رينا في قائمة أميركا المونديالية بعد أربع سنوات من «دراما» قطر

أدرج الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الأميركي، اسم جيوفاني رينا ضمن قائمة من 26 لاعبا لمونديال 2026 لكرة القدم أعلنها الثلاثاء، وذلك بعد أربع سنوات من "دراما" مونديال 2022 في قطر حين اختلف مع المدرب السابق غريغ برهالتر.

وشارك رينا، لاعب الوسط الهجومي في بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بديلا في خسارتي المنتخب الأميركي الوديتين أمام بلجيكا والبرتغال في مارس (آذار)، بعدما ترك انطباعا جيدا لدى بوكيتينو خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولم يخض رينا سوى عدد محدود من المباريات على مستوى الأندية منذ مطلع العام، إذ شارك في ثماني مباريات فقط في الدوري الألماني كبديل مع مونشنغلادباخ.

لكن اللاعب البالغ 23 عاما لا يزال يُعد من أكثر اللاعبين الهجوميين موهبة من الناحية الفنية المتاحين أمام بوكيتينو، بينما يستعد المدرب الأرجنتيني لمباراة الولايات المتحدة الافتتاحية في المجموعة الرابعة من كأس العالم أمام باراغواي في لوس أنجليس في 12 يونيو (حزيران).

وكان رينا في قلب جدل كبير في الدوحة قبل أربع سنوات، عندما تبيّن بعد نهاية البطولة أنه كان قريبا من الاستبعاد من المعسكر بقرار من المدرب آنذاك برهالتر بسبب سلوكه في التدريبات.

وأدى ذلك بدوره إلى قيام والدة رينا بإبلاغ الاتحاد الأميركي لكرة القدم عن شجار جسدي وقع عام 1991 بين برهالتر وصديقته آنذاك، التي أصبحت لاحقا زوجته، ما دفع الاتحاد إلى فتح تحقيق في القضية.

وأُعلنت قائمة بوكيتينو خلال حفل خاص للكشف عن التشكيلة أُقيم في نيويورك الثلاثاء.

ولم يحط الكثير من الغموض بالحدث، إذ تسربت تفاصيل اختيارات بوكيتينو إلى وسائل الإعلام الأميركية على مدى أيام عدة سبقت الإعلان الرسمي.

وكما كان متوقعا، شكّل اللاعبون المحترفون في أوروبا غالبية التشكيلة، مع وجود أسماء بارزة مثل كريستيان بوليسيتش (ميلان الإيطالي)، وويستون ماكيني (يوفنتوس الإيطالي)، وفولارين بالوغون (موناكو الفرنسي)، إلى جانب لاعبي الدوري الإنجليزي تايلر آدامز (بورنموث)، وبرندن آرونسون (ليدز)، وكريس ريتشاردز (كريستال بالاس)، وأنتوني روبنسون (فولهام).

ومن بين لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين المدرجين في القائمة، سيباستيان برهالتر، نجل المدرب السابق برهالتر، لاعب وسط فانكوفر وايتكابس.