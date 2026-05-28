الكونغو الديمقراطية تؤكد التزامها ببروتوكولات «إيبولا» قبل المونديال

قالت الكونغو الديمقراطية إن اتحادها الوطني لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، أكدا التزام وفدها المشارك في كأس العالم بالبروتوكولات الأميركية المتعلقة بتفشي فيروس «إيبولا»، ما يُمهّد الطريق لمشاركة الفريق في البطولة.

وصرح أحد المسؤولين في الفريق، يوم السبت، بأن الاستعدادات ستستمر كما هو مخطط لها، على الرغم من اشتراط الولايات المتحدة على الأفراد إكمال فترة عزل مدتها 21 يوماً قبل دخول البلاد.

وتُشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) مع كندا والمكسيك.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من خطر «مرتفع جداً» لانتشار سلاسة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا» على الصعيد الوطني في الكونغو الديمقراطية؛ حيث جرى الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من 1000 حالة مشتبه بها، و246 حالة وفاة مشتبه بها.

وقالت السلطات في الكونغو الديمقراطية إن اتحادها المحلي لكرة القدم أجرى محادثات مع «فيفا» هذا الأسبوع، وإن الوفد أصبح الآن ملتزماً تماماً ببروتوكولات الصحة والسلامة، بما في ذلك إلغاء معسكر تدريبي في كينشاسا، ونقل الاستعدادات إلى الخارج.

وقالت إيفيت كابينغا نجاندو، سفيرة الكونغو الديمقراطية لدى الولايات المتحدة في بيان الأربعاء: «أشيد باتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم و(فيفا) لتحركهما بسرعة وحسم لاتخاذ هذا القرار المسؤول والمعقول».

وأضافت: «الفريق جاهز وبأمان، ولا أشك في أن الولايات المتحدة ستحتضنه».

ويلعب معظم أعضاء الفريق في أوروبا، ما يُقلل من خطر التعرض المباشر للفيروس، في حين سيقضي أعضاء الطاقم الذين غادروا كينشاسا في وقت سابق من هذا الشهر 21 يوماً على الأقل في أوروبا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، بما يتماشى مع الإرشادات الصحية الأميركية.

وقال وزير الرياضة، ديدييه بوديمبو: «بذلت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية كل ما في وسعها لضمان وصولهم إلى الولايات المتحدة مستعدين ومحميين وجاهزين للمنافسة».

كما عبّر المسؤولون عن مخاوفهم بشأن المشجعين الذين حصلوا على تذاكر كأس العالم، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بسبب القيود الإدارية، مضيفين أن المناقشات جارية مع «فيفا» بشأن إمكانية استرداد الأموال.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً، للإقامة في هيوستن. ويستهل مشواره في المجموعة الـ11 بمواجهة البرتغال في 17 يونيو، قبل أن يواجه كولومبيا في وادي الحجارة يوم 23 يونيو، وأوزبكستان في أتلانتا بعدها بأربعة أيام.