«إن بي إيه»: عودة نيكس للنهائي أنهت انتظارا طويلا

لاعبو نيويورك نيكس يحتفلون بلقب الشرق والتأهل لنهائي "ان بي ايه" (رويترز)
  نيويورك: «الشرق الأوسط»
استيقظ مشجعو فريق نيويورك نيكس، الذين طال انتظارهم ومعاناتهم، الثلاثاء وهم لا يزالون يعيشون أجواء ليلة الاحتفال بعد تأهل الفريق لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والذي سيخوضه كمرشح أقل حظا للتتويج بغض النظر عن هوية المنافس، إذ لم يحرز نيكس اللقب طوال 53 عاما.

وغمر اللونان الأزرق والبرتقالي شوارع مدينة نيويورك حتى وقت متأخر من الليلة الماضية بعد أن حقق نيكس فوزه الرابع تواليا على كليفلاند كافاليرز في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي القسم الشرقي ليصل إلى نهائي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1999.

وحمل عدد من المشجعين المكانس، واستخدموها لكنس الأرصفة بشكل مرح والتلويح بها في الهواء أثناء الاحتفالات، وذلك في إشارة إلى اكتساح نيكس لمنافسه.

وقال كارل-أنتوني تاونز لاعب نيكس، والذي سجل للفريق 19 نقطة متفوقا على زملائه بالفريق في المباراة الحاسمة في كليفلاند: "إنه أمر سحري، أمر تاريخي... هو شيء كانت نيويورك تتوق إليه بشدة منذ وقت طويل للغاية".

وأضاف: "لكن بالنسبة لنا كلاعبين، نحن ندرك أن المهمة لم تنته بعد".

بعد سنوات من المعاناة، بدأ ثالث أكثر الفرق قيمة في الدوري في تصحيح مساره مع وصول رئيس الفريق ليون روز الذي انضم في مارس (آذار) 2020، في وقت كان الفريق يقترب فيه من الغياب عن الأدوار الإقصائية للموسم السابع تواليا.

وساعد روز في تحويل نيكس من فريق مثير للسخرية إلى منافس على اللقب. وغاب الفريق عن الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط في المواسم الستة الماضية ووصل إلى الدور قبل الأخير عام 2025 قبل أن يخسر أمام إنديانا بيسرز في مواجهة استمرت ست مباريات.

وتولى غالن برونسون، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في نهائي القسم الشرقي هذا العام، قيادة الفريق منذ انضمامه إلى نيكس قبل أربعة أعوام. وبنى الفريق تشكيلته حوله عبر جلب لاعبين مثل تاونز الذي شارك ست مرات في مباراة كل النجوم.

وقال تاونز: "نشأت في المنطقة (نيويورك)، وأشعر أن كلمة 'الأمل' قد اختفت من نيويورك نيكس منذ فترة طويلة. وأن أكون جزءا من هذا الفريق الذي يعيد إحياء الأمل هو أمر مميز".

ويشكل وصول نيكس إلى النهائي الذي يقام أيضا بنظام سلسلة تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، قصة مثيرة للاهتمام.

ولم يفز الفريق بأي لقب منذ عام 1973، وستكون هذه هي مشاركته الثالثة فقط في النهائي منذ ذلك الحين، إذ خسر في عامي 1994 و1999.

رغم تحقيق 11 انتصارا متتاليا في الأدوار الإقصائية، يشكل نيكس المرشح الأقل حظا للفوز في النهائي إذ يلتقي مع المتأهل من مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب والذي يضم شاي جيلغيوس-ألكسندر أفضل لاعب في الدوري، وسان أنطونيو سبيرز بقيادة النجم الفرنسي البارز فيكتور ويمبانياما.

وسيعمل تأهل الفريق على ظهور مجموعة النجوم المعتادة من مشجعيه المشاهير في منافسات النهائي.

وجلس المخرج والمشجع الدائم لفريق نيكس، سبايك لي، الذي كان يرتدي نظارات برتقالية، على أرضية الملعب لتصوير الفريق وهو يتسلم جائزة الفوز بنهائي القسم الشرقي.

واحتفل الممثل تيموثي شالاميه، المرشح أربع مرات لجائزة أوسكار، مع اللاعبين، كما حضر الممثل بن ستيلر.

وغمرت المشاعر الممثل الكوميدي تريسي مورغان وهو يستمتع بالفوز على جانب الملعب.

ومن المشجعين العاديين إلى نجوم هوليوود، سيحظى فريق نيكس بدعم المدينة بأكملها في محاولته لإنهاء صيامه عن الألقاب الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.

فتحت السلطات الأميركية تحقيقاً رسمياً في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعدما أعلن المدعيان العامان لولايتي نيويورك ونيوجيرسي بدء تحقيق موسع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طريقة تسويق وبيع تذاكر البطولة، في خطوة تعد الأخطر حتى الآن منذ تصاعد الجدل حول الأسعار وآليات التوزيع خلال الأشهر الماضية.

وحسب شبكة The Athltic، أرسل مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، إلى جانب مكتب المدعية العامة في نيوجيرسي جينيفر دافنبورت، أوامر استدعاء قانونية إلى «فيفا» للحصول على وثائق ومعلومات داخلية تتعلق بآلية بيع التذاكر، لا سيما تلك الخاصة بالمباريات الثماني التي سيستضيفها ملعب ميتلايف، ومن بينها المباراة النهائية لكأس العالم.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن المكتبين أن التحقيق سيركز على «مجموعة واسعة من القضايا» المرتبطة بعملية بيع التذاكر، بما في ذلك شكاوى جماهيرية تتعلق بما وصف بأنه «خرائط مضللة للمقاعد»، إضافة إلى استحداث فئة جديدة مرتفعة السعر تحت اسم «الصفوف الأمامية» بعد بيع ملايين التذاكر بالفعل، فضلاً عن غياب الشفافية وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.

ويأتي هذا التحقيق بعد أشهر طويلة من الانتقادات التي لاحقت «فيفا» بسبب سياسة التسعير الخاصة بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث شهدت أسعار التذاكر ارتفاعات متكررة خلال مراحل البيع المختلفة، سواء قبل القرعة أو بعدها، وحتى خلال المرحلة الأخيرة من الطرح في أبريل (نيسان) الماضي.

وحسب التقرير، فإن الاتحاد الدولي باع ملايين التذاكر ضمن أربع فئات رئيسية، لكن الأسعار جاءت أعلى من أي نسخة سابقة لكأس العالم في جميع الفئات تقريباً؛ وهو ما أثار غضباً واسعاً بين الجماهير.

كما واجه «فيفا» اتهامات إضافية تتعلق بتغيير خرائط المقاعد بين مرحلة بيع وأخرى؛ الأمر الذي جعل بعض الجماهير تشعر بأنها تعرضت «للتضليل» أو «الخداع»، خصوصاً بعدما اكتشف بعض المشترين أن المقاعد التي حصلوا عليها لا تتوافق مع الفئات التي اعتقدوا أنهم اشتروها في البداية.

وزادت الأزمة تعقيداً بعدما تبين أن بعض المقاعد المميزة القريبة من خط المنتصف كانت تُباع ضمن باقات الضيافة الفاخرة بأسعار تتراوح بين 2750 و6000 دولار خلال دور المجموعات، في حين كانت الخرائط المعروضة للجماهير توحي بأن هذه المناطق متاحة ضمن الفئة الأولى العادية.

وقالت المدعية العامة لنيوجيرسي جينيفر دافنبورت في بيان رسمي: «الصدق في بيع التذاكر ليس أمراً معقداً، لكن (فيفا) حوّل شراء تذكرة لكأس العالم متاهةً من الغموض والندرة الوهمية والأسعار الخيالية، وكل ذلك على حساب المستهلكين».

أما ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، فقالت: «لا ينبغي لأي شخص أن يُدفع للتلاعب به من أجل دفع أسعار مبالغ فيها للمقاعد، ويجب أن يكون المشجعون قادرين على الثقة بأن التذاكر التي يشترونها هي فعلاً التذاكر التي سيحصلون عليها».

كما انضمت إدارة حماية المستهلك والعاملين في مدينة نيويورك إلى التحقيق، مؤكدة أن التقارير المتعلقة بممارسات «فيفا» تثير «قلقاً بالغاً»، خصوصاً ما يتعلق بالتضليل حول مواقع المقاعد ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.

وفي المقابل، دافع «فيفا» خلال الأسابيع الماضية عن نفسه، مؤكداً أن الخرائط المنشورة كانت «إرشادية فقط» وتهدف إلى إعطاء تصور عام لمواقع الفئات المختلفة داخل الملاعب، وليس تحديد المقاعد بدقة كاملة.

كما أشار الاتحاد الدولي في شروط استخدام التذاكر إلى أن الرسوم والخرائط والصور التوضيحية «قد لا تعكس التخطيط الحقيقي النهائي للمقاعد داخل الملعب».

وفيما يتعلق بالأسعار، كرر «فيفا» دفاعه التقليدي، عادَّاً أن الأسعار تعكس «الطلب الاستثنائي» على البطولة، إضافة إلى طبيعة السوق الرياضية في أميركا الشمالية، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من إيرادات كأس العالم يُعاد استثماره في تطوير كرة القدم حول العالم.

ورغم فتح التحقيق رسمياً، فإن السلطات الأميركية لم تحدد حتى الآن إطاراً زمنياً واضحاً لإنهائه، خصوصاً مع احتمالية أن يعترض «فيفا» قانونياً على أوامر الاستدعاء؛ ما قد يطيل الإجراءات إلى ما بعد انطلاق البطولة في 11 يونيو (حزيران) المقبل.

وتحول ملف تذاكر كأس العالم 2026 خلال الأشهر الأخيرة واحدةً من أكثر القضايا حساسية في التحضيرات للبطولة، ليس فقط بسبب الأسعار المرتفعة، بل أيضاً بسبب الاتهامات المتعلقة بالشفافية والعدالة في التوزيع، وهي قضايا تهدد بإلقاء ظلالها على النسخة الأكبر في تاريخ المونديال قبل صافرة البداية حتى.

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة إيدرسون لاعب أتالانتا

  مانشستر إنجلترا: «الشرق الأوسط»
اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلي إيدرسون لاعب خط وسط أتالانتا الإيطالي، وفق «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

ويستعد مانشستر يونايتد للعودة إلى المشاركة في «دوري أبطال أوروبا» دون إهدار أي وقت، حيث كان الفريق قد أنهى موسم الدوري الإنجليزي محتلاً المركز الثالث، بعد عام من خسارته نهائي «الدوري الأوروبي» واحتلال المركز الـ15 بالدوري.

وأُعلن عن اتفاق بقاء المدرب مايكل كاريك على رأس القيادة الفنية للفريق قبل المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون، بالتزامن مع تكثيف الجهود خلف الكواليس لإتمام صفقة إيدرسون.

لطالما ارتبط اسم إيدرسون (26 عاماً) بالانتقال إلى «أولد ترافورد»، وبعد إحراز تقدم في المفاوضات، يُعتقد أن صفقة ضم لاعب خط وسط أتالانتا باتت وشيكة.

ويشير بعض التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني (51.1 مليون دولار أميركي)، حيث يقترب إيدرسون أكثر فأكثر من أن يصبح أولى صفقات عهد كاريك.

وأصبحت حاجة مانشستر يونايتد واضحة لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصاً مع رحيل ركيزته الأساسية البرازيلي كاسيميرو عند انتهاء عقده في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

«رولان غاروس»: سفيتولينا تهزم كيفيدو وتتأهل للدور الثالث

  باريس: «الشرق الأوسط»
تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها الساحق على الإسبانية كاتلين كيفيدو 6 - صفر و6 - 4 في ملعب «فيليب شاترييه» اليوم الأربعاء.

وبعدما نجت من فخ المغمورة آنا بوندار في الدور الأول، سيطرت المصنفة السابعة على المباراة أمام كيفيدو، وحسمت الفوز في الفرصة الثانية التي سنحت لها.

وبهذا تضرب سفيتولينا موعداً مع الألمانية تمارا كورباتش على أمل حجز مقعد في دور الستة عشر.

وكانت سفيتولينا (31 عاماً) قد تأهلت إلى دور الثمانية خمس مرات في «فرنسا المفتوحة»، دون أن تنجح في تخطيه.

وتخوض سفيتولينا البطولة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها ببطولة إيطاليا المفتوحة على حساب الأميركية كوكو غوف.

