مايي: تكرار المغرب لإنجاز قطر صعب

أكد المهاجم المغربي ريان مايي، المتوج بلقبي هداف وبطل الدوري القبرصي لكرة القدم مع فريق أومونيا نيقوسيا، أنه «من الصعب على منتخب المغرب تكرار إنجاز بلوغه نصف نهائي مونديال قطر، عندما يخوض غمار نهائيات أميركا الشمالية هذا الصيف، لكن (مَن يدري؟)».

وقال مايي، البالغ 28 عاماً، والغائب عن تشكيلة أسود الأطلس منذ المعسكر الاعدادي لنسخة 2022، في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن رابع مونديال قطر يملك لاعبين واعدين وموهوبين، متمنياً ذهابه إلى أبعد حد ممكن.

ورداً على سؤال حول الضغط على اللاعبين هذه المرة لتكرار إنجاز قطر 2022، قال مايي: «أعتقد أنهم يملكون فريقاً جيداً، وهناك الكثير من المواهب في صفوفهم. ما حققوه في كأس العالم الأخيرة كان إنجازاً استثنائياً. أظن أن تكرار ذلك سيكون صعباً، خصوصاً مع التوقعات الكبيرة المحيطة بهم الآن. لكن في كرة القدم، كل شيء وارد. قد يذهبون حتى أبعد من ذلك. لكن المهمة ستكون أصعب بكثير هذه المرة. كما أنهم فازوا بكأس الأمم الأفريقية، لذلك لم يعد الناس يستهينون بهم. سنرى كيف ستسير الأمور، لكنني أتمنى لهم الوصول إلى أبعد حد ممكن».

وعن كونه أحد اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين اختاروا تمثيل المنتخب المغربي، قال مايي: «صحيح، كان بإمكاننا اللعب لصالح الكاميرون أو بلجيكا أيضاً. أنا شخصياً لعبت مع منتخبات بلجيكا للفئات العمرية في مختلف المراحل. لكن جرى استدعائي إلى المنتخب المغربي عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، وكانت أول مشاركة لي تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار. رأيت أن المغرب يبذل جهوداً كبيرة، سواء على الصعيدين المالي أو الرياضي، من أجل توفير أفضل الظروف للاعبين. كما اطلعت على المركب الرياضي (أكاديمية محمد السادس) الذي تم إنشاؤه، وكان كل شيء فيه مدروساً بعناية، إنه مشروع حقيقي. هذا ما جذبني، إضافة إلى قرب والدتي المغربية. بالنسبة لي، كان القرار سهلاً إلى حد ما في ذلك الوقت، وكذلك بالنسبة لأخي سامي. كنا سعيدين جداً وفخورين بحمل قميص المغرب واختياره. وبعد ذلك، أصبحت إنجازات المنتخب المغربي عاملاً جاذباً للعديد من اللاعبين، خصوصاً بعد ما حققه في كأس العالم وكأس أمم أفريقيا. لذا نعم، هذا أمر إيجابي جداً».

وعن تألقه في قبرص والتتويج بلقبي الهداف (23 هدفاً) والدوري، قال مايي: «أنا شخصياً لا أتابع وسائل الإعلام، لذلك لم أسمع شيئاً عن كل ذلك. لكن فعلياً، لم يتم التواصل معي من طرفهم منذ ما قبل آخر كأس عالم. لذلك لم أسمع أي شيء منذ ذلك الحين، وأحاول التركيز على عملي داخل الملعب. كل هذه الأمور ليست من اختصاصي، لذا أحاول ألا أفكر فيها كثيراً».

وعن العودة لتمثيل أسود الأطلس، قال مايي: «إذا جرى الاتصال بي بالطبع سأفكر في الأمر، لكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل على الإطلاق. هذا ليس شيئاً يشغل تفكيري حالياً. سأخوض الجمعة مباراتي الأخيرة في الدوري القبرصي، وأذهب في إجازة قبل العودة للاستعداد للموسم المقبل؛ حيث سنخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا. تجربتي الثانية في قبرص كانت ناجحة على كل المستويات. عندما وصلت إلى هنا للمرة الأولى في 2020-2021، كنت أصغر سناً بكثير جئت من ستاندارلياج (البلجيكي)، ولم أكن قد أثبت نفسي حقاً على المستوى الاحترافي. بعد ذلك لعبت موسماً واحداً في بيفيرين على سبيل الإعارة، خضت بعض المباريات، لكنني لم أكن قد أثبت قيمتي بشكل حقيقي. الآن اكتسبت الكثير من الخبرة داخل فريق ينافس على القمة، لأن أيل ليماسول لم يكن وقتها كذلك رغم أننا أنهينا الموسم في المركز الثالث، وبلغنا نصف نهائي الكأس، وهذا ما صنع الفارق بين التجربيتين».