمنت منذ أن ذهبت السويدية في إجازة أمومة.

وتجاوزت خيبة أملها في باريس بالدفاع بنجاح عن لقبها العالمي في سنغافورة العام الماضي، متفوقة على الأسترالية مولي أوكالاهان بطلة العالم السابقة.

وعادت شيوستروم (32 عاماً) إلى المنافسة في لقاء محلي الشهر الماضي، لكنها ركزت على سباق 50 متراً (حرة)، وسباق الفراشة استعداداً لبطولة أوروبا في باريس في شهرَي يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

وبالنسبة للسباحة الأميركية، فقد يكون صعود مويش نقطة تحوُّل بالنسبة لدولة تعرَّضت للهزيمة كثيراً ضد سيدات أستراليا في سباقات التتابع أربعة في 100 متر في الألعاب الأولمبية.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني في باريس، بينما فازت أستراليا بالميدالية الذهبية للمرة الرابعة على التوالي في هذا السباق.

وتضيف مويش، التي تنحدر من نيوجيرسي، سلاحاً آخر إلى تشكيلة أميركية قوية تضم كيت دوغلاس، وتوري هاسك الفائزة بالميدالية الفضية في سباق 100 متر فردي في باريس.

وشاركت مويش في تصفيات سباق 100 متر تتابع في بطولة العالم العام الماضي، لكنها لم تشارك في النهائي؛ حيث احتلت سيمون مانويل، ودوغلاس، وإيرين جيميل، وهاسك المركز الثاني خلف أستراليا.

ومن المنتظر أن تقدِّم سيدات أستراليا لمحةً عن مستوياتهن قبل عامين على الألعاب الأولمبية عندما يتنافسن في التجارب الوطنية الشهر المقبل استعداداً لدورة ألعاب الكومنولث في غلاسغو التي تبدأ في 23 يوليو.