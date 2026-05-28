قرعة كأس آسيا للشباب: السعودية في مجموعة قطر وعُمان وهونغ كونغ

سُحبت اليوم الخميس قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أسفرت عن مواجهات متفاوتة القوة للمنتخبات العربية والقارية المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات المقررة في الصين.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 25 أغسطس (آب) إلى 6 سبتمبر (أيلول) 2026 بنظام الدوري المجمع، ضمن نظام جديد اعتمده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الفئات السنية، يقوم على مرحلتين تتضمنان آلية للصعود والهبوط، بهدف رفع التنافسية ومنح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة منتخبات متقاربة فنياً.

وتم توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات في مرحلة التصفيات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في الصين عام 2027.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب قطر المستضيفة وعُمان وهونغ كونغ، في مجموعة تبدو متوازنة نسبياً، لكنها تحمل طابعاً خليجياً واضحاً مع وجود ثلاثة منتخبات عربية.

أما المنتخب العراقي فجاء في المجموعة السادسة مع تايلاند المستضيفة والإمارات وتركمانستان، بينما أوقعت القرعة المنتخب الأردني في المجموعة الرابعة إلى جانب طاجيكستان والبحرين المضيفة وأفغانستان.

وشهدت المجموعة الثانية وجود سوريا مع أوزبكستان المضيفة والهند وبنغلاديش، في حين جاءت فلسطين في المجموعة الثالثة رفقة إيران وفيتنام المضيفة وكوريا الشمالية.

وفي بقية المجموعات، تواجه كوريا الجنوبية منتخبات قرغيزستان والفلبين ولبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة السابعة اليابان واليمن وكمبوديا المضيفة والكويت، فيما تتصدر أستراليا حاملة اللقب منافسات المجموعة الثامنة مع إندونيسيا وماليزيا ولاوس المضيفة.

كما شهدت النسخة الجديدة اعتماد «مرحلة التطوير»، التي تضم 12 منتخباً تم توزيعها على ثلاث مجموعات، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني إلى مرحلة التصفيات في النسخة المقبلة.

وبحسب قرعة مرحلة التطوير ضمت المجموعة التاسعة منتخبات منغوليا (المضيفة)، غوام، نيبال، جزر شمال ماريانا، أما المجموعة العاشرة فضمت الصين تايبيه، سنغافورة، بوتان (المضيفة)، ماكاو، بينما ضمت المجموعة الحادية عشرة منتخبات ميانمار (المضيفة)، المالديف، بروناي دار السلام، سريلانكا.

ومن المقرر أن تستضيف الصين نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً خلال الفترة من 24 مارس (آذار) إلى 10 أبريل (نيسان) 2027.