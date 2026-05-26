منتخب الجزائر يفتح تدريباته أمام الجماهير قبل سفره للمونديال

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مران المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر الأحد المقبل، سيكون مفتوحاً أمام الجماهير ووسائل الإعلام بالكامل.

وكشف الاتحاد في بيان مقتضب، الثلاثاء، أن المران سيجرى على ملعب «نيلسون مانديلا» الرئيسي بداية من الساعة الخامسة عصراً، أي بعد ساعتين من إعلان قائمة اللاعبين الرسمية من قبل المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش في مؤتمر صحافي.

ويخوض المنتخب الجزائري منذ الاثنين معسكراً إعدادياً بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في الجزائر العاصمة، بحضور 22 لاعباً، وفي غياب بعض اللاعبين المرشحين للوجود بقوة في القائمة النهائية على غرار رياض محرز، وهشام بوداوي، ومحمد أمين عمورة.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة هولندا ودياً يوم الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، ثم بوليفيا في العاشر من ذات الشهر بكانساس سيتي، مقر إقامة المنتخب في الولايات المتحدة الأميركية.

وتستهل الجزائر مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو، ثم الأردن في قمة عربية يوم 23 من الشهر ذاته، قبل اللعب أمام النمسا في مواجهة حاسمة يوم 28 يونيو، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.