مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان إلى معسكر مصر استعداداً للمونديال

انضم الثنائي المحترف في أوروبا، عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، إلى معسكر منتخب مصر استعداداً لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على منصة «إكس»، الثلاثاء، صوراً لمرموش وحمزة عبد الكريم في تدريبات منتخب مصر.

ويلعب مرموش في صفوف مانشستر سيتي منذ يناير (كانون الثاني) 2025 بعد انضمامه من آينتراخت فرانكفورت الألماني، وكان بديلاً في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الإنجليزي التي انتهت بخسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بنتيجة (1-2)، يوم الأحد.

أما حمزة عبد الكريم فهو يلعب في صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة حيث انتقل معاراً من الأهلي المصري في فبراير (شباط) الماضي لنهاية الموسم مع بند يسمح بشرائه نهائياً.

وشارك عبد الكريم في خسارة ثقيلة لشباب برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة (1-4) يوم الأحد الماضي.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم 21 مايو (أيار) الحالي في مركز المنتخبات الوطنية بمقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيخوض الفراعنة مباراتَين وديتَين أمام روسيا يوم الخميس في استاد القاهرة، ثم البرازيل في الولايات المتحدة أوائل شهر يونيو.

ويستهل منتخب مصر مشاركته الرابعة في كأس العالم بالتنافس ضمن المجموعة السابعة لمونديال 2026 التي تضم أيضاً بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.