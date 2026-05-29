لاعب نيوزيلندي يتحول من «الأقل شهرة» إلى نجم على مواقع التواصل

عبَّر المدافع الدولي النيوزيلندي تيم باين، الجمعة، عن ذهوله من أن يصبح صاحب الحساب الأكثر متابعة في عالم كرة القدم بالبلاد، بعدما وصفه أحد المؤثرين بأنه «الأقل شهرة» بين اللاعبين المشاركين في المونديال، ودعا المعجبين إلى دعم منشوراته.

وحصد الظهير الأيمن البالغ 32 عاماً والذي يدافع عن ألوان نادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلاندي، أكثر من مليون متابع على «إنستغرام» في غضون يومين فقط، ليصبح بذلك صاحب الحساب الأكثر متابعة في عالم كرة القدم في نيوزيلندا.

لم يكن لدى باين سوى 4 آلاف متابع الأربعاء، قبل أن يبدأ المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأرجنتيني فالين سكارسيني المعروف باسم «elscarso»، حملة لدعم اللاعب الأقل متابعة في نهائيات كأس العالم.

وقال سكارسيني: «لقد بحثت في جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم عن اللاعب الأقل شهرة، وبعد تحليل كل منتخب على حدة، وجدته».

وأضاف: «ضمن المجموعة السابعة، في نيوزيلندا، يوجد تيم باين. إنه بالفعل الأقل شهرة. لا يتجاوز عدد متابعيه 5000 متابع».

طلب سكارسيني من متابعيه التفاعل بكثافة مع منشوراته من خلال الإعجابات والتعليقات، لجعل باين اسماً مألوفاً.

وبعد يومين، تجاوز عدد متابعي باين على «إنستغرام» المليون، ما دفعه لنشر مقطع فيديو نادر خلال وجوده في معسكر تدريبي قبل كأس العالم في فلوريدا.

بدأ باين حديثه بالإسبانية شاكراً جمهوره على دعمهم، وقال الجمعة: «أرجو المعذرة على لغتي الإسبانية، فأنا ما زلت أتدرب على تطبيق دولينغو»، قبل أن يكمل حديثه بالإنجليزية: «أودُّ أن أوجه لك بداية يا فالين جزيل الشكر، لقد كانت 48 ساعة حافلة بالأحداث، هذا أقل ما يُقال».

وأضاف: «أودُّ أيضاً أن أعرب عن امتناني العميق لتمثيل بلادي في كأس العالم، وأُقدِّر كل الحب والدعم الذي تلقيته من جميع أنحاء العالم».

وختم قائلاً بالإسبانية: «شكراً جزيلاً».

يملك باين الآن عدداً من المتابعين يفوق عدد متابعي منتخب نيوزيلندا (أول وايتس) الذي لم يصل بعد إلى 45 ألف متابع، وحتى قائد منتخب بلاده كريس وود، مهاجم نوتنغهام فوريست الإنجليزي، الذي يملك 162 ألفاً.

وتلعب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة التي تضم إيران ومصر وبلجيكا، وتسعى لتحقيق فوزها الأول في مشاركتها الثالثة في النهائيات.