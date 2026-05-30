«رولان غاروس»: أوساكا تتجاوز يوفيتش بصعوبة

بهرت نعومي أوساكا الجميع بزي ذهبي بالكامل، لكنها اضطرت إلى بذل جهد كبير لتفوز بصعوبة 7-6 و6-7 و6-4 على الأميركية الصاعدة إيفا يوفيتش اليوم (السبت)، لتتقدم إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرتها.

ولعبت أوساكا وهي ترتدي زياً ذهبياً مطرزاً بالترتر، في أحدث إطلالاتها في باريس، وواجهت صعوبة في المباراة منذ البداية، وسيطرت يوفيتش على منافستها في ظهورها الأول في الدور الثالث بأي بطولة كبرى.

ووجدت يوفيتش (18 عاماً) نفسها في موقف غير مألوف بالنسبة إليها، لكنها بدت مرتاحة تماماً على ملعب «سوزان لينغلن»، وفرضت على المصنفة الأولى عالمياً سابقاً خوض شوط فاصل في المجموعة الافتتاحية.

وأهدرت أوساكا، المصنفة الـ16، نقطتين لحسم المجموعة عندما كانت النتيجة 6-3، واحتاجت إلى ثلاث نقاط أخرى قبل أن تهزم الأميركية 7-5 في الشوط الفاصل.

وكان الوضع مماثلاً في المجموعة الثانية، وكسرت كل لاعبة إرسال منافستها مرة واحدة، وفازت يوفيتش بالشوط الفاصل الثاني لتعادل النتيجة.

وجاءت المجموعة الثالثة متقاربة للغاية، ورفضت يوفيتش الاستسلام، وردت على قوة أوساكا بثبات، لكن اليابانية حصلت على نقطة حاسمة في شوط إرسال الأميركية عندما كانت النتيجة 5-4، وحققتها بنجاح لتتقدم إلى الدور التالي.

وستلعب أوساكا في الدور الرابع من البطولة أمام الفائزة من مواجهة المصنفة الأولى أرينا سابالينكا ضد الأسترالية داريا كاساتكينا.