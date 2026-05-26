«رولان غاروس»: غوف تستهل حملة الدفاع عن لقبها بالإطاحة بتاونسند

تعافت الأميركية كوكو غوف، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، من بداية بطيئة لتتغلب على مُواطنتها تيلور تاونسند 6-4 و6-0، في بداية رائعة لمسيرتها للدفاع عن لقبها، الثلاثاء.

وتحت أشعة شمس ملعب فيليب شاترييه، واجهت غوف صعوبة في إيجاد إيقاعها في البداية، وكانت على بُعد نقطة واحدة من فقْد إرسالها مرتين أمام مُواطنتها.

لكن المصنفة الرابعة استعادت توازنها سريعاً لتسيطر على المباراة وتتأهل للدور الثاني.

وارتكبت غوف خطأ مزدوجاً في ضربة الإرسال في نقطة الفوز بالمجموعة الأولى والنتيجة 5-3 لصالحها، لكنها كسرت إرسال تاونسند في الشوط التالي لتحسم المجموعة.

وبعد ذلك، سارت المباراة في اتجاه واحد، وانطلقت نحو الفوز.

وقالت غوف، التي تغلبت على أرينا سبالينكا في نهائي العام الماضي: «لدي كثير من الذكريات الرائعة على هذا الملعب. كنت متوترة قليلاً، اليوم، وظهر ذلك بعض الشيء، لكنني تمكنت من استعادة هدوئي».