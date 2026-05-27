الرياضة عالمية

«أبطال أوروبا»: إنريكي لدخول التاريخ بعد تغيير مسار سان جيرمان

لويس إنريكي (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
بعد التتويج الأول في تاريخ باريس سان جيرمان الفرنسي بـ«دوري أبطال أوروبا» الموسم الماضي، فإن فوزاً جديداً هذا الموسم قد يرسّخ مكانة النادي الفرنسي بوصفه أحد أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

بعد 12 شهراً فقط على اكتساح إنتر ميلان الإيطالي 5 - 0 في ميونيخ والتتويج باللقب، وهو أكبر فوز في تاريخ نهائيات المسابقة، يتجه سان جيرمان إلى بودابست لمواجهة آرسنال بطل الدوري الإنجليزي.

وقد أثبت فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي أنه لا يقهر خلال آخر 18 شهراً، بعدما تفوق على فرق كبرى مثل مانشستر سيتي بقيادة مواطنه بيب غوارديولا وبايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

وحاول آرسنال بدوره مجاراة الفريق الباريسي في نصف نهائي المسابقة الموسم الماضي، لكنه فشل، ليصل سان جيرمان هذا الموسم مرشحاً قوياً للاحتفاظ باللقب.

وقال الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، في تصريح لموقع «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)»: «نحن ندرك أننا أبطال النسخة الماضية، ويمكننا الفوز مجدداً».

وأضاف: «بالطبع سيكون الأمر صعباً، لكننا أثبتنا مرة أخرى أننا قادرون على هزيمة أي فريق ما دمنا نلعب بأسلوبنا ونقدّم كل ما لدينا على أرض الملعب».

وكان وصول إنريكي في عام 2023 نقطة تحول في مشروع سان جيرمان، الذي كان يبتعد تدريجياً عن سياسة التعاقدات الضخمة مع النجوم. فقد غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، في ذلك الصيف، منهيين فترات غير ناجحة نسبياً في العاصمة الفرنسية، قبل أن يرحل الفرنسي كيليان مبابي بعد عام واحد.

ورغم أن النادي شهد تحولاً كبيراً منذ استحواذ قطر عليه عام 2011، فإنه ظل مرتبطاً بخيبات متكررة في «دوري الأبطال»، باستثناء بلوغ النهائي عام 2020 ونصف النهائي عام 2021، إضافة إلى بعض الإخفاقات القاسية.

لكن إنريكي أحدث تغييراً جذرياً في هوية الفريق، وأعاد تشكيل صورته بالكامل خارج فرنسا.

كان سان جيرمان يُنظر إليه في السابق داخل أوروبا بوصفه فريقاً ينفق أموالاً طائلة دون أن يحقق نجاحاً قارياً يوازي تلك الاستثمارات، حتى تحول أحياناً إلى مادة للسخرية بسبب إخفاقاته المتكررة في «دوري أبطال أوروبا».

أما اليوم، فقد أصبح النادي الباريسي يحظى باحترام كبير، ونال إعجاب المتابعين بفضل كرة القدم المبهرة التي يقدمها فريق شاب ومثير، جرى بناؤه بذكاء في سوق الانتقالات بقيادة مستشاره الرياضي لويس كامبوس، وتحت إشراف إنريكي.

وقال عثمان ديمبلي عن مدربه: «إنه مدرب من الطراز الرفيع... يمتلك أفكاراً واضحة وطاقة كبيرة. إنه استثنائي، ونأمل أن يبقى معنا مدة طويلة جداً».

وشهد ديمبلي تحولاً كبيراً، بعدما انتقل من جناح موهوب يهدر كثيراً من الفرص إلى مهاجم حاسم وفعّال أمام المرمى.

وسجل الدولي الفرنسي 35 هدفاً الموسم الماضي، محرِزاً «الكرة الذهبية»، بينما جرى هذا الموسم التعامل بحذر مع مشاركاته بسبب مخاوف بدنية متكررة، لكنه، رغم ذلك، سجل 19 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة، خلال 24 مباراة فقط أساسياً.

ويُعدّ ديمبلي؛ البالغ 29 عاماً، رابع أكبر لاعب سناً في التشكيلة، خلف كل من الإسباني فابيان رويس ولوكا هرنانديز (30 عاماً)، إضافة إلى القائد البرازيلي ماركينيوس (32 عاماً).

وتمنح الطاقة الشابة المنتشرة في صفوف سان جرمان قدرة هائلة على اللعب بإيقاع وضغط عاليين، وهو ما أربك معظم منافسيه.

ورغم أن المهمة قد لا تكون سهلة أمام آرسنال، فإن سان جيرمان بلغ بالفعل نصف النهائي 3 مرات متتالية تحت قيادة إنريكي، بعدما كان قد وصل إلى هذا الدور 3 مرات فقط طيلة تاريخه قبل وصول المدرب الإسباني.

ويُعدّ بلوغ نهائي «دوري الأبطال» مرتين متتاليتين أمراً بالغ الصعوبة، أما الاحتفاظ باللقب فيكاد يكون مستحيلاً أو شبه نادر.

ويبقى ريال مدريد الإسباني بقيادة زين الدين زيدان، الذي توّج باللقب 3 مرات متتالية بين 2016 و2018، الفريق الوحيد الذي نجح في الدفاع عن لقبه في الحقبة الحديثة من «دوري الأبطال»، بينما تجب العودة إلى ميلان الإيطالي بقيادة أريغو ساكي عامَيْ 1989 و1990 للعثور على إنجاز مماثل.

وعلى الصعيد الفرنسي، لم يسبق أن توّج أي نادٍ بـ«دوري الأبطال» قبل الموسم الماضي سوى مرسيليا عام 1993.

ورغم أن القصة لا تصنَّف ضمن الحكايات الخيالية بالنسبة إلى نادٍ ثري ويحتل المركز الـ4 عالمياً من حيث الإيرادات؛ وفق تصنيف «ديلويت» العام الماضي خلف ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ، فإنها تؤكد أن التخلي عن مشروع «النجوم الخارقين» كان القرار الصحيح.

ومع ذلك؛ فإن كثيراً من لاعبي الفريق الحاليين، مثل ديمبلي وكفاراتسخيليا والبرتغالي فيتينيا والمغربي أشرف حكيمي، يمكن عدّهم نجوماً عالميين بالفعل. لكن النجم الحقيقي في سان جيرمان اليوم هو إنريكي، الذي قد يصبح خامس مدرب فقط يحرز 3 ألقاب في «دوري أبطال أوروبا»، بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإنجليزي بوب بايزلي وزيدان وغوارديولا.

وقال إنريكي لـ«موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم»: «عندما جئت إلى النادي قلت إن هدفي هو صناعة التاريخ».

وتابع: «نريد مواصلة كتابة التاريخ؛ لأننا نشعر أن هناك المزيد لتحقيقه».

الرياضة عالمية

الادعاء في نيويورك ونيوجيرزي: استدعاء لـ«فيفا» في إطار تحقيق بشأن التذاكر

أسعار تذاكر مباريات كأس العالم شهدت غلاءً فاحشاً (رويترز)
فتحت السلطات الأميركية تحقيقاً رسمياً في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعدما أعلن المدعيان العامان لولايتي نيويورك ونيوجيرسي بدء تحقيق موسع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طريقة تسويق وبيع تذاكر البطولة، في خطوة تعد الأخطر حتى الآن منذ تصاعد الجدل حول الأسعار وآليات التوزيع خلال الأشهر الماضية.

وحسب شبكة The Athltic، أرسل مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، إلى جانب مكتب المدعية العامة في نيوجيرسي جينيفر دافنبورت، أوامر استدعاء قانونية إلى «فيفا» للحصول على وثائق ومعلومات داخلية تتعلق بآلية بيع التذاكر، لا سيما تلك الخاصة بالمباريات الثماني التي سيستضيفها ملعب ميتلايف، ومن بينها المباراة النهائية لكأس العالم.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن المكتبين أن التحقيق سيركز على «مجموعة واسعة من القضايا» المرتبطة بعملية بيع التذاكر، بما في ذلك شكاوى جماهيرية تتعلق بما وصف بأنه «خرائط مضللة للمقاعد»، إضافة إلى استحداث فئة جديدة مرتفعة السعر تحت اسم «الصفوف الأمامية» بعد بيع ملايين التذاكر بالفعل، فضلاً عن غياب الشفافية وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.

ويأتي هذا التحقيق بعد أشهر طويلة من الانتقادات التي لاحقت «فيفا» بسبب سياسة التسعير الخاصة بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث شهدت أسعار التذاكر ارتفاعات متكررة خلال مراحل البيع المختلفة، سواء قبل القرعة أو بعدها، وحتى خلال المرحلة الأخيرة من الطرح في أبريل (نيسان) الماضي.

وحسب التقرير، فإن الاتحاد الدولي باع ملايين التذاكر ضمن أربع فئات رئيسية، لكن الأسعار جاءت أعلى من أي نسخة سابقة لكأس العالم في جميع الفئات تقريباً؛ وهو ما أثار غضباً واسعاً بين الجماهير.

كما واجه «فيفا» اتهامات إضافية تتعلق بتغيير خرائط المقاعد بين مرحلة بيع وأخرى؛ الأمر الذي جعل بعض الجماهير تشعر بأنها تعرضت «للتضليل» أو «الخداع»، خصوصاً بعدما اكتشف بعض المشترين أن المقاعد التي حصلوا عليها لا تتوافق مع الفئات التي اعتقدوا أنهم اشتروها في البداية.

وزادت الأزمة تعقيداً بعدما تبين أن بعض المقاعد المميزة القريبة من خط المنتصف كانت تُباع ضمن باقات الضيافة الفاخرة بأسعار تتراوح بين 2750 و6000 دولار خلال دور المجموعات، في حين كانت الخرائط المعروضة للجماهير توحي بأن هذه المناطق متاحة ضمن الفئة الأولى العادية.

وقالت المدعية العامة لنيوجيرسي جينيفر دافنبورت في بيان رسمي: «الصدق في بيع التذاكر ليس أمراً معقداً، لكن (فيفا) حوّل شراء تذكرة لكأس العالم متاهةً من الغموض والندرة الوهمية والأسعار الخيالية، وكل ذلك على حساب المستهلكين».

أما ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، فقالت: «لا ينبغي لأي شخص أن يُدفع للتلاعب به من أجل دفع أسعار مبالغ فيها للمقاعد، ويجب أن يكون المشجعون قادرين على الثقة بأن التذاكر التي يشترونها هي فعلاً التذاكر التي سيحصلون عليها».

كما انضمت إدارة حماية المستهلك والعاملين في مدينة نيويورك إلى التحقيق، مؤكدة أن التقارير المتعلقة بممارسات «فيفا» تثير «قلقاً بالغاً»، خصوصاً ما يتعلق بالتضليل حول مواقع المقاعد ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.

وفي المقابل، دافع «فيفا» خلال الأسابيع الماضية عن نفسه، مؤكداً أن الخرائط المنشورة كانت «إرشادية فقط» وتهدف إلى إعطاء تصور عام لمواقع الفئات المختلفة داخل الملاعب، وليس تحديد المقاعد بدقة كاملة.

كما أشار الاتحاد الدولي في شروط استخدام التذاكر إلى أن الرسوم والخرائط والصور التوضيحية «قد لا تعكس التخطيط الحقيقي النهائي للمقاعد داخل الملعب».

وفيما يتعلق بالأسعار، كرر «فيفا» دفاعه التقليدي، عادَّاً أن الأسعار تعكس «الطلب الاستثنائي» على البطولة، إضافة إلى طبيعة السوق الرياضية في أميركا الشمالية، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من إيرادات كأس العالم يُعاد استثماره في تطوير كرة القدم حول العالم.

ورغم فتح التحقيق رسمياً، فإن السلطات الأميركية لم تحدد حتى الآن إطاراً زمنياً واضحاً لإنهائه، خصوصاً مع احتمالية أن يعترض «فيفا» قانونياً على أوامر الاستدعاء؛ ما قد يطيل الإجراءات إلى ما بعد انطلاق البطولة في 11 يونيو (حزيران) المقبل.

وتحول ملف تذاكر كأس العالم 2026 خلال الأشهر الأخيرة واحدةً من أكثر القضايا حساسية في التحضيرات للبطولة، ليس فقط بسبب الأسعار المرتفعة، بل أيضاً بسبب الاتهامات المتعلقة بالشفافية والعدالة في التوزيع، وهي قضايا تهدد بإلقاء ظلالها على النسخة الأكبر في تاريخ المونديال قبل صافرة البداية حتى.

الرياضة عالمية

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة إيدرسون لاعب أتالانتا

إيدرسون (رويترز)
  • مانشستر إنجلترا: «الشرق الأوسط»
اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلي إيدرسون لاعب خط وسط أتالانتا الإيطالي، وفق «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

ويستعد مانشستر يونايتد للعودة إلى المشاركة في «دوري أبطال أوروبا» دون إهدار أي وقت، حيث كان الفريق قد أنهى موسم الدوري الإنجليزي محتلاً المركز الثالث، بعد عام من خسارته نهائي «الدوري الأوروبي» واحتلال المركز الـ15 بالدوري.

وأُعلن عن اتفاق بقاء المدرب مايكل كاريك على رأس القيادة الفنية للفريق قبل المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون، بالتزامن مع تكثيف الجهود خلف الكواليس لإتمام صفقة إيدرسون.

لطالما ارتبط اسم إيدرسون (26 عاماً) بالانتقال إلى «أولد ترافورد»، وبعد إحراز تقدم في المفاوضات، يُعتقد أن صفقة ضم لاعب خط وسط أتالانتا باتت وشيكة.

ويشير بعض التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني (51.1 مليون دولار أميركي)، حيث يقترب إيدرسون أكثر فأكثر من أن يصبح أولى صفقات عهد كاريك.

وأصبحت حاجة مانشستر يونايتد واضحة لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصاً مع رحيل ركيزته الأساسية البرازيلي كاسيميرو عند انتهاء عقده في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

الرياضة عالمية

«رولان غاروس»: سفيتولينا تهزم كيفيدو وتتأهل للدور الثالث

سفيتولينا (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها الساحق على الإسبانية كاتلين كيفيدو 6 - صفر و6 - 4 في ملعب «فيليب شاترييه» اليوم الأربعاء.

وبعدما نجت من فخ المغمورة آنا بوندار في الدور الأول، سيطرت المصنفة السابعة على المباراة أمام كيفيدو، وحسمت الفوز في الفرصة الثانية التي سنحت لها.

وبهذا تضرب سفيتولينا موعداً مع الألمانية تمارا كورباتش على أمل حجز مقعد في دور الستة عشر.

وكانت سفيتولينا (31 عاماً) قد تأهلت إلى دور الثمانية خمس مرات في «فرنسا المفتوحة»، دون أن تنجح في تخطيه.

وتخوض سفيتولينا البطولة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها ببطولة إيطاليا المفتوحة على حساب الأميركية كوكو غوف.

