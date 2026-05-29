نيس يدعم العابدي عقب تعرضه لتهديدات نتيجة انضمامه لمنتخب تونس

أرنولد يعول على «شكيمة العراقيين» لتحقيق المفاجأة بالمونديال

يعوّل المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، على شكيمة العراقيين لتحقيق المفاجأة في مونديال 2026، وفق ما أفاد «وكالة الصحافة الفرنسية» في مقابلة هاتفية قبل أيام معدودة من النهائيات.

وقال أرنولد من بغداد، قبيل السفر إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي قبل النهائيات المقررة في أميركا الشمالية: «العام الذي قضيته في المنصب كان جنونياً ومليئاً بالتوتر على اللاعبين. كل مباراة تقريباً منذ أن جئت إلى هنا كانت مسألة حياة أو موت».

وأضاف: «قد يبدو ذلك مبالغاً فيه، لكن العراق لم يكتفِ بالصراع من أجل حجز بطاقة التأهل حتى اللحظة الأخيرة الممكنة، بل إن آماله في بلوغ النهائيات تعرَّضت أيضاً لانتكاسة كبيرة؛ بسبب الحرب في إيران المجاورة».

عُين أرنولد (62 عاماً) في مايو (أيار) 2025 خلفاً للإسباني خيسوس كاساس. في ذلك الوقت، كان «أسود الرافدين» ينافسون على التأهل المباشر في المجموعة الآسيوية الثانية خلف كوريا الجنوبية والأردن.

لكن في أول مباراة لأرنولد، خسر العراق بـ10 لاعبين أمام الكوريين، ما اضطره لاحقاً إلى خوض ملحق من مباراتين أمام الإمارات حسمه بفضل ركلة جزاء حاسمة نفَّذها أمير العماري في الدقيقة الـ17 من الوقت بدلاً من الضائع، ليبلغ الملحق الدولي في المكسيك، والذي أُقيم في مارس (آذار).

غير أنَّ تلك الفترة تزامنت مع الضربات الجوية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ترك كثيراً من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني العراقي عالقين، يسابقون الزمن لإتمام رحلة شاقة.

يستعيد أرنولد تلك الأيام قائلاً: «كان المجال الجوي مغلقاً في العراق. لم أستطع العودة إلى العراق لجلب معداتي التدريبية. اللاعبون لم يتمكَّنوا من الخروج من العراق»، مشيراً إلى رحلة استغرقت 26 ساعة بالحافلة من بغداد إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأضاف: «ثم علقوا في الأردن 28 ساعة؛ بسبب القنابل التي كانت تنفجر من حولهم وإغلاق المجال الجوي. استغرقت الرحلة 68 ساعة كي يصل اللاعبون أخيراً. طرحت سؤالاً مباشراً في أحد أول الاجتماعات التي عقدتها مع اللاعبين: مع كل ما يجري في الشرق الأوسط، هل ستستخدمون ذلك ذريعةً أم حافزاً؟».

وفاز العراق على بوليفيا 2 - 1 في مونتيري، ليضمن ظهوره الأول في كأس العالم منذ عام 1986، بعد مشوار تصفيات شاق خاض خلاله 21 مباراة.

وقال أرنولد: «مرَّ اللاعبون بكم هائل من الضغط والتوتر، وحملوا على أكتافهم ضغط 46 مليون شخص في العراق للتأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 40 عاماً. كل واحدة من تلك المباريات كانت إما وجع قلب أو نجاة».

ويؤكد أرنولد، الذي يوزِّع وقته بين أستراليا والعراق، أنَّ فريقه لا يفتقر إلى الموهبة، لكنه يرى أنَّ مهمته الأهم كانت تغيير العقلية.

وقال: «ما شعرت به خلال وجودي هنا هو أنَّ العراق بلد سلبي جداً، بسبب كل ما مرَّ به من حروب خلال الـ30 سنة الماضية. هناك عقلية سلبية نوعاً ما: لا أحد يحبنا، الجميع يكرهنا»، في إشارة إلى حربَي الخليج عامَي 1991 و2003.

قد تكون هذه المشارَكة الثانية فقط للعراق في كأس العالم، لكن هذا البلد يمتلك تاريخاً كروياً وازناً: فقد تُوِّج بلقب كأس آسيا عام 2007، وبلغ نصف النهائي في 2015.

وأفاد المدرب الأسترالي بأنَّه «لم أرَ بلداً مهووساً بكرة القدم إلى هذا الحد. لديهم عطلة رسمية عندما يلعب برشلونة ضد ريال مدريد (كلاسيكو الدوري الإسباني)».

وسبق لأرنولد أن قاد منتخب بلاده، أستراليا، إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث بلغ ثُمن النهائي وقدَّم أداءً قوياً أمام الأرجنتين التي تُوِّجت لاحقاً باللقب.

يقول إنه شعر بضغط أكبر بكثير عندما كان مدرباً لبلاده، موضحاً: «لدي احترام هائل لأشخاص مثل ديدييه ديشان الذي بقي مدرباً لمنتخب بلاده (فرنسا) طوال هذه الفترة. الضغط في تدريب منتخب بلدك جنوني، لأنَّك لا تريد أن تخذلهم. أشعر بأني مدرب كرة قدم أكثر مع العراق مما كنت عليه مع أستراليا».

ووقع العراق في مجموعة صعبة في كأس العالم، حيث يستهل مشواره بمواجهة النرويج في بوسطن في 16 يونيو (حزيران)، قبل أن يلاقي فرنسا والسنغال. فماذا يمكنه أن يحقِّق واقعياً؟

قال أرنولد الذي ينتهي عقده في 31 يوليو (تموز)، إنه «كنا آخر المتأهلين. إذا دقَّقت في كل لاعب وكل منتخب، وقيمة انتقالات اللاعبين، فسنكون على الأرجح الأدنى تصنيفاً في كأس العالم. لكنها كأس عالم. أي شيء يمكن أن يحدث. لاعبوناً يمتلكون عقليةً قتاليةً كبيرة. إنها (مباراة بين) 11 ضد 11، وإذا فزنا بمواجهاتنا الفردية، فيمكننا أن نُحدث صدمةً للعالم».