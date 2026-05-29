الرياضة رياضة عربية

السنغال تطيح بالمغرب وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا للناشئين

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقامة في المغرب، بعد تغلبه على مضيف البطولة بنتيجة 7 / 6 في ركلات الترجيح بعد التعادل 1 / 1 في الوقت الأصلي.

وسجل محمد فاجنر الهدف التقدم للسنغال في الدقيقة 24، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس المغرب ليسكنها الشباك، بينما جاء التعديل متأخرا للغاية، في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، من ركلة جزاء سجلها إسماعيل العود.

ورغم تألق ريان اليعقوبي حارس مرمى المغرب فإن الحارس السنغالي أسان سار قدم أيضا تصديات مهمة، في الركلات الترجيحية.

وضرب منتخب السنغال موعدا مع نظيره التنزاني الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي البطولة، بالفوز في وقت سابق على مصر بركلات الترجيح 4 /3، عقب تعادلهما صفر / صفر.

حسام حسن: «لم أجامل» في اختيارات تشكيلة مصر لكأس العالم

قال حسام حسن مدرب المنتخب المصري إنه «لم يجامل» أي لاعب استدعاه لتشكيلته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في أميركا الشمالية الشهر المقبل بعد الانتقادات التي أثارتها بعض الأسماء.

واختار قائمة أولية مكونة من 27 لاعبا، غاب عنها مصطفى محمد مهاجم نانت، الذي تراجعت أدواره منذ تولي حسن المسؤولية، بينما انضم أقطاي عبد الله مهاجم إنبي والواعد حمزة عبد الكريم (18 عاما) مهاجم فريق برشلونة للشباب.

وفازت مصر 1-صفر على روسيا بهدف مصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، الذي خاض مباراته الدولية الأولى، اليوم الخميس على استاد القاهرة في آخر مبارياتها الودية قبل السفر إلى الولايات المتحدة، لكن أسئلة المؤتمر الصحفي دارت حول أسباب اختيار حسن للقائمة.

وأبلغ حسن الصحفيين "يجب أن نتحلى بثقافة تطور الفكر والتدريب. لم يكن أحد منكم يسأل المدربين السابقين عن أسباب اختياراته. كل مدرب له حرية الاختيار. بعض المدربين حول العالم استبعدوا أفضل اللاعبين في العالم (من تشكيلاتهم في كأس العالم).

"كم مدرب أعطى الفرصة للاعبين جدد؟ هناك مدرب (أجنبي) اعتمد على محمد عبد المنعم وكان اللاعب الوحيد الذي حصل على فرصة معه... لكنني ضممت لاعبين لم تكونوا تعملون بوجودهم".

وانضم عبد المنعم مدافع نيس إلى تشكيلة مصر لأول مرة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عام 2022، وأصبح من اللاعبين الرئيسيين. واختاره حسن في تشكيلة مصر لكأس العالم رغم تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وابتعاده عن المشاركة مع ناديه الفرنسي على مدار الموسم الماضي.

وتعرض حسن لانتقادات منذ إعلان التشكيلة من محللين لاستبعاد مصطفى محمد، الذي كان عنصرا أساسيا مع كيروش وروي فيتوريا من قبل، وضم عبد الكريم وعبد الله وهو ثنائي يفتقر إلى الخبرة.

وقال حسن إنه أعطى الفرصة لكل اللاعبين في الفترة الماضية، وساعد بعضهم على العودة إلى مستواه المعهود، بينما ضم عدة عناصر جديدة ومنحها فرصة اللعب دوليا مما ساعدهم على الانتقال إلى أندية تنافس في مستوى أكبر.

وقال "لا أعرف أسماء أندية أو لاعبين. أختار حسب وجهة نظر الجهاز الفني... كلنا مصريون. على مر التاريخ لم أجامل أي لاعب وأعمل بإخلاص (عندما أقود أي فريق)"

وأضاف "الاختيارات لا تقلل من أي لاعب... هل زيكو كان يفكر في اللعب في كأس العالم؟ محمود صابر أو طارق علاء (ثنائي زد). أرى الأفضل والأصلح والاختيارات قائمة على الجانب الفني... اللاعب الملتزم الذي يحب بلاده هو من سينضم".

وتستهل مصر مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو حزيران، قبل اللعب مع نيوزيلندا وإيران ضمن المجموعة السابعة.

«وديّات المونديال»: قطر تخسر أمام أيرلندا بهدف

خسر المنتخب القطري 1-صفر أمام نظيره الأيرلندي في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم التي تقام الشهر المقبل في أميركا الشمالية.

وبدأ منتخب أيرلندا المباراة، التي أقيمت على أرضه، بقوة وتقدم في النتيجة في الدقيقة الخامسة بضربة رأس من ناثان كولينز من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لجاك مويلان لاعب منتخب أيرلندا بسبب التحامه مع جاسم جابر.

وقبل 12 دقيقة من نهاية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمعز علي بعد احتكاك دون كرة مع جيسون مولومبي لاعب منتخب أيرلندا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب القطري إلى الولايات المتحدة في 30 من الشهر الجاري قبل أن تختتم استعداداتها بمواجهة السلفادور وديا في السادس من الشهر المقبل في لوس انجليس.

وتستهل قطر مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا في 13 من الشهر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كندا والبوسنة.

«وديّات المونديال»: مصر تهزم روسيا بهدف «زيكو»

تغلب المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره الروسي بنتيجة 1 – صفر، الخميس، في تجربة ودية أخيرة لمصر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لبدء معسكر تدريبي أخير تمهيداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب بيراميدز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 في مشاركته الدولية الأولى مع مصر.

ويتقابل منتخب مصر مع نظيره البرازيلي يوم السابع من يونيو (حزيران) المقبل، وهي الودية الأخيرة قبل بدء مشوار بطولة كأس العالم؛ حيث يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة التي تضم كلاً من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

