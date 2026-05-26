بنما تعلن تشكيلة غنية بعناصر الخبرة قبل «المونديال»

أعلنت بنما، الثلاثاء، تشكيلة غنية بعناصر الخبرة ضمّت القائد أنيبال جودوي، ولاعب الوسط أدالبرتو كاراسكيا، إذ يتأهب المنتخب الذي يدربه توماس كريستيانسن للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) المقبلين.

وحسمت بنما تأهلها إلى كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخها بعد ثمانية أعوام من ظهورها الأول في نسخة روسيا 2018.

واحتفظ كريستيانسن بنواة الفريق الذي قاد بنما خلال تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، إذ ينتظر أن يقود الفريق لاعب الوسط المخضرم جودوي، إلى جانب كاراسكيا، لاعب وسط بوماس أونام، والذي جرى ضمّه رغم إصابته خلال خسارة فريقه في نهائي الدوري المكسيكي، يوم الأحد، أمام كروز أزول.

واختير المهاجم المخضرم ألبرتو كينتيرو في التشكيلة، بعد أن غاب عن كأس العالم 2018 بسبب الإصابة، في حين كان غياب كادير باريا، لاعب وسط بوتافوغو، من أبرز حالات الغياب عن التشكيلة النهائية لكريستيانسن.

وقال كريستيانسن، خلال حفل تقديم التشكيلة في مبنى إدارة قناة بنما: «نريد أن نصنع التاريخ، نريد أن نفعل شيئاً جميلاً ونحسن ما فعلناه من قبل».

وأضاف: «علينا دعم اللاعبين 26 الذين جرى اختيارهم لخوض كأس العالم هذه. إن تمثيل المنتخب الوطني مصدر فخر لنا».

وستلتقي بنما مع البرازيل وجمهورية الدومينيكان والبوسنة والهرسك في مباريات ودية قبل السفر إلى كندا لإقامة معسكرها لكأس العالم في أونتاريو.

وتستهلّ بنما مشوارها في المجموعة 12 بمواجهة غانا، يوم 17 يونيو، قبل أن تلتقي إنجلترا وكرواتيا، وتتطلع إلى تحقيق ما هو أفضل من مشاركتها الأولى في كأس العالم 2018، عندما خرجت من الدور الأول دون الحصول على أي نقطة.