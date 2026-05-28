المدرب إيتاليانو يغادر بولونيا ويدنو من نابولي

أنهى فينتشنتسو إيتاليانو عقده مدرباً لنادي بولونيا الخميس بعد موسمين في إدارته الفنية، في حين أشارت تقارير محلية إلى أنه أحد أبرز المرشحين لخلافة أنطونيو كونتي في نابولي.

وقال نادي بولونيا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في «سيري أ»: «أعلن نادي بولونيا أنه توصل إلى اتفاق مع فينتشنتسو إيتاليانو لإنهاء عقده بالتراضي. وأبلغ إيتاليانو النادي بأنه يعتبر مسيرته مع بولونيا قد انتهت، بعد موسمين تميزا بنتائج ممتازة، بغض النظر عن أي طموحات مهنية مستقبلية».

وتحت قيادة إيتاليانو، الذي سبق له تدريب فيورنتينا (2021-2024)، فاز بولونيا بكأس إيطاليا 2025، وهو أول لقب له منذ عام 1974.

ووصل النادي، المنتمي لمنطقة إيميليا رومانيا، إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم، حيث أُقصي على يد أستون فيلا الإنجليزي في طريق الأخير للفوز باللقب.

بحسب الصحافة الإيطالية، يتنافس إيتاليانو مع ماسيميليانو أليغري على منصب المدير الفني لنادي نابولي، بطل الدوري عام 2025، ووصيفه في الموسم الفائت، والذي يبحث عن خليفة لكونتي المغادر بعد موسمين.

ومن المتوقع أن تُجري أربعة أندية على الأقل في الدوري تغييرات في مناصب مدربيها، وهي بولونيا، وميلان الذي أقال أليغري بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في المرحلة الأخيرة، ونابولي، ولاتسيو (بعد رحيل ماوريتسيو ساري الأربعاء).

وتشير التقارير إلى أن ساري سينتقل إلى أتالانتا.