نهائي دوري أبطال أوروبا: أبرز الأرقام في مواجهة سان جيرمان وآرسنال

التقى سان جيرمان وآرسنال سبع مرات في مسابقات الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
  باريس: «الشرق الأوسط»
يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تمديد سلسلته المميزة في الأدوار الإقصائية أمام الأندية الإنجليزية وتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجَّلة في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، فيما يتطلع آرسنال إلى أرقام مميزة أيضاً، عندما يلتقيان السبت في النهائي.

التقى سان جيرمان وآرسنال سبع مرات في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فحقق كل منهما انتصارين مقابل ثلاثة تعادلات، وفق الإحصاءات التي نشرها موقع الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

وكانت المواجهة الأخيرة بينهما الموسم الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث تأهل سان جيرمان بحسمه النتيجة 3 - 1 بمجموع المباراتين.

وسجل عثمان ديمبيلي هدف الفوز 1 - 0 ذهاباً خارج الديار، قبل أن ينتصر فريقه مجدداً إياباً 2 - 1، بفضل الإسباني فابيان رويس والمغربي أشرف حكيمي، فيما كان هدف الفريق اللندني من نصيب بوكايو ساكا.

أما المواجهة الإقصائية الوحيدة الأخرى بينهما، فكانت في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، موسم 1993 - 1994، حين تأهل آرسنال بعد تعادل 1 - 1 في باريس وفوزه 1 - 0 على أرضه.

بات سان جيرمان أول ناد فرنسي يبلغ نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا) ثلاث مرات، والأول الذي يظهر في نهائيين متتاليين.

في الموسم الماضي، أصبح ثاني فريق فرنسي يحرز اللقب بعد مرسيليا عام 1993، ثم أصبح هذا الموسم أول حامل للقب يبلغ النهائي منذ ريال مدريد الإسباني في عامي 2017 و2018، حين توج باللقب للمرة الثالثة توالياً.

فاز بطل الدوري الفرنسي في نهائي واحد، وخسر واحداً من أصل نهائيين سابقين في دوري الأبطال. في 2020، خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0 - 1 ثم توج باللقب العام الماضي باكتساحه إنتر الإيطالي 5 - 0، محققاً أكبر فارق في النتيجة خلال نهائي المسابقة بصيغتيها السابقة والحالية.

فاز بخمس مواجهات إقصائية متتالية في دوري الأبطال أمام أندية إنجليزية. ففي الموسم الماضي، أقصى ليفربول وأستون فيلا وآرسنال في ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي توالياً، فيما تغلب هذا الموسم على تشلسي وليفربول في ثمن النهائي وربع النهائي.

وخسر بطل فرنسا مباراة واحدة فقط من آخر 12 مواجهة له في المسابقات الأوروبية أمام فرق إنجليزية (فاز في 9 وتعادل مرتين). كما خسر مباراتين فقط من آخر 17 مباراة خاضها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا (فاز 13، تعادل في 2).

يتصدر ترتيب الفرق الأكثر تهديفاً في المسابقة هذا الموسم برصيد 44 هدفاً، بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من دور المجموعات حتى النهائي، والمسجل باسم برشلونة الإسباني (45 هدفاً في 1999 - 2000).

لم يسبق له التعادل سلباً في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، في سلسلة امتدت لـ64 مباراة. بلغ مدربه الإسباني لويس إنريكي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعدما قاد برشلونة إلى اللقب عام 2015، وسان جيرمان الموسم الماضي.

ولم يفز بأكثر من لقبين سوى أربعة مدربين: الإيطالي كارلو أنشيلوتي (5 ألقاب)، والإنجليزي بوب بايزلي والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني بيب غوارديولا (3 لكل منهم).

وقد يصبح إنريكي أول مدرب إسباني يحرز لقبين متتاليين في المسابقة بصيغتيها، منذ خوسيه فيالونغا مع ريال مدريد، عامي 1956 و1957.

عادل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الرقم القياسي للنادي المسجل باسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 10 أهداف هذا الموسم.

ويتصدر المهاجم الجورجي ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، بعشر مساهمات (سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة).

بلغ آرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى قبل 20 عاماً، حين خسر أمام برشلونة 1 - 2 عام 2006 في باريس.

أصبح «المدفعجية» خامس نادٍ إنجليزي يبلغ النهائي خلال المواسم الثمانية الأخيرة، بعد ليفربول (مرتين)، وتوتنهام، ومانشستر سيتي (مرتين)، وتشلسي.

يسعى فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إلى أن يصبح سابع ناد إنجليزي يُتوج بالكأس بعد أستون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فوريست، علماً بأنه لا توجد دولة أخرى قدمت أكثر من ثلاثة أبطال مختلفين.

قد يصبح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الفريق الـ25 المختلف الذي يحرز اللقب، بعد موسم واحد على دخول سان جيرمان نادي الأبطال.

قد يصبح آرسنال رابع نادٍ إنجليزي يحقق ثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال بعد ليفربول (1977 و1984)، ومانشستر يونايتد (1999 و2008)، ومانشستر سيتي (2023).

آرسنال الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في المسابقة هذا الموسم (فاز في 11، وتعادل في 3)، في أطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

كما أصبح أول فريق لا يخسر في أول 14 مباراة له ضمن نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا. ويملك آرسنال تسع مباريات بشباك نظيفة هذا الموسم، بفارق مباراة واحدة عن الرقم القياسي لنسخة واحدة (في حقبة دوري الأبطال من دور المجموعات إلى النهائي)، والمسجل باسمه أيضاً في 2005 - 2006 وريال مدريد في 2015 - 2016.

أصبح أرتيتا رابع مدرب إسباني يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق غير إسباني، بعد رافا بينيتيس (ليفربول)، وبيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، ولويس إنريكي (سان جيرمان).

ويُعد هذا النهائي أول مواجهة في بطولة أوروبية كبرى للأندية بين فريقين من فرنسا وإنكلترا. كما سيكون رابع نهائي في تاريخ المسابقة يجمع ناديين من عاصمتين مختلفتين، بعد بنفيكا وريال مدريد عام 1962، وريال مدريد وبارتيزان بلغراد عام 1966، وأياكس وباناثينايكوس عام 1971. وهذا أول نهائي يكون فيه المدربان من الجنسية نفسها مع فريقين من غير جنسيتهما.

استضاف ملعب بوشكاش أرينا نهائي «يوروبا ليغ» عام 2023؛ حيث فاز إشبيلية الإسباني على روما الإيطالي بركلات الترجيح، كما احتضن الكأس السوبر الأوروبية 2020 حين تغلب بايرن ميونيخ على إشبيلية 2 - 1.

«رولان غاروس»: كوامي يتسلح بدعم الجماهير أملاً في مفاجأة جديدة

  باريس: «الشرق الأوسط»
تتواصل منافسات الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس السبت، وتشهد مباريات بارزة تتنافس فيها حاملة اللقب كوكو غوف، والمصنفة الأولى أرينا سابالينكا، كما تتوجه أنظار الجماهير المحلية بشكل كبير إلى الفرنسي الشاب مويز كوامي الذي يأمل في تحقيق مفاجأة جديدة يواصل بها مشواره في البطولة.

قبل ثلاثة أشهر، كان اللاعب الشاب الفرنسي كوامي سيشعر بسعادة غامرة لو شاهده القليل من الأشخاص وهو يلعب.

لكن الحال اختلف بشكل كبير، إذ اكتظت مدرجات ملعب سوزان لينغلن الخميس بآلاف المشجعين الذين هتفوا له طوال فوزه الماراثوني في مباراة من خمس مجموعات حولت هذا اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، والذي كان مجهولاً قبل وقت قصير، إلى واحد من الوجوه البارزة في البطولة الحالية.

واحتاج المصنف 318 عالمياً، الذي يشارك للمرة الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى، إلى ما يقرب من خمس ساعات ليهزم أدولفو باييخو القادم من باراغواي وسط طقس حار في باريس، وذلك في مباراة ماراثونية دفعته فجأة إلى دائرة الضوء في بطولة فرنسا.

وقال كوامي بعد فوزه المرهق في الدور الثاني: «حتى في التدريبات، لم ألعب خمس ساعات متواصلة من قبل، لذا اكتشفت الكثير عن نفسي».

وأضاف: «إن نجاحي في الفوز بمباراة كهذه يعني أن استعدادنا البدني جيد مع الفريق، لذا دعونا نستمر على هذا النحو، لأنني إذا أردت الفوز بواحدة من بطولات غراند سلام (البطولات الأربع الكبرى)، عليّ أن أفعل ذلك (الفوز بالمباريات) سبع مرات متتالية».

وسيعتمد كوامي على الدعم المحلي الجديد الذي اكتسبه عندما يواجه التشيلي تابيلو في الدور الثالث، وقد أكد استفادته من شهرته المفاجئة، وطاقة الجماهير في ملاعب رولان غاروس.

وأضاف: «الأمر ليس سهلاً، هذا مؤكد، لكنني تمكنت من الاستفادة من طاقة الجماهير، لأنها كانت حاضرة لدعمي، وليس للضغط علي. من المؤكد أن اللعب أمام 10 آلاف شخص أكثر متعة من اللعب أمام 10 أشخاص، هذه حقيقة. لقد استمتعت حقاً على الملاعب، وهذا ما يهمني في الواقع».

تخلصت المصنفة الأولى عالمياً سابالينكا من مخاوف الإصابة، وسوء مستواها على الملاعب الرملية لتعبر إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا دون خسارة أي مجموعة، حتى أنها وجدت الفرصة لتشارك في رقصة لمايكل جاكسون مع نوفاك ديوكوفيتش.

ووصلت لاعبة روسيا البيضاء إلى ملاعب رولان غاروس وهي تعاني من إصابة، وتواجه صعوبات على الملاعب الرملية، لكنها بدت هادئة مع تقدمها في الأدوار الأولى.

واستعرضت حالتها المعنوية الجيدة عندما دخلت في تحدٍ مع ديوكوفيتش على أداء حركات رقصة لمايكل جاكسون، مما أظهر جانباً مرحاً وسط حدة المنافسة في البطولة.

لكنها الآن تواجه داريا كاساتكينا، التي كانت ضمن المصنفات العشر الأوليات على العالم، في واحدة من المباريات التي تقام خلال ساعات النهار، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، وهي تسعى إلى تجنب مصير المصنف الأول يانيك سينر الذي خرج مبكراً.

وقالت سابالينكا عن كاساتكينا: «إنها رائعة. دائماً ما يشكل اللعب ضدها تحدياً».

وأضافت: «لا أنظر أبداً إلى المباريات السابقة قبل مواجهتها، لأن الأمر ربما يكون صعباً دائماً. إنها مقاتلة. هي تعيد كل الكرات. وعليك أن تبذل جهداً كبيراً من أجل كل نقطة، خاصة على الملاعب الرملية. لذا فهي مباراة صعبة أخرى، لكنني مستعدة للقتال. أنا مستعدة لمواجهة كل الظروف الممكنة. ومتحمسة للغاية لمواجهتها، ومستعدة لخوض المنافسة».

كان المصنف الرابع فيليكس أوجيه-ألياسيم يستعد ذهنياً لمواجهة محتملة في الدور قبل النهائي مع سينر -إذا واصل المشوار في البطولة- لكن مع الخروج المفاجئ للمصنف الأول، بدا الأمر وكأن قرعة البطولة ابتسمت للكندي.

وقال أوجيه-ألياسيم، الذي سيواجه الأميركي براندون ناكاشيما في مباراته المقبلة: «ما زلت بحاجة للفوز في الأدوار المقبلة. ما كنت سألعب ضده قبل الدور قبل النهائي. ثم إذا وصلت للدور قبل النهائي، ولم ألعب ضد سينر، ولعبت ضد لاعب آخر، فهذا أفضل لي نظرياً بالطبع، ولا داعي لأن أشعر بالأسف حيال ذلك. بالطبع اللعب ضد أي لاعب غير سينر أفضل. ومع ذلك، فإن الطريق أمامي لا يزال طويلاً».

«رولان غاروس»: خودار يواصل تقدمه

  باريس: «الشرق الأوسط»
تأهل الإسباني رافاييل خودار إلى الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأميركي أليكس ميكلسين الجمعة في الدور الثالث، بنتيجة 7-6 و6-7 و4-6 و6-3 و6-3.

واحتاج خودار للعب خمس مجموعات لحسم التأهل للدور التالي، حيث كان تقدم في المجموعة، لكن ميكلسين تمكن من الفوز في المجموعتين الثانية، والثالثة، قبل أن يستعيد خودار توازنه في المجموعتين الأخيرتين.

وضرب خودار موعداً في الدور الرابع مع مواطنه بابلو كارينو بوستا، الذي تغلب على الأرجنتيني تياجو أوجستين تيرانتي7-6 و7-5 و3-6 و6-4.

وفي مباراة أخرى، فاز الروسي أندري روبليف على البرتغالي نونو بورغيس 7-5 و7-6 و7-6.

نادال: إصابة في القدم كادت تنهي مسيرتي!

  لندن: «الشرق الأوسط»
قضى رافائيل نادال، الحائز 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس، وأحد «الثلاثي الكبير» إلى جانب روجر فيدرر، ونوفاك ديوكوفيتش، الذين سيطروا على اللعبة على مدار عقدين من الزمان، معظم مسيرته وهو يعاني من الألم، لكنه أجبر نفسه على الاستمرار في اللعب رغم إصابة مزمنة في القدم.

وقال اللاعب الإسباني، الذي اعتزل عام 2024، إنه خاطر بصحته بشكل كبير من أجل استمرار مسيرته في التنس، بعد أن قدَّم مسلسل «رافا» على منصة «نتفليكس» نظرةً متعمقةً على صراعاته الجسدية والذهنية في سعيه لتحقيق المجد.

وقال نادال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مقابلة نُشرت الجمعة: «اضطررت إلى اتخاذ قرارات بشأن صحتي، حيث تصل للحد الفاصل بين الصواب والخطأ. لكن لو لم أستكشف كل ذلك، لكان عدد ألقابي في بطولات الأربع الكبرى أقل بـ10 ألقاب... هذه هي الحقيقة».

وأُصيب نادال بمرض نادر يسمى «متلازمة مول-فايس» بعد كسر قدمه خلال نهائي «بطولة مدريد المفتوحة» عام 2005، بعد أشهر من فوزه بـ«بطولة فرنسا المفتوحة» في مشاركته الأولى وعمره 19 عاماً، ليحقِّق أول بطولة كبرى.

ورغم أنَّ هذه الحالة، التي نتجت عن تدريبه المكثف في طفولته تحت إشراف عمه توني، عرَّضت مسيرته للخطر، فإنَّ نادال رفض الاستسلام.

وظلت الإصابة تلاحقه حتى بعد حصوله على 13 لقباً كبيراً خلال السنوات الـ9 التالية، إذ نال لقباً كبيراً واحداً على الأقل كل عام.

وقال نادال: «أصبح التنس سباقاً مع الزمن. كان الشك يراودني دائماً، إلى متى سأستطيع الاستمرار بهذه القدم؟ لم أكن أعرف أبداً إلى متى ستستمر مسيرتي. كنت أفكر دائماً، ربما تكون هذه هي السنة الأخيرة، لذلك لا يوجد وقت للتوقف».

وأدت الإصابة أيضاً إلى مضاعفات صحية أخرى، بما في ذلك التهاب أوتار ركبته اليسرى وثقوب في أمعائه، وكان المرض الأخير؛ بسبب الإفراط في استخدام مسكنات الألم.

وفي بعض الأحيان كان عليه أن يتحمَّل الألم عن طريق حقن مخدرة موجهة، ولم يكن يشعر بساقه خلال نهائي «بطولة فرنسا المفتوحة» عام 2022، آخر ألقابه الكبرى.

وقال اللاعب المعتزل (39 عاماً): «كان مفتاح النجاح يكمن في أنَّ المعاناة كانت أقل من شغفي وسعادتي بما كنت أفعله».

