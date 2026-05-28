دونيس يستدعي الحارس الصانبي لتحضيرات «الأخضر» المونديالية… وعودة سعود

أعلن مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس استدعاء حارس مرمى النادي الأهلي عبد الرحمن الصانبي للالتحاق بمعسكر الأخضر في نيويورك، والمقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد «الأخضر» للمشاركة في كأس العالم 2026.

يواصل «الأخضر» في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس تدريباته بحصة تدريبية مغلقة (المنتخب السعودي)

ويواصل «الأخضر» في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس تدريباته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي.

وواصل «الأخضر» فجر الأربعاء تدريباته في مدينة نيويورك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم.

واصل «الأخضر» فجر الأربعاء تدريباته في مدينة نيويورك ضمن معسكره الإعدادي (المنتخب السعودي)

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت الحصة التدريبية بمران الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.

من جهة أخرى، واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يلتحق لاعب المنتخب الوطني سعود عبد الحميد بمعسكر الأخضر اليوم الخميس، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج وثائقه الرسمية.