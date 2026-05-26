حكيمي ودياز يقودان المغرب في المونديال... وغياب النصيري

استدعى المدرب الجديد للمنتخب المغربي محمد وهبي، الثلاثاء، الشاب أيوب بوعدي لأول مرة بعد اختياره بلده الأم بدلاً من فرنسا، في قائمة خلت من المفاجآت للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم.

ويقود نجما «أسود الأطلس» أشرف حكيمي وإبراهيم دياز المغرب الساعي إلى تحقيق مفاجأة جديدة، فيما كان يوسف النصيري وسفيان بوفال أبرز الغائبين.

وحافظ وهبي الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أشهر خلفاً لوليد الركراكي، على جل ركائز الفريق الذي وصل في مفاجأة كبرى إلى نصف نهائي مونديال 2022 في قطر وتوّج بكأس أمم أفريقيا بقرار إداري بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية.

وشهدت القائمة استدعاء الموهبة الصاعدة في خط الوسط أيوب بوعدي، المولود في فرنسا، والذي أعلن اختياره تمثيل المنتخب المغربي منتصف مايو (أيار).

قال وهبي في مؤتمر صحافي: «كانت فترة قصيرة، ولم يكن أمامي سوى معسكر واحد في مارس (آذار)، وقد اعتمدنا عليه كثيراً». وأضاف: «كان هناك أيضاً تتبع وتواصل مع لاعبين بعد هذا المعسكر، وتابعنا الكثير من اللاعبين».

وتابع: «لدينا الآن لائحة 26 وسنذهب معاً إلى كأس العالم بطموح كبير».

وضمت القائمة عدداً من الوجوه الجديدة مثل عيسى ديوب ورضوان حلحال وسمير المرابط والشاب ياسين جسيم.

ويُعد يوسف النصيري (28 عاماً، 92 مباراة دولية) مهاجم الاتحاد، وسفيان بوفال (32 عاماً، 46) لاعب لوهافر، أبرز الغائبين عن القائمة.

ويستعد المغرب للنهائيات التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمباراتين وديتين مع مدغشقر في الثاني من يونيو (حزيران) والنرويج في السابع منه، بعدما تغلب على بوروندي 5 - 0 الثلاثاء.

ويلعب «أسود الأطلس» ضمن المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي واسكوتلندا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (نهضة بركان)، أحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي). وفي الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي)، يوسف بلعمري (الأهلي المصري)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، زكريا الوحيدي (جنك البلجيكي)، نايف أكرد (مرسيليا الفرنسي)، شادي رياض (كريستال بالاس الإنجليزي)، رضوان حلحال (ميشلن البلجيكي)، عيسى ديوب (فولهام الإنجليزي).

وفي خط الوسط: سمير الموربيط (ستراسبورغ الفرنسي)، أيوب بوعدي (ليل الفرنسي)، نايل العيناوي (روما الإيطالي)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني)، عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني)، بلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)، إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي).

وفي الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)، ياسين جسيم (ستراسبورغ الفرنسي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أيوب أموني إشغوياب (أينتراخت فرانكفورت الألماني).