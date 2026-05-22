أشرف حكيمي يطعن في إحالته للمحاكمة بتهمة الاغتصاب

يَمثل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، الجمعة، أمام القضاء الفرنسي، للطعن في قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة، في فبراير (شباط) 2023، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف، مؤكداً معلومات أوردتها شبكة «بي إف إم تي في - آر إم سي».

وخلال الجلسة أمام غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة فرساي، يسعى اللاعب إلى الحصول على قرار بحفظ القضية، وفق المصدر نفسه.

وفي حال رفض الاستئناف، وعدم إعادة توصيف الوقائع على أنها جنحة أخرى، سيُحال حكيمي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم «أو دو سين»، دون تحديد موعد للمحاكمة حتى الآن.

وتعود القضية إلى نهاية فبراير 2023، حين توجهت شابة، كانت تبلغ حينها 24 عاماً، وهو العمر نفسه للاعب، إلى مركز شرطة في منطقة فال دو مارن، حيث أفادت بأنها تعرضت للاغتصاب، دون أن تتقدم بشكوى رسمية.

وذكرت الشابة أنها تعرّفت إلى حكيمي، في يناير (كانون الثاني) 2023، عبر تطبيق «إنستغرام»، قبل أن تتوجه إلى منزله بسيارة نقل خاصة حجزها اللاعب، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة آنذاك.

وأضافت أن حكيمي قبّلها ولمسها دون موافقتها قبل أن يُقْدم على اغتصابها، وفق المصدر نفسه، مشيرة إلى أنها تمكنت من دفعه بعيداً عنها، قبل أن تأتي إحدى صديقاتها لاصطحابها، بعدما تواصلت معها عبر رسالة نصية.

كان حكيمي قد وُضع قيد التحقيق الرسمي، وخضع للرقابة القضائية، قبل أن تُصدر السلطات القضائية قراراً بإحالته إلى المحاكمة في فبراير الماضي.

ولم ترغب محامية اللاعب، فاني كولان، في التعليق على القضية، في حين لم تردّ محامية المدعية، راشيل-فلور باردو، فوراً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية».

كانت كولان قد عدَّت عند قرار الإحالة أن «الاتهام يستند فقط إلى أقوال امرأة تُعرقل جميع التحقيقات»، بينما استقبلت المدعية القرار بـ«ارتياح»، معتبرة، عبر محاميتها، أنه «يتماشى تماماً مع عناصر الملف وطلبات النيابة العامة».

ويُعد حكيمي، خريج أكاديمية ريال مدريد الإسباني وأحد أبرز عناصر المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، من الركائز الأساسية في سان جيرمان منذ انضمامه إلى النادي عام 2021، بعد تجارب مع بوروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي.

ووفق المصدر المطلع على الملف، من المنتظر صدور القرار القضائي في 19 يونيو (حزيران) المقبل.