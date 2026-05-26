النصر يقترب من خطف «عقل» خيتافي

يبدو أن نادي النصر لا ينوي الاكتفاء بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الذي تُوّج به هذا الموسم، إذ يواصل العمل مبكراً على تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على صناعة الفارق محلياً وقارياً.

وآخر الأسماء المطروحة بقوة على طاولة «العالمي» هو الإسباني لويس ميلا، نجم وسط خيتافي، الذي بات قريباً من خوض أول تجربة خارج الملاعب الأوروبية.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النصر اقترب من التوصل لاتفاق لضم لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 6 ملايين يورو، وهو الرقم الذي اتفق عليه اللاعب مع إدارة خيتافي للسماح له بالرحيل هذا الصيف، رغم أن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى 20 مليون يورو.

وحسب التقارير الإسبانية، فإن العرض القادم من الرياض يُعد الأعلى والأكثر إغراءً من الناحية المالية مقارنة بالعروض الأوروبية الأخرى، وهو ما دفع الصفقة إلى مراحل متقدمة خلال الساعات الأخيرة.

كما أشارت صحيفة «آس» إلى أن النصر مستعد لتجاوز العروض المقدمة من الأندية الإسبانية المهتمة باللاعب، ما يجعل انتقاله إلى الدوري السعودي احتمالاً متزايداً بقوة.

ولم يكن النصر النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات ميلا؛ إذ دخلت عدة أندية أوروبية سباق التعاقد معه، أبرزها خيتافي وريال بيتيس من إسبانيا، إضافة إلى كومو الإيطالي بقيادة سيسك فابريغاس، وأولمبياكوس اليوناني الذي كان سيمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. لكن العرض السعودي الضخم غيّر موازين المنافسة بصورة واضحة.

ويُعد ميلا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني خلال الموسم المنقضي. فقد أنهى الموسم ثاني أفضل صانع ألعاب في الليغا برصيد 10 تمريرات حاسمة، متأخراً بفارق تمريرة واحدة فقط خلف نجم برشلونة الشاب لامين يامال الذي تصدر القائمة بـ11 تمريرة حاسمة. كما لعب دوراً محورياً في قيادة خيتافي نحو احتلال المركز السابع والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يكتفِ اللاعب بصناعة الأهداف، بل وضع بصمته الأخيرة على موسم فريقه عندما سجل هدف الفوز أمام أوساسونا في الجولة الختامية من الدوري الإسباني، ليمنح جماهير خيتافي نهاية مثالية لموسم يُعد من أفضل مواسم النادي في السنوات الأخيرة.

الإسباني لويس ميلا تألق مع خيتافي هذا الموسم (نادي خيتافي)

وتصف وسائل الإعلام الإسبانية ميلا بأنه لاعب الوسط المتكامل؛ فهو يمتلك جودة عالية في التمرير القصير والطويل، وقدرة كبيرة على التحكم بإيقاع اللعب، إلى جانب التزام دفاعي واضح وقراءة مميزة للمساحات.

واعتبرت بعض التقارير أن الحصول على لاعب بهذه المواصفات مقابل 6 ملايين يورو فقط يمثل «صفقة ذهبية» في سوق الانتقالات الحالية.

ويمتلك ميلا مسيرة طويلة داخل الكرة الإسبانية. فبعد تخرجه في أكاديميات الشباب التابعة لأتلتيكو مدريد ورايو ماخاداهوندا، تنقل بين عدة أندية، أبرزها فوينلابرادا وتينيريفي، قبل أن يلفت الأنظار مع غرينادا، لينتقل بعدها إلى خيتافي في صيف 2022 مقابل نحو 5 ملايين يورو.

وخلال مسيرته مع خيتافي شارك في عشرات المباريات بالدوري الإسباني، وأصبح إحدى الركائز الأساسية في وسط الملعب بفضل دقته في التمرير وقدرته على صناعة الفرص والتحكم في نسق المباريات.

كما سبق لميلا تمثيل المنتخب الإسباني، وظل اسمه حاضراً في حسابات المدربين خلال السنوات الأخيرة بفضل ثبات مستواه في الليغا، حتى إن استبعاده من قائمة إسبانيا الأخيرة للمونديال شكّل خيبة أمل بالنسبة له، وفق ما أوردته الصحافة الإسبانية.

في حال اكتملت الصفقة رسمياً، فإن النصر سيضيف إلى صفوفه لاعباً يُنظر إليه في إسبانيا باعتباره أحد أفضل مهندسي اللعب في الدوري المحلي، وقادراً على منح الفريق حلولاً إضافية في صناعة الفرص خلف النجوم الهجومية، ضمن مشروع يستهدف الحفاظ على الهيمنة المحلية والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.