المغرب يكتسح بوروندي بخماسية استعداداً للمونديال

حقق منتخب المغرب فوزاً كاسحاً على نظيره بوروندي بنتيجة 5 - صفر، الثلاثاء، في إطار استعداد أسود أطلس لخوض منافسات كأس العالم 2026.

بعد شوط أول سلبي، تقدم المغاربة بهدفين للمهاجم المخضرم أيوب الكعبي في الدقيقتين 59 و63، وأضاف توفيق بن طالب هدفاً ثالثاً في الدقيقة 71.

واختتم سفيان بنجديدة مهرجان الأهداف بثنائية في الدقيقتين 80 و90.

وأقيمت المباراة الودية خلف أبواب مغلقة في إطار خطط المدرب محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيخوض أسود أطلس وديتين أمام مدغشقر والنرويج يومي 2 و7 يونيو (حزيران)، وذلك استعداداً لمشوارهم في المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل واسكوتلندا وهايتي.