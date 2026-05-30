«مونديال 2026»: الرقصة الأخيرة قبل الاعتزال

إلى جانب النجمين؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الساعيين إلى خوض كأس عالم سادسة، سيطأ ملاعب أميركا الشمالية هذا الصيف عدد من المخضرمين لخوض ما قد تكون رقصة الوداع الأخيرة، مثل الحارسين؛ الألماني مانويل نوير، والمكسيكي غييرمو أوتشوا، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش...

* أوتشوا... الحلقة السادسة

إذا كانت الأضواء مسلّطة على ميسي ورونالدو، فإن لاعبا ثالثاً قد يبلغ الرقم القياسي بالمشاركة في 6 نسخ من كأس العالم: الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا الذي سيطفئ شمعته الـ41 في 13 تموز (يوليو) المقبل. ابن غوادالاخارا الذي يحمل قميص «إل تري» منذ عام 2005، يلعب منذ بداية الموسم مع أيل ليماسول القبرصي، بعدما سبق له الدفاع عن ألوان أجاكسيو وساليرنيتانا.

اشتهر أوتشوا بصلابته على خط مرماه بفضل تصدياته الخاطفة وردود فعله السريعة، وذاع صيته خلال «كأس العالم 2014» في البرازيل، حين قدم مباراة استثنائية أمام البلد المضيف في دور المجموعات (0 - 0).

وفي 2018، عزز أسطورته بإنجاز جديد أمام ألمانيا التي سقطت أمام المكسيك (0 - 1). ومع 152 مباراة دولية، سيجلب خبرته إلى المجموعة المكسيكية، حتى وإن لم يعد اليوم الحارس الأساسي.

الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا (رويترز)

* لوكا مودريتش... الفنان

هو مهندس المسيرتين البارزتين لكرواتيا خلال «مونديال 2018» في روسيا (وصيفاً بعد الخسارة أمام فرنسا)، وفي قطر بعد 4 سنوات (ثالثاً)... ويمدد لوكا مودريتش مشواره بخوضه كأس عالم خامسة.

وبعد نهاية مغامرة زاخرة استمرت 13 عاماً مع ريال مدريد، انضم الفائز بـ«الكرة الذهبية 2018» هذا الموسم إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة ميلان، حيث لا يزال يُظهر فنونه الكروية وجودته التقنية الفريدة.

وبعد تعرضه لكسر في عظمة الوجنة اليسرى أواخر أبريل (نيسان) الماضي، لم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الحين، لكن ذلك لا يقلق مدربه زلاتكو داليتش: «لا شك لديّ... سيكون جاهزاً».

ويظل مودريتش، بعمر 40 عاماً وأحدُ أعظم لاعبي الوسط في التاريخ، العقلَ المدبر للمنتخب الكرواتي، الذي سيواجه إنجلترا في دور المجموعات.

* مانويل نوير... العائد

كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد «كأس أوروبا 2024»، لكنه عاد من جديد... في سن الأربعين، بات نوير مجدداً رقم واحد في حراسة المرمى الألمانية.

ورغم أن المدرب يوليان ناغلسمان كرر على مدى نحو عامين أن مسألة عودته غير مطروحة، فإنه لا مارك آندريه تير شتيغن؛ كثير الإصابات، ولا أوليفر باومان، تمكنا من فرض نفسيهما.

نوير؛ المتوج بطلاً للعالم عام 2014 وهو في قمة عطائه، أظهر هذا الموسم في «دوري أبطال أوروبا» أنه لا يزال قادراً على التصديات الاستعراضية التي صنعت سمعته.

غير أن حالته البدنية تثير التساؤلات؛ فبعد إصابات متكررة منذ «مونديال 2022»، عانى أخيراً من إصابات في ربلة الساق، حرمته من خوض نهائي كأس ألمانيا أواخر مايو (أيار) مع بايرن ميونيخ.

إدين دجيكو (رويترز)

* إدين دجيكو... البطل البوسني

بعد مسيرة مرّ خلالها بفولفسبورغ ومانشستر سيتي والدوري الإيطالي (روما، وإنتر ميلان)، لا يزال إدين دجيكو، بعمر 40 عاماً، عنصراً أساسياً في منتخب البوسنة.

ويلعب رأس الحربة حالياً مع شالكه، وهو الهداف التاريخي للمنتخب (73 هدفاً)، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (148).

وخلال التصفيات، سجل 6 أهداف، بينها هدف التعادل الحاسم أمام ويلز في نصف نهائي الملحق، قبل 4 دقائق من النهاية.

وفي النهائي أمام إيطاليا، أدى دوره رغم إصابة في الكتف، قبل أن يتولى زملاؤه المهمة بنجاح في ركلات الترجيح.

كما سيخوض هذه النسخة من كأس العالم مخضرمون آخرون، لا سيما من حراس المرمى، مثل حارس باستيا الهايتي، جوني بلاسيد، الذي سيكتشف المونديال بعمر 38 عاماً، والأسكوتلندي كريغ غوردون (43 عاماً) لاعب هارتس.

وبعمر 39 عاماً، سيخوض المدافع الياباني يوتو ناغاتومو الذي لعب سابقاً مع إنتر ميلان وغلاطة سراي ومرسيليا، كأس عالم خامسة.

ويبقى أكبر لاعب ميداني شارك في كأس العالم هو المهاجم الكاميروني روجيه ميلا، الذي كان عمره 42 عاماً وشهراً و8 أيام خلال آخر مشاركة له في «المونديال» عام 1994 بالولايات المتحدة.