حسام حسن: «لم أجامل» في اختيارات تشكيلة مصر لكأس العالم

قال حسام حسن مدرب المنتخب المصري إنه «لم يجامل» أي لاعب استدعاه لتشكيلته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في أميركا الشمالية الشهر المقبل بعد الانتقادات التي أثارتها بعض الأسماء.

واختار قائمة أولية مكونة من 27 لاعبا، غاب عنها مصطفى محمد مهاجم نانت، الذي تراجعت أدواره منذ تولي حسن المسؤولية، بينما انضم أقطاي عبد الله مهاجم إنبي والواعد حمزة عبد الكريم (18 عاما) مهاجم فريق برشلونة للشباب.

وفازت مصر 1-صفر على روسيا بهدف مصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، الذي خاض مباراته الدولية الأولى، اليوم الخميس على استاد القاهرة في آخر مبارياتها الودية قبل السفر إلى الولايات المتحدة، لكن أسئلة المؤتمر الصحفي دارت حول أسباب اختيار حسن للقائمة.

وأبلغ حسن الصحفيين "يجب أن نتحلى بثقافة تطور الفكر والتدريب. لم يكن أحد منكم يسأل المدربين السابقين عن أسباب اختياراته. كل مدرب له حرية الاختيار. بعض المدربين حول العالم استبعدوا أفضل اللاعبين في العالم (من تشكيلاتهم في كأس العالم).

"كم مدرب أعطى الفرصة للاعبين جدد؟ هناك مدرب (أجنبي) اعتمد على محمد عبد المنعم وكان اللاعب الوحيد الذي حصل على فرصة معه... لكنني ضممت لاعبين لم تكونوا تعملون بوجودهم".

وانضم عبد المنعم مدافع نيس إلى تشكيلة مصر لأول مرة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عام 2022، وأصبح من اللاعبين الرئيسيين. واختاره حسن في تشكيلة مصر لكأس العالم رغم تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وابتعاده عن المشاركة مع ناديه الفرنسي على مدار الموسم الماضي.

وتعرض حسن لانتقادات منذ إعلان التشكيلة من محللين لاستبعاد مصطفى محمد، الذي كان عنصرا أساسيا مع كيروش وروي فيتوريا من قبل، وضم عبد الكريم وعبد الله وهو ثنائي يفتقر إلى الخبرة.

وقال حسن إنه أعطى الفرصة لكل اللاعبين في الفترة الماضية، وساعد بعضهم على العودة إلى مستواه المعهود، بينما ضم عدة عناصر جديدة ومنحها فرصة اللعب دوليا مما ساعدهم على الانتقال إلى أندية تنافس في مستوى أكبر.

وقال "لا أعرف أسماء أندية أو لاعبين. أختار حسب وجهة نظر الجهاز الفني... كلنا مصريون. على مر التاريخ لم أجامل أي لاعب وأعمل بإخلاص (عندما أقود أي فريق)"

وأضاف "الاختيارات لا تقلل من أي لاعب... هل زيكو كان يفكر في اللعب في كأس العالم؟ محمود صابر أو طارق علاء (ثنائي زد). أرى الأفضل والأصلح والاختيارات قائمة على الجانب الفني... اللاعب الملتزم الذي يحب بلاده هو من سينضم".

وتستهل مصر مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو حزيران، قبل اللعب مع نيوزيلندا وإيران ضمن المجموعة السابعة.