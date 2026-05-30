«مونديال 2026»: حسن يعلن القائمة النهائية لمصر... واستبعاد أقطاي

استبعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مهاجم نادي إنبي، الشاب أقطاي عبد الله، من القائمة النهائية للفراعنة التي تُسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية، السبت، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف حسن عن قائمة الفراعنة النهائية التي تضم 26 لاعباً، والتي ستخوض منافسات المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسيخوض النجم محمد صلاح والحارس محمد الشناوي والجناح محمود حسن «تريزيجيه» كأس العالم للمرة الثانية بعد 2018.

وكان المنتخب المصري قد تغلّب على روسيا ودياً الخميس 1-0 على استاد «القاهرة» في المباراة الودية الثالثة استعداداً للمونديال بعد الفوز على السعودية في جدة 4-0، والتعادل مع إسبانيا في برشلونة من دون أهداف في مارس (آذار) الماضي. ويختتم مبارياته الودية بمواجهة البرازيل في أوهايو بالولايات المتحدة يوم 6 يونيو.

وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تطير البعثة السبت إلى ولاية أوهايو الأميركية لخوض معسكر مغلق هناك، ينتهي بخوض المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل، ثم يغادر المنتخب في اليوم التالي إلى سبوكين في ولاية واشنطن مقر معسكر المنتخب في المونديال».

وحول استبعاد بعض اللاعبين رغم حصولهم على التأشيرات، قال إبراهيم حسن: «استخرجنا تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وكندا لنحو 50 لاعباً، يمثلون القوام الأولي للقائمة، حتى نكون مستعدين في حال تعرض أي لاعب للإصابة أو حدوث أي ظرف طارئ. أما اللاعبون الذين جرى استبعادهم فكان ذلك لأسباب فنية بحتة، ولا توجد أي خلافات شخصية بين الجهاز الفني وأي لاعب».

وأشار إبراهيم حسن إلى أن الثنائي المصاب محمد حمدي وإسلام عيسى قد يرافق بعثة المنتخب في كأس العالم تكريماً لهما. وكان حمدي قد تعرّض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، في حين أصيب عيسى بالإصابة نفسها خلال المباراة الودية أمام إسبانيا.

في سياق متصل، نفى الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي ما تردد بشأن سفر 15 فرداً إضافياً ضمن بعثة المنتخب الرسمية إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد حريص كل الحرص على اقتصار التمثيل على البعثة الرسمية، برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد دون السماح بمرافقة أي أعداد إضافية مع البعثة الرسمية.

وضمت التشكيلة المصرية في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير (الأهلي)، والمهدي سليمان (الزمالك)، ومحمد علاء (الجونة).

وفي الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم (الأهلي)، وطارق علاء (زد)، وحمدي فتحي (الوكرة القطري)، ورامي ربيعة (العين الإماراتي)، ومحمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح (الزمالك)، وكريم حافظ (بيراميدز)

وفي الوسط: مروان عطية وأحمد سيد «زيزو» وإمام عاشور (الأهلي)، ومهند لاشين (بيراميدز) ونبيل عماد «دونغا» (النجمة السعودي) ومحمود صابر (زد)، ومصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (بيراميدز)

وفي الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمود حسن «تريزيجيه» (الأهلي)، وهيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني)، وعمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وإبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، وحمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني).