«إن بي إيه»: عودة نيكس للنهائي أنهت انتظارا طويلا

استيقظ مشجعو فريق نيويورك نيكس، الذين طال انتظارهم ومعاناتهم، الثلاثاء وهم لا يزالون يعيشون أجواء ليلة الاحتفال بعد تأهل الفريق لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والذي سيخوضه كمرشح أقل حظا للتتويج بغض النظر عن هوية المنافس، إذ لم يحرز نيكس اللقب طوال 53 عاما.

وغمر اللونان الأزرق والبرتقالي شوارع مدينة نيويورك حتى وقت متأخر من الليلة الماضية بعد أن حقق نيكس فوزه الرابع تواليا على كليفلاند كافاليرز في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي القسم الشرقي ليصل إلى نهائي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1999.

وحمل عدد من المشجعين المكانس، واستخدموها لكنس الأرصفة بشكل مرح والتلويح بها في الهواء أثناء الاحتفالات، وذلك في إشارة إلى اكتساح نيكس لمنافسه.

وقال كارل-أنتوني تاونز لاعب نيكس، والذي سجل للفريق 19 نقطة متفوقا على زملائه بالفريق في المباراة الحاسمة في كليفلاند: "إنه أمر سحري، أمر تاريخي... هو شيء كانت نيويورك تتوق إليه بشدة منذ وقت طويل للغاية".

وأضاف: "لكن بالنسبة لنا كلاعبين، نحن ندرك أن المهمة لم تنته بعد".

بعد سنوات من المعاناة، بدأ ثالث أكثر الفرق قيمة في الدوري في تصحيح مساره مع وصول رئيس الفريق ليون روز الذي انضم في مارس (آذار) 2020، في وقت كان الفريق يقترب فيه من الغياب عن الأدوار الإقصائية للموسم السابع تواليا.

وساعد روز في تحويل نيكس من فريق مثير للسخرية إلى منافس على اللقب. وغاب الفريق عن الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط في المواسم الستة الماضية ووصل إلى الدور قبل الأخير عام 2025 قبل أن يخسر أمام إنديانا بيسرز في مواجهة استمرت ست مباريات.

وتولى غالن برونسون، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في نهائي القسم الشرقي هذا العام، قيادة الفريق منذ انضمامه إلى نيكس قبل أربعة أعوام. وبنى الفريق تشكيلته حوله عبر جلب لاعبين مثل تاونز الذي شارك ست مرات في مباراة كل النجوم.

وقال تاونز: "نشأت في المنطقة (نيويورك)، وأشعر أن كلمة 'الأمل' قد اختفت من نيويورك نيكس منذ فترة طويلة. وأن أكون جزءا من هذا الفريق الذي يعيد إحياء الأمل هو أمر مميز".

ويشكل وصول نيكس إلى النهائي الذي يقام أيضا بنظام سلسلة تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، قصة مثيرة للاهتمام.

ولم يفز الفريق بأي لقب منذ عام 1973، وستكون هذه هي مشاركته الثالثة فقط في النهائي منذ ذلك الحين، إذ خسر في عامي 1994 و1999.

رغم تحقيق 11 انتصارا متتاليا في الأدوار الإقصائية، يشكل نيكس المرشح الأقل حظا للفوز في النهائي إذ يلتقي مع المتأهل من مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب والذي يضم شاي جيلغيوس-ألكسندر أفضل لاعب في الدوري، وسان أنطونيو سبيرز بقيادة النجم الفرنسي البارز فيكتور ويمبانياما.

وسيعمل تأهل الفريق على ظهور مجموعة النجوم المعتادة من مشجعيه المشاهير في منافسات النهائي.

وجلس المخرج والمشجع الدائم لفريق نيكس، سبايك لي، الذي كان يرتدي نظارات برتقالية، على أرضية الملعب لتصوير الفريق وهو يتسلم جائزة الفوز بنهائي القسم الشرقي.

واحتفل الممثل تيموثي شالاميه، المرشح أربع مرات لجائزة أوسكار، مع اللاعبين، كما حضر الممثل بن ستيلر.

وغمرت المشاعر الممثل الكوميدي تريسي مورغان وهو يستمتع بالفوز على جانب الملعب.

ومن المشجعين العاديين إلى نجوم هوليوود، سيحظى فريق نيكس بدعم المدينة بأكملها في محاولته لإنهاء صيامه عن الألقاب الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.