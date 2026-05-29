مونديال 2026: اليابان واثقة رغم غياب ميتوما

يخوض منتخب اليابان ومدربه هاجيمي مورياسو غمار كأس العالم بثقة معززة بانتصارات تاريخية على البرازيل وإنجلترا في مباريات ودية، رغم غياب كاورو ميتوما الذي ألقى بظلاله إلى حد ما على الأجواء.

وتعرّض جناح برايتون، أحد أبرز المهاجمين في المنتخب الياباني لكرة القدم، لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل أقل من أسبوع على إعلان القائمة.

وبصفته أول منتخب يتأهل على أرض الملعب، يدخل اليابان الذي لم يسبق له تخطي ثمن النهائي بثقة منافسات المجموعة السادسة المعقدة، إلى جانب هولندا، خصمه الأول في 14 يونيو (حزيران) في دالاس، إضافة إلى السويد، وتونس.

وقال مورياسو مؤخراً: «في العام الماضي لعبنا مباراة ودية ضد البرازيل، وفزنا عليهم للمرة الأولى، ولم يكن ميتوما متاحاً في تلك المباراة. هذا يعكس قوة هذا الفريق: أي لاعب يمكنه الدخول إلى التشكيلة الأساسية، ويواصل الفريق الأداء نفسه».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، في طوكيو، كان اليابان قد عاد من تأخره بهدفين ليفوز 3-2، ويحقق أول انتصار في تاريخه على أبطال العالم خمس مرات بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي نهاية مارس (آذار)، أصبح «الساموراي الأزرق» أول منتخب آسيوي يهزم إنجلترا، بفوزه 1-0 على ملعب ويمبلي، بهدف لميتوما هذه المرة.

وأضاف مورياسو: «كان اللاعبون سعداء بطبيعة الحال عندما هزمنا البرازيل وإنجلترا. لكنني شعرت بأنهم سرعان ما حوّلوا تركيزهم نحو هدف قادم أكبر بكثير».

واليابان، حيث تُعد كرة القدم رياضة رئيسة، خاضت هاتين المباراتين بتشكيلتين ضمتا حصراً لاعبين محترفين في أوروبا، ولا تضم قائمته لكأس العالم سوى ثلاثة لاعبين من الدوري المحلي.

ويرى مورياسو، الذي يتولى المهمة منذ عام 2018 ويحمل الرقم القياسي لأطول فترة في هذا المنصب في اليابان، أن فريقه لم يسبق له أن امتلك هذا العمق في التشكيلة، وأنه يتمتع بالذكاء التكتيكي اللازم للتكيف مع أي منافس.

وقال المدرب: «لدينا عدد أكبر من اللاعبين الذين يملكون خبرة كأس العالم، وهذا سيفيدنا على صعيد الهدوء. سيساعدنا ذلك على أن نكون فعالين في مواقف كثيرة».

وكان نصف اللاعبين المختارين حاضرين في مونديال 2022 في قطر، حين فاجأ اليابان الجميع بفوزه على ألمانيا وإسبانيا (2-1 في المباراتين)، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ثمن النهائي.

ورغم أن اليابان لم تبلغ ربع النهائي قط، رغم أربع مشاركات في ثمن النهائي، فإن مورياسو يضع السقف أعلى بكثير هذه المرة.

وقال بحماسة أمام الصحافة خلال إعلان القائمة: «أعتقد أن جميع اللاعبين أظهروا تقدماً، ليس فقط بهدف المشاركة في كأس العالم، بل بهدف الفوز بها»، مكرراً طموحاً كان قد عبّر عنه بعد الانتصار على الإنجليز.

وانضم إليه مدافعه يوتو ناغاتومو، الذي يستعد لخوض كأس العالم الخامسة في مسيرته، إذ رأى اللاعب البالغ 39 عاماً أنه قادر هو الآخر على «إعادة كل ما (تعلمه) إلى الفريق» من أجل «الفوز باللقب».

وإلى جانب ميتوما، سيفتقد اليابان الذي يخوض ثامن كأس عالم توالياً، أيضاً تاكومي مينامينو، لاعب موناكو الفرنسي، الذي تعرض لتمزق في أربطة الركبة في ديسمبر (كانون الأول).

في المقابل، تعافى لاعب وسط ليفربول واتارو إندو، ومدافع أياكس أمستردام تاكيهيرو تومياسو، في الوقت المناسب بعد غيابات طويلة بسبب الإصابة.