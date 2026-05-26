منتخب مصر يعلن غياب حمدي فتحي عن وديّة روسيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب حمدي فتحي عن المباراة الودية التي يخوضها المنتخب المصري أمام روسيا، الخميس، على استاد القاهرة.

أشار الاتحاد المصري في بيان رسمي مساء الثلاثاء إلى أن حمدي فتحي، لاعب المنتخب، سيغيب عن ودية روسيا بسبب حصوله على إنذارين في ودية مصر وإسبانيا، التي أقيمت في مارس (آذار) الماضي، بملعب إسبانيول وانتهت بالتعادل السلبي.

ويعد حمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري الحالي والأهلي المصري السابق من الركائز الأساسية لمنتخب مصر في آخر أربع سنوات.

ويواصل منتخب مصر تدريباته استعداداً لودية روسيا التي تأتي ضمن برنامجه قبل المشاركة في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

وستكون ودية روسيا هي الأخيرة لمنتخب مصر قبل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث سيخوض ودية أخرى أمام البرازيل يوم 7 يونيو (حزيران).

ويستعد الفراعنة لمشاركة رابعة في كأس العالم بعد الظهور في مونديالات 1934 و1990 بإيطاليا، و2018 في روسيا.

وفي كأس العالم 2026، سيبدأ منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.