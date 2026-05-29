الرياضة رياضة عالمية

برناردو سيلفا... نجم متعدد المواهب يرحل وهو في أوج عطائه

سيُذكر بفضل طاقته الخارقة ومجهوده الوفير وقدرته الهائلة على التحمل

فاز سيلفا بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي من ضمنها «دوري أبطال أوروبا» عام 2023 (أ.ب)
    لندن: سايمون هاتنستون*
برناردو سيلفا ليس مجرد لاعب كرة قدم، فهو أشبه ببطل خارق يسافر عبر الزمن ويغيِّر شكله. حتى مظهره يوحي بأنه بطل خارق؛ رجلٌ يتمتع بقوة هائلة يخوض معارك ضارية على أرض الملعب. إنني أشاهد مباريات كرة القدم منذ 55 عاماً، لكنني لم أرَ مثله قط. وعلى مدى العقد الماضي، كنت محظوظاً بما يكفي لمشاهدته يلعب أسبوعاً بعد أسبوع مع فريق مانشستر سيتي. والآن حان وقت الوداع.

يشتهر بعض لاعبي كرة القدم بقدرتهم على اللعب في جميع مراكز الملعب تقريباً. في هذا الصدد، يتبادر إلى الذهن جيمس ميلنر، وجون أوشيه، وفيل نيفيل. وعادةً ما يكون هؤلاء اللاعبون أقوياء، لكنهم لا يمتلكون مهارة كبيرة. لكنَّ سيلفا يتميز بتعدد مهاراته وإمكاناته، فهو ليس فقط لاعباً بارعاً للغاية، بل كثيراً ما يلعب في جميع المراكز في مباراة واحدة. بل إنه أحياناً يلعب في جميع المراكز في لعبة واحدة، بمعنى أنه يتسلم الكرة من حارس المرمى، ثم يتناقلها مع لاعبي خط الدفاع، ثم يظهر فجأة في مركز الظهير الأيمن. ومع استمرار اللعب، يتحول إلى صانع ألعاب استثنائي، يمرر تمريرة دقيقة تخترق دفاع الخصم. ثم يظهر في مركز الجناح ليرسل كرة عرضية مقوسة إلى القائم البعيد. وقبل أن يشتت لاعبو الفريق المنافس الكرة إلى حافة منطقة الجزاء، يكون برناردو هناك ليسدد كرة عالية بعيدة عن المرمى!

لقد أحرز سيلفا عدداً من الأهداف الرائعة؛ تلك الكرة المقوسة في الزاوية العليا لمرمى آرسنال، وتلك التسديدة الصاروخية في مرمى مانشستر يونايتد، وتلك التسديدة المذهلة على الطائر ضد برمنغهام في كأس الاتحاد الإنجليزي. كما أحرز عدداً من الأهداف الحاسمة. لا شيء أهم من الهدفين اللذَين سجلهما في مرمى ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023. علاوة على ذلك، أحرز النجم البرتغالي عدداً مذهلاً من الأهداف بضربات الرأس بالنسبة إلى لاعب يصل طوله إلى 1.73 سم (إنه عبقري في ضربات الرأس).

ومع ذلك، تجب الإشارة إلى أن أرقامه وإحصاءاته ليست استثنائية. في الواقع، لن يُذكر سيلفا بعدد الأهداف التي سجلها أو التمريرات الحاسمة التي صنعها (76 هدفاً و77 تمريرة حاسمة في 460 مباراة)، لكنه سيُذكر برشاقته المذهلة، وذكائه الحاد، وقدرته على التحرك في المساحات الخالية، ومراوغة المنافسين بحركات دقيقة، واختراق دفاعات الخصم. سيُذكر برناردو قبل كل شيء بفضل طاقته الخارقة ومجهوده الوفير وقدرته الهائلة على التحمل. لا يبدو عليه التعب أبداً، ولا يرغب أبداً في أن يترك الملعب، ونادراً ما يُصاب. في الواقع، يُعد برناردو مثالاً للصبر والتحمل. تشير الأرقام والإحصاءات إلى أنه في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي في ملعبه على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد عام 2019، ركض سيلفا مسافة 13.7 كيلومتر، وهي أكبر مسافة مُسجلة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سيلفا وغوارديولا ودّعا بعضهما بعضاً بالدموع (أ.ف.ب)

أما بالنسبة إلى مانشستر سيتي ففي كل موسم كان سيلفا يصرح برغبته في الرحيل. لم يكن ذلك لأنه لا يحب ناديه، بل لأنه وعائلته كانوا يُريدون مناخاً أكثر دفئاً. في النهاية، انتصر مانشستر سيتي، وأبقى عليه لأطول فترة ممكنة. لعب برناردو في 109 مباريات في خط الوسط إلى جانب النجم الإسباني ديفيد سيلفا. كانت تلك هي ذروة تألق جوسيب غوارديولا. لم يكن المدير الفني الإسباني يريد لاعبين قادرين على إحراج لاعبي الخصم بتمرير الكرة من بين أقدامهم، بل كان يريد لاعبين مقاتلين لا يتوقفون أبداً عن الركض والضغط على المنافس.

كانت جماهير مانشستر سيتي تغنّي أغنية تقول كلماتها: «مَن يحتاج إلى الذهب؟ إذا كنت تحتاج إلى الذهب، فلدينا ديفيد سيلفا وبرناردو سيلفا! نحن لا نُقهر!». وقد كان مانشستر سيتي فريقاً لا يُقهر بالفعل. وفي عصر ديفيد سيلفا وبرناردو سيلفا، أصبح مانشستر سيتي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق 100 نقطة في موسم واحد، وأول فريق يفوز بجميع الألقاب المحلية. ومع برناردو سيلفا، حقق مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما أصبح أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتميز سيلفا بأنه شخص لطيف ومرح ومحبوب. وهناك مقاطع فيديو لا حصر لها للاعبي مانشستر سيتي وهم يحملونه كأنه دمية، أو يرمونه في المسبح لمجرد التسلية. لكنه داخل الملعب لاعب شرس للغاية. ويتمنى المنافسون لو كان يلعب معهم، لكنهم لا يطيقونه عندما يلعب ضدهم. إنه بارع في ارتكاب المخالفات التكتيكية التي تعطل اللعب، كما يضغط على المنافسين بشكل ماكر وقوي. وأمام برنتفورد مؤخراً، اشتبك مع المدافع ناثان كولينز، وشعرتُ حقاً بالخوف على المدافع الذي يبلغ طوله 193 سم! وقال معلق المباراة بإعجاب: «لدى برناردو ميلٌ لاستفزاز الخصوم». علاوة على ذلك، فإنه بارع في الحديث بقدر براعة تداخلاته داخل الملعب. فعندما سُئل في أحد الفيديوهات عن سبب عدم تدربه في صالة الألعاب الرياضية، رد قائلاً: «أنا لا أتدرب في صالة الألعاب الرياضية، فهذا شيء للاعبين الذين لا يعرفون كيف يلعبون بأقدامهم!».

برناردو سيلفا وجون ستونز وكأس إنجلترا واللقب الأخير مع مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

ربما كان سيلفا في أوج غضبه عندما شكّل مانشستر سيتي ممراً شرفياً بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في يوليو (تموز) 2020. وكان اللاعب الوحيد في مانشستر سيتي الذي رفض التصفيق للأبطال المتوجين باللقب، وعندما ركزت الكاميرات عليه اتضح أنه كان يحمل كوباً من الشاي في يده، وهو الأمر الذي زاد من شعبيته ومنحه مكانة أسطورية بين جماهير مانشستر سيتي. بعد ذلك، أوضح برناردو موقفه بأسلوبه المعهود، قائلاً: «في رأيي، هذا (إقامة ممر شرفي للفائز باللقب) نوع من النفاق. إنها ليست عادة لدينا في البرتغال. إذا أرادوا فعل ذلك، فليفعلوا، لكنني لم أكن لأصفق لليفربول، لأن هذه ليست طريقتي في الاحتفال بالهزيمة. عندما أفوز بلقب، لا أحتاج إلى أن يصفق لي أحد!».

وفي موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، كان سيلفا قائداً، وقاد فريقاً جديداً للفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي. صحيح أن أرقامه لم تكن مبهرة (ثلاثة أهداف وخمس تمريرات حاسمة)، لكن هذا يثبت أن الإحصاءات والأرقام وحدها لا تعكس كل شيء وقد تكون مضللة. سوف يرحل سيلفا وهو في أوج عطائه. لقد كان مؤثراً للغاية خلال الأشهر التسعة الماضية، وبشكل لم يسبق له مثيل. وخلال هذا الموسم، لم يكن أساسياً مع فريقه فحسب، بل كان من الصعب استبداله. أتذكر جيداً أنه في موسم 2025-2026 قفز سيلفا عالياً في الهواء متفوقاً على لاعب آرسنال فيكتور غيوكيريس (189 سم)، ليُشتت الكرة ببراعة، ومفسداً هجمة كانت ستحسم نتيجة اللقاء. وكانت تلك الضربة الرأسية هي التي دفعت إيرلينغ هالاند ليقول له: «لقد كنتَ مثل كانافارو تماماً».

سيلفا وأسرته وتكريم خاص بعد آخر مباراة له مع مانشستر سيتي (إ.ب.أ)

ورأى نجم الوسط البرتغالي أن الوقت حان للجيل الجديد كي يحمل مانشستر سيتي على أكتافه، وذلك بعدما خسر فريقه معركة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح آرسنال. وفي مقابلة وداعية مع الموقع الرسمي للنادي شكر سيلفا مدربه غوارديولا، عادّاً الحظ لم يحالف الفريق في عدم التتويج بعدد أكبر من ألقاب دوري أبطال أوروبا. وقال سيلفا: «لا يكون الأمر كافياً أبداً، لكني أشعر بأن جيلنا حقق الكثير. وأشعر أيضاً بأن الوقت حان لهؤلاء الشبان ليحصلوا على لحظتهم». وأضاف: «بالنسبة لي شخصياً، فهي فرصة لأكون أقرب قليلاً من عائلتي... رغم أنني أحب هذا النادي كثيراً، وأحببت السنوات التسع هنا، أشعر بأن هذا هو التوقيت المناسب لخوض تحدٍّ جديد في حياتي، سيكون الأمر جيداً».

أما بالنسبة إلى غوارديولا فكان برناردو أكثر من مجرد لاعب كرة قدم يُعجب به، وأكثر من مجرد لاعب لا يجرؤ على الاستغناء عنه، بل كان لاعباً يعشقه. لقد عبّر المدير الفني الإسباني عن ذلك بأفضل طريقة ممكنة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام بثلاثية نظيفة، عندما قال: «برناردو هو نقطة ضعفي، وهو اللاعب المفضل لديّ». فمن أنا لكي أخالف غوارديولا؟ وقال سيلفا إن غوارديولا كان قدوته قبل وقت طويل من قدومه إلى مانشستر، مضيفاً: «قبل وقت طويل من انضمامي إلى مانشستر سيتي، كان بيب دائماً مصدر إلهام لي، عندما كان يدرب برشلونة، ذلك الفريق الصغير الحجم مع تشافي، (أندريس) إنييستا، و(الأرجنتيني ليونيل) ميسي، وبيدرو». وتابع: «كنت حينها في أكاديمية بنفيكا ولم أكن ألعب، لأنهم كانوا يعتقدون أنني لست كبيراً (في الحجم) بما يكفي، ولست قويا بما يكفي». وتابع: «كنت أنظر إلى ذلك الفريق وأقول لنفسي: هؤلاء أيضاً ليسوا كباراً، وليسوا أقوياء. إذا كانوا قادرين على النجاح، فربما أستطيع أنا أيضاً يوماً ما». وأوضح: «لذلك، كان فريق بيب دائماً مصدر إلهام لي، ثم حصل الانضمام إلى النادي، وعملت معه لمدة تسع سنوات، وكنت جزءاً من هذا النجاح، فهذا أمر رائع».

* خدمة «الغارديان»

أرتيتا: لقب أبطال أوروبا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار دام 22 عاماً لم يخفف من طموحات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن الهدف الآن هو إضافة لقب قاري إلى خزائن النادي وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في بودابست، شدد أرتيتا على أن فريقه لا ينظر إلى النهائي باعتباره مكافأة بعد النجاح المحلي، بل فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي.

وقال: «طموحنا أصبح أكبر. حققنا لقباً ونريد لقباً آخر. هذا كل ما نتحدث عنه. علينا الوصول إلى مستويات أعلى، ورغبة اللاعبين في أعلى درجاتها».

وأضاف: «عندما أنظر إلى أعينهم أرى شيئاً واحداً فقط... إنهم يريدون المزيد».

وأكد المدرب الإسباني أن أرسنال يدرك قوة باريس سان جيرمان بصفته حامل اللقب الأوروبي، لكنه يرى أن فريقه يمتلك فرصة حقيقية لانتزاع الكأس.

وقال: «هم الأبطال ونحن هنا من أجل أخذ اللقب منهم. أمامنا فرصة لصناعة لحظة تاريخية وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي».

وتابع: «لكي نحقق ذلك علينا أن نلعب بوضوح وشجاعة ورغبة لا تتوقف في الفوز. نملك هذه العناصر جميعها».

ووصل أرسنال إلى العاصمة المجرية وسط أجواء من الثقة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، فيما توافد آلاف المشجعين إلى بودابست أملاً في مشاهدة الفريق يحقق أعظم إنجاز أوروبي في تاريخه.

وخاض اللاعبون حصتهم التدريبية الأخيرة في أجواء هادئة ومتفائلة، بينما يواصل الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية.

وأكد أرتيتا أن المدافع بن وايت هو الغائب الوحيد المؤكد بسبب الإصابة، فيما أصبح بقية اللاعبين جاهزين للمشاركة.

من جانبه، تحدث بوكايو ساكا عن الروابط القوية داخل الفريق، مؤكداً أن روح المجموعة كانت أحد أهم أسباب النجاح هذا الموسم.

وقال: «نحن متقاربون جداً ونتفاهم بشكل رائع، ومستعدون للقتال من أجل بعضنا داخل الملعب وخارجه. نأمل أن يمنحنا ذلك أفضلية إضافية».

وأضاف: «لدينا ما يكفي من الحماس قبل المباراة. نعرف تاريخ النادي ولدينا فرصة لصناعة التاريخ بأنفسنا. أملك فرصة لتحقيق ذلك مع النادي الذي أحبه».

كما أشاد ساكا بالدور الذي لعبه أرتيتا منذ توليه قيادة الفريق، موضحاً أن أرسنال كان بعيداً عن مستواه الحالي عندما بدأ المدرب الإسباني مشروعه.

وقال: «ميكل أوضح منذ البداية أن مهمته إعادة أرسنال إلى المكانة التي يستحقها. وأنا فخور بأن أقول إننا حققنا ذلك».

ورغم الحديث عن أن باريس سان جيرمان خاض موسماً أقل استنزافاً من الناحية البدنية، فإن ساكا لا يرى أن ذلك سيؤثر على نتيجة النهائي.

وقال: «حصلنا على أسبوع كامل للاستعداد والتعافي. هذه المباراة لن تحسمها الدقائق التي لعبها كل فريق، بل اللحظات الحاسمة داخل الملعب».

أما قائد الفريق مارتن أوديغارد فوصف النهائي بأنه حلم يرافقه منذ الطفولة.

وقال: «كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن بدأت لعب كرة القدم مع أصدقائي وأنا طفل صغير. حلم خوض هذا النهائي والفوز به كان يرافقني طوال حياتي».

وأضاف: «الفوز بالدوري لا يغير شيئاً. عقليتنا ما زالت كما هي. علينا الاستفادة من الطاقة الإيجابية والتجارب التي مررنا بها، لأن ما عشناه خلال السنوات الماضية أعدنا جيداً لهذه اللحظة».

ويخوض أرسنال النهائي الأوروبي الكبير وهو يحمل قناعة واضحة داخل غرف الملابس مفادها أن التتويج بالدوري لم يكن نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي إلى تثبيت مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

الدوري الفرنسي: نيس يضمن البقاء برباعية في سانت إتيان

ضمن فريق نيس البقاء في الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على فريق سانت إتيان 4 / 1 ، الجمعة في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نيس أربعة أهداف عن طريق كلوس وكايل بوداش في الدقيقتين 62 و81 وإيلي واي (هدفين) في الدقيقتين 87 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف سانت إتيان الوحيد زوريكو دافيتاشفيلي في الدقيقة 79 .

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، ليضمن نيس بقاءه في الدوري الفرنسي فائزا بمجموع المباراتين 4 / 1.

وكان نيس احتل المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي، بعدما حصد 32 نقطة، فيما احتل سانت إتيان المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 60 نقطة.

مونتسا يعود إلى دوري الأضواء الإيطالي

بعد عام واحد فقط من هبوطه، سيعود نادي مونتسا إلى الدوري الإيطالي عقب فوزه في ملحق الصعود أمام كاتانزارو الجمعة.

وخسر الفريق اللومباردي مباراة الإياب على أرضه بهدفين دون رد، لكنه كان قد فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بالنتيجة نفسها. وبما أن مونتسا أنهى الموسم في المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، متقدما على كاتانزارو صاحب المركز الخامس، فقد حسم بطاقة الصعود لصالحه دون الحاجة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح.

وسيخوض مونتسا، الذي يملكه مستثمرون أميركيون وعائلة برلسكوني، موسمه الرابع في تاريخه ضمن دوري الدرجة الأولى.

وسينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء، فيما هبطت أندية كريمونيزي وهيلاس فيرونا وبيزا إلى الدرجة الثانية.

