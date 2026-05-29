فاييخو: ما كان ينبغي لامرأة أن تدير مباراتي أمام كوامي

قال الباراغوياني دانييل فاييخو إن مباراته في الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام الفرنسي مويس كوامي: «ما كان ينبغي أن تديرها حكمة امرأة».

وخسر فاييخو أمام اللاعب الفرنسي الشاب الخميس في مباراة استمرت لخمس مجموعات، ولما يقرب من خمس ساعات على ملعب سوزان لينغلين.

وعقب خسارته 3-6 و5-7 و6-3 و6-2 و6-7، قال فاييخو لمجلة «كلاي»: «مثل هذه النوعية من المباريات تحتاج لحكم رجل. من الصعب على سيدة إدارتها».

وعاد كوامي من التأخر 3-5 في المجموعة الخامسة ليفرض شوطاً فاصلاً حاسماً، ثم قلب تأخره إلى 8-7 في الشوط الفاصل نفسه. وكان الجمهور الفرنسي صاخباً للغاية، وقال فاييخو إن الحكمة البرازيلية آنا كارفاليو لم تتمكن من السيطرة على الجماهير.

وقال: «كان يجب أن يدير المباراة رجل، لأن الجمهور كان متطلباً جداً، ويحتاج إلى قوة كبيرة لمواجهته. الجمهور تجاوز الحدود كثيراً، لكنني أتفهم أنه يدعم لاعبهم. الأجواء كانت حماسية للغاية، ولهذا كنت مستعداً مسبقاً، وكنت أعلم أن الأمور ستكون هكذا. وبصراحة، هذا لم يضرني بقدر ما منح منافسي قوة إضافية».

وأضاف فاييخو أن كوامي «كان يهدر الكثير من الوقت في عدة مناسبات، سواء بالاستلقاء على الأرض، أو بالمماطلة».

وتابع: «ليس من الطبيعي أن يظل الجمهور يهتف لمدة دقيقة كاملة دون لعب أي نقطة. وفي مباراة يكون الجانب البدني فيها مهماً للغاية، إذا منحت لاعباً وقتاً طويلاً فسيستفيد من ذلك بالتأكيد. والحقيقة أن إدارة مثل هذا الموقف صعبة أيضاً بالنسبة للحكم».

ولم يرد منظمو بطولة فرنسا المفتوحة عند طلب التعليق على تصريحات فاييخو.