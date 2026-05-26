الرياضة رياضة عربية

منتخب الجزائر يفتح تدريباته أمام الجماهير قبل سفره للمونديال

منتخب الجزائر يستعد لكأس العالم (رويترز)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مران المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر الأحد المقبل، سيكون مفتوحاً أمام الجماهير ووسائل الإعلام بالكامل.

وكشف الاتحاد في بيان مقتضب، الثلاثاء، أن المران سيجرى على ملعب «نيلسون مانديلا» الرئيسي بداية من الساعة الخامسة عصراً، أي بعد ساعتين من إعلان قائمة اللاعبين الرسمية من قبل المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش في مؤتمر صحافي.

ويخوض المنتخب الجزائري منذ الاثنين معسكراً إعدادياً بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في الجزائر العاصمة، بحضور 22 لاعباً، وفي غياب بعض اللاعبين المرشحين للوجود بقوة في القائمة النهائية على غرار رياض محرز، وهشام بوداوي، ومحمد أمين عمورة.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة هولندا ودياً يوم الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، ثم بوليفيا في العاشر من ذات الشهر بكانساس سيتي، مقر إقامة المنتخب في الولايات المتحدة الأميركية.

وتستهل الجزائر مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو، ثم الأردن في قمة عربية يوم 23 من الشهر ذاته، قبل اللعب أمام النمسا في مواجهة حاسمة يوم 28 يونيو، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.

حكيمي ودياز يقودان المغرب في المونديال... وغياب النصيري

أشرف حكيمي يقود المغرب في المونديال (أ.ف.ب)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
استدعى المدرب الجديد للمنتخب المغربي محمد وهبي، الثلاثاء، الشاب أيوب بوعدي لأول مرة بعد اختياره بلده الأم بدلاً من فرنسا، في قائمة خلت من المفاجآت للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم.

ويقود نجما «أسود الأطلس» أشرف حكيمي وإبراهيم دياز المغرب الساعي إلى تحقيق مفاجأة جديدة، فيما كان يوسف النصيري وسفيان بوفال أبرز الغائبين.

وحافظ وهبي الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أشهر خلفاً لوليد الركراكي، على جل ركائز الفريق الذي وصل في مفاجأة كبرى إلى نصف نهائي مونديال 2022 في قطر وتوّج بكأس أمم أفريقيا بقرار إداري بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية.

وشهدت القائمة استدعاء الموهبة الصاعدة في خط الوسط أيوب بوعدي، المولود في فرنسا، والذي أعلن اختياره تمثيل المنتخب المغربي منتصف مايو (أيار).

قال وهبي في مؤتمر صحافي: «كانت فترة قصيرة، ولم يكن أمامي سوى معسكر واحد في مارس (آذار)، وقد اعتمدنا عليه كثيراً». وأضاف: «كان هناك أيضاً تتبع وتواصل مع لاعبين بعد هذا المعسكر، وتابعنا الكثير من اللاعبين».

وتابع: «لدينا الآن لائحة 26 وسنذهب معاً إلى كأس العالم بطموح كبير».

وضمت القائمة عدداً من الوجوه الجديدة مثل عيسى ديوب ورضوان حلحال وسمير المرابط والشاب ياسين جسيم.

ويُعد يوسف النصيري (28 عاماً، 92 مباراة دولية) مهاجم الاتحاد، وسفيان بوفال (32 عاماً، 46) لاعب لوهافر، أبرز الغائبين عن القائمة.

ويستعد المغرب للنهائيات التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمباراتين وديتين مع مدغشقر في الثاني من يونيو (حزيران) والنرويج في السابع منه، بعدما تغلب على بوروندي 5 - 0 الثلاثاء.

ويلعب «أسود الأطلس» ضمن المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي واسكوتلندا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (نهضة بركان)، أحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي). وفي الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي)، يوسف بلعمري (الأهلي المصري)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، زكريا الوحيدي (جنك البلجيكي)، نايف أكرد (مرسيليا الفرنسي)، شادي رياض (كريستال بالاس الإنجليزي)، رضوان حلحال (ميشلن البلجيكي)، عيسى ديوب (فولهام الإنجليزي).

وفي خط الوسط: سمير الموربيط (ستراسبورغ الفرنسي)، أيوب بوعدي (ليل الفرنسي)، نايل العيناوي (روما الإيطالي)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني)، عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني)، بلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)، إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي).

وفي الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)، ياسين جسيم (ستراسبورغ الفرنسي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أيوب أموني إشغوياب (أينتراخت فرانكفورت الألماني).

المغرب يكتسح بوروندي بخماسية استعداداً للمونديال

أيوب الكعبي قاد المغرب لاكتساح بوروندي (كاف)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
حقق منتخب المغرب فوزاً كاسحاً على نظيره بوروندي بنتيجة 5 - صفر، الثلاثاء، في إطار استعداد أسود أطلس لخوض منافسات كأس العالم 2026.

بعد شوط أول سلبي، تقدم المغاربة بهدفين للمهاجم المخضرم أيوب الكعبي في الدقيقتين 59 و63، وأضاف توفيق بن طالب هدفاً ثالثاً في الدقيقة 71.

واختتم سفيان بنجديدة مهرجان الأهداف بثنائية في الدقيقتين 80 و90.

وأقيمت المباراة الودية خلف أبواب مغلقة في إطار خطط المدرب محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيخوض أسود أطلس وديتين أمام مدغشقر والنرويج يومي 2 و7 يونيو (حزيران)، وذلك استعداداً لمشوارهم في المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل واسكوتلندا وهايتي.

مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان إلى معسكر مصر استعداداً للمونديال

عمر مرموش شارك في احتفالات سيتي بلقبي الكأس وغادر إلى مصر (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
انضم الثنائي المحترف في أوروبا، عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، إلى معسكر منتخب مصر استعداداً لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على منصة «إكس»، الثلاثاء، صوراً لمرموش وحمزة عبد الكريم في تدريبات منتخب مصر.

ويلعب مرموش في صفوف مانشستر سيتي منذ يناير (كانون الثاني) 2025 بعد انضمامه من آينتراخت فرانكفورت الألماني، وكان بديلاً في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الإنجليزي التي انتهت بخسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بنتيجة (1-2)، يوم الأحد.

أما حمزة عبد الكريم فهو يلعب في صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة حيث انتقل معاراً من الأهلي المصري في فبراير (شباط) الماضي لنهاية الموسم مع بند يسمح بشرائه نهائياً.

وشارك عبد الكريم في خسارة ثقيلة لشباب برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة (1-4) يوم الأحد الماضي.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم 21 مايو (أيار) الحالي في مركز المنتخبات الوطنية بمقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيخوض الفراعنة مباراتَين وديتَين أمام روسيا يوم الخميس في استاد القاهرة، ثم البرازيل في الولايات المتحدة أوائل شهر يونيو.

ويستهل منتخب مصر مشاركته الرابعة في كأس العالم بالتنافس ضمن المجموعة السابعة لمونديال 2026 التي تضم أيضاً بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

