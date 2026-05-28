السويد ستزوّد أوكرانيا بنحو 36 طائرة مقاتلة

قال الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في مؤتمر صحافي مشترك، الخميس، إن كييف تعتزم شراء 20 طائرة مقاتلة جديدة من طراز «غريبن»، كما ستمنحها استوكهولم 16 طائرة من طراز أقدم دون مقابل العام المقبل.

وكان زيلينسكي وكريسترشون وقّعا خطاب نوايا العام الماضي يمهد الطريق أمام السويد لبيع ما يصل إلى 150 مقاتلة من طراز «ساب غريبن إي» لأوكرانيا، لكن تسليم الطراز الأحدث سيستغرق عدة سنوات.

وتمثل هذه الطائرات أولوية ‌بالنسبة لأسطول المقاتلات الأوكراني، ‌فيما قال وزير الدفاع الأوكراني ‌في ⁠مايو (أيار) الماضي ⁠إن من المتوقع عقد صفقة مقاتلات «ساب غريبن إي» «في غضون أشهر» بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون يتبادلان الوثائق في مؤتمر صحافي في مقر الأسطول الجوي إف - 16 في أوبسالا بالسويد 28 مايو 2026 (أ.ف.ب)

وقال كريسترشون في مؤتمر صحافي إلى جانب زيلينسكي في قاعدة أوبسالا الجوية، حيث تعرض طائرتان من طراز «غريبن»: «هذا الطراز هو الخيار الأمثل والأفضل ⁠لأوكرانيا. لذا، نخطو اليوم خطوة هامة ‌أخرى في هذا المسعى المشترك».

وذكر ‌زيلينسكي: «نحتاج هذه المقاتلات، وبالنسبة لنا، هذه صفحة جديدة لأوكرانيا»، مضيفاً أن ‌كييف تعتزم شراء جميع الطائرات البالغ عددها 150 ‌المنصوص عليها في خطاب النوايا الأصلي. واختتم قائلاً: «بمشيئة الرب، سنحصل على التمويل الكافي لذلك».

ويوفر نقل طائرات من طرازات قديمة حلاً مؤقتاً بالنسبة للدفاع الجوي الأوكراني في الوقت الراهن.

I thank Sweden for all its support for Ukraine – for our people and for our defense. Sweden is absolutely committed to protecting life, and we value this immensely.Today, we have a new support package for Ukraine, and the most important element of it is the Swedish Gripen... pic.twitter.com/DHHRTKG0Ol — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2026

وأوضح ‌زيلينسكي أن أوكرانيا خصصت 2.5 مليار يورو من أصل 90 مليار يورو من ⁠حزمة قروض ⁠الاتحاد الأوروبي لشراء هذه المقاتلات. ومن المتوقع أن تتسلم أوكرانيا الطراز الجديد اعتباراً من عام 2030.

وبحلول الساعة 11.41 بتوقيت غرينتش، قفز سهم «ساب» 4.4 في المائة، ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة في أوروبا.

Tack Sverige! Tack @SwedishPM! Ära åt Ukraina!Дякую, Швеціє! Дякую, Ульфе! Слава Україні! Thank you, Sweden! Thank you, Ulf! Glory to Ukraine! pic.twitter.com/zgbBYVyRPM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2026

وقال ميكائيل يوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «ساب»، إن هذا يوم تاريخي للشركة، وإن هذه الصفقة تعزز الزخم المحيط بالمقاتلات من طراز «غريبن».

وأضاف لوكالة «رويترز» في قاعدة أوبسالا الجوية: «كلما زاد عدد الدول التي تختار مقاتلة غريبن... وكلما بدأت تحلق في عمليات عسكرية في عدد أكبر من الدول؛ ازداد إدراك الناس بما تتمتع به من قدرات هائلة».