آرسنال لكتابة التاريخ... وباريس سان جيرمان لتأكيد هيمنته

نهائي دوري أبطال أوروبا يبدو مرشحاً ليكون واحداً من أكثر النهائيات تكتيكاً

    بودابست: «الشرق الأوسط»
في أمسية أوروبية، تبدو أقرب إلى مواجهة بين مشروعين مختلفين في فلسفة البناء الكروي، تتجه الأنظار (السبت) إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، مع آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة تحمل أبعاداً تتجاوز مجرد التنافس على اللقب القاري، لتلامس مفاهيم الاستمرارية، وإعادة تشكيل الهوية، والبحث عن الخلود الأوروبي. ويخوض حامل اللقب باريس سان جيرمان النهائي بصفته صاحب أقوى خط هجوم في البطولة، بعدما سجل 44 هدفاً خلال مشواره القاري، وهو رقم يضع الفريق الفرنسي على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة موسم 1999 - 2000.

ولكن الأهم من الأرقام أن الفريق الباريسي يبدو أكثر توازناً ونضجاً مقارنة بالسنوات السابقة، وهي النقطة التي تعكس التحول الكبير الذي قاده المدرب الإسباني لويس إنريكي منذ رحيل حقبة النجوم الفردية. وتتمثل المفارقة التي لا تغيب عن المشهد في أن الفريق الذي فشل لسنوات في تحقيق الحلم الأوروبي بوجود كيليان مبابي، بات الآن على بُعد خطوة من تحقيق لقبين متتاليين بعد رحيله. سان جيرمان الحالي لا يعتمد على لاعب واحد، بل على منظومة هجومية متحركة، يقودها عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي، مع حضور مؤثر لفيتينيا وجواو نيفيز في عملية الربط والسيطرة.

ولم يكن مشوار باريس إلى النهائي سهلاً بأي حال، فقد مر الفريق من النصف الأصعب في البطولة، وتجاوز أندية بحجم موناكو وتشيلسي وليفربول وبايرن ميونيخ. وربما كانت مواجهة بايرن في نصف النهائي هي الاختبار الأكثر تعقيداً، بعدما انتهت المواجهتان بنتيجة إجمالية 6 - 5، في صدام كشف قوة الفريق هجومياً، لكنه أظهر أيضاً أن دفاعه ليس محصناً بالكامل تحت الضغط العالي. ورغم أن باريس أنهى الدوري الفرنسي بخسارة شكلية أمام باريس إف سي، فإن الفريق يدخل النهائي وهو يمتلك سلسلة تهديفية ممتدة إلى 27 مباراة متتالية، ما يعكس الثبات الهجومي الكبير الذي يميز الفريق هذا الموسم. كما أن إنريكي نفسه يحظى بفرصة تاريخية للانضمام إلى قائمة المدربين الذين توجوا بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، إلى جانب أسماء بحجم كارلو أنشيلوتي وجوسيب غوارديولا وبوب بيزلي وزين الدين زيدان.

وفي المقابل، يصل آرسنال إلى بودابست وهو يحمل رواية مختلفة تماماً، فالفريق اللندني لم يسبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكانت تجربته الوحيدة في النهائي عام 2006 مؤلمة أمام برشلونة في باريس، عندما تحولت ليلة الحلم إلى واحدة من أكثر لحظات النادي قسوة. وبعد مرور 20 عاماً تقريباً، يعود الفريق إلى المشهد الختامي بقيادة ميكيل أرتيتا، تلميذ فينغر، لكن هذه المرة بثوب أكثر نضجاً وصلابة. ولا يمتلك آرسنال القوة الهجومية الكاسحة التي يتمتع بها باريس سان جيرمان، لكنه يملك ما يمكن وصفه بأفضل منظومة دفاعية في البطولة.

الفريق الإنجليزي لم يخسر أي مباراة أوروبية هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في تسع مباريات، وهو أعلى رقم بين جميع المشاركين. كما أن طريقه إلى النهائي شهد تفوقاً تكتيكياً واضحاً على أندية مثل باير ليفركوزن وسبورتينغ لشبونة وأتلتيكو مدريد. والميزة الأهم لآرسنال ربما تتمثل في شخصيته الجماعية. الفريق لا يعتمد على الإيقاع الجنوني، بل على التحكم في المساحات، والضغط الذكي، والانضباط الدفاعي، مع استغلال جودة لاعبين مثل بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وديكلان رايس وفيكتور غيوكيريس. كما أن تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم منحه دفعة معنوية ضخمة قبل النهائي الأوروبي.

لكن التحديات التي تنتظر أرتيتا تبدو واضحة. إصابات الخط الخلفي تمثل قلقاً حقيقياً، خصوصاً مع الغموض حول جاهزية يوريين تيمبر، وغياب بن وايت، ما قد يفرض الاعتماد على كريستيان موسكيرا في مركز الظهير الأيمن، وهي مواجهة تبدو شديدة الصعوبة أمام كفاراتسخيليا، أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة هذا الموسم. وعلى الجانب الآخر، لا يخلو باريس سان جيرمان أيضاً من مشاكله الدفاعية، خصوصاً مع إصابة أشرف حكيمي واحتمالية الاعتماد على وارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن. كما أن إصابة ديمبيلي الأخيرة في الساق أثارت بعض القلق، رغم تأكيد اللاعب والجهاز الفني جاهزيته للمباراة.

وتكتيكياً، تبدو المباراة مفتوحة على عدة سيناريوهات، فسوف يحاول باريس سان جيرمان فرض الإيقاع الهجومي منذ البداية، مستفيداً من سرعة التحولات والتحرك المستمر للثلاثي الأمامي، بينما سيعتمد آرسنال على التنظيم الدفاعي واللعب المباشر في المساحات، مع استغلال تحركات ساكا وغيوكيريس خلف الدفاع الباريسي. وسوف يكون الصراع في وسط الملعب عنصراً حاسماً أيضاً، خصوصاً بين ديكلان رايس وفيتينيا. الأول يمثل القلب البدني والتوازني لآرسنال، بينما يشكل الثاني العقل الإيقاعي لباريس. ومن يفرض إيقاعه في تلك المنطقة قد يمنح فريقه أفضلية واضحة في إدارة المباراة.

وهناك أيضاً بعد نفسي مهم في هذا النهائي. باريس يلعب تحت ضغط صناعة التاريخ بوصفه أول فريق فرنسي يحقق اللقب مرتين متتاليتين، بينما يدخل آرسنال المباراة مدفوعاً بحلم أول تتويج أوروبي في تاريخه. وغالباً ما تكون مثل هذه النهائيات محكومة بالتفاصيل الصغيرة أكثر من الفوارق الفنية المطلقة. وقد تمنح خبرة الفريق الفرنسي الأوروبية خلال الموسمين الأخيرين الفريق أفضلية نسبية، خصوصاً أن الفريق اعتاد التعامل مع المباريات الكبرى تحت قيادة إنريكي. وتميل التوقعات نسبياً لصالح باريس سان جيرمان، ليس فقط بسبب قوته الهجومية، بل لأن الفريق يبدو أكثر تنوعاً في الحلول وأكثر قدرة على تغيير نسق المباراة أثناء اللعب. ومع ذلك، فإن آرسنال يملك من الصلابة والانضباط ما يكفي لفرض مباراة طويلة ومعقدة قد تمتد إلى الأشواط الإضافية. وفي كل الأحوال، فإن نهائي بودابست يبدو مرشحاً ليكون واحداً من أكثر النهائيات تكتيكاً وإثارة في السنوات الأخيرة، لأنه يجمع بين أفضل هجوم في البطولة وأقوى دفاع فيها، وبين فريق يسعى إلى تأكيد الهيمنة الأوروبية، وآخر يحاول كتابة أعظم صفحة في تاريخه القاري.

أرتيتا: لقب أبطال أوروبا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار دام 22 عاماً لم يخفف من طموحات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن الهدف الآن هو إضافة لقب قاري إلى خزائن النادي وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في بودابست، شدد أرتيتا على أن فريقه لا ينظر إلى النهائي باعتباره مكافأة بعد النجاح المحلي، بل فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي.

وقال: «طموحنا أصبح أكبر. حققنا لقباً ونريد لقباً آخر. هذا كل ما نتحدث عنه. علينا الوصول إلى مستويات أعلى، ورغبة اللاعبين في أعلى درجاتها».

وأضاف: «عندما أنظر إلى أعينهم أرى شيئاً واحداً فقط... إنهم يريدون المزيد».

وأكد المدرب الإسباني أن أرسنال يدرك قوة باريس سان جيرمان بصفته حامل اللقب الأوروبي، لكنه يرى أن فريقه يمتلك فرصة حقيقية لانتزاع الكأس.

وقال: «هم الأبطال ونحن هنا من أجل أخذ اللقب منهم. أمامنا فرصة لصناعة لحظة تاريخية وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي».

وتابع: «لكي نحقق ذلك علينا أن نلعب بوضوح وشجاعة ورغبة لا تتوقف في الفوز. نملك هذه العناصر جميعها».

ووصل أرسنال إلى العاصمة المجرية وسط أجواء من الثقة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، فيما توافد آلاف المشجعين إلى بودابست أملاً في مشاهدة الفريق يحقق أعظم إنجاز أوروبي في تاريخه.

وخاض اللاعبون حصتهم التدريبية الأخيرة في أجواء هادئة ومتفائلة، بينما يواصل الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية.

وأكد أرتيتا أن المدافع بن وايت هو الغائب الوحيد المؤكد بسبب الإصابة، فيما أصبح بقية اللاعبين جاهزين للمشاركة.

من جانبه، تحدث بوكايو ساكا عن الروابط القوية داخل الفريق، مؤكداً أن روح المجموعة كانت أحد أهم أسباب النجاح هذا الموسم.

وقال: «نحن متقاربون جداً ونتفاهم بشكل رائع، ومستعدون للقتال من أجل بعضنا داخل الملعب وخارجه. نأمل أن يمنحنا ذلك أفضلية إضافية».

وأضاف: «لدينا ما يكفي من الحماس قبل المباراة. نعرف تاريخ النادي ولدينا فرصة لصناعة التاريخ بأنفسنا. أملك فرصة لتحقيق ذلك مع النادي الذي أحبه».

كما أشاد ساكا بالدور الذي لعبه أرتيتا منذ توليه قيادة الفريق، موضحاً أن أرسنال كان بعيداً عن مستواه الحالي عندما بدأ المدرب الإسباني مشروعه.

وقال: «ميكل أوضح منذ البداية أن مهمته إعادة أرسنال إلى المكانة التي يستحقها. وأنا فخور بأن أقول إننا حققنا ذلك».

ورغم الحديث عن أن باريس سان جيرمان خاض موسماً أقل استنزافاً من الناحية البدنية، فإن ساكا لا يرى أن ذلك سيؤثر على نتيجة النهائي.

وقال: «حصلنا على أسبوع كامل للاستعداد والتعافي. هذه المباراة لن تحسمها الدقائق التي لعبها كل فريق، بل اللحظات الحاسمة داخل الملعب».

أما قائد الفريق مارتن أوديغارد فوصف النهائي بأنه حلم يرافقه منذ الطفولة.

وقال: «كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن بدأت لعب كرة القدم مع أصدقائي وأنا طفل صغير. حلم خوض هذا النهائي والفوز به كان يرافقني طوال حياتي».

وأضاف: «الفوز بالدوري لا يغير شيئاً. عقليتنا ما زالت كما هي. علينا الاستفادة من الطاقة الإيجابية والتجارب التي مررنا بها، لأن ما عشناه خلال السنوات الماضية أعدنا جيداً لهذه اللحظة».

ويخوض أرسنال النهائي الأوروبي الكبير وهو يحمل قناعة واضحة داخل غرف الملابس مفادها أن التتويج بالدوري لم يكن نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي إلى تثبيت مكانته بين كبار القارة الأوروبية.

الدوري الفرنسي: نيس يضمن البقاء برباعية في سانت إتيان

ضمن فريق نيس البقاء في الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على فريق سانت إتيان 4 / 1 ، الجمعة في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نيس أربعة أهداف عن طريق كلوس وكايل بوداش في الدقيقتين 62 و81 وإيلي واي (هدفين) في الدقيقتين 87 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف سانت إتيان الوحيد زوريكو دافيتاشفيلي في الدقيقة 79 .

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، ليضمن نيس بقاءه في الدوري الفرنسي فائزا بمجموع المباراتين 4 / 1.

وكان نيس احتل المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي، بعدما حصد 32 نقطة، فيما احتل سانت إتيان المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 60 نقطة.

مونتسا يعود إلى دوري الأضواء الإيطالي

بعد عام واحد فقط من هبوطه، سيعود نادي مونتسا إلى الدوري الإيطالي عقب فوزه في ملحق الصعود أمام كاتانزارو الجمعة.

وخسر الفريق اللومباردي مباراة الإياب على أرضه بهدفين دون رد، لكنه كان قد فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بالنتيجة نفسها. وبما أن مونتسا أنهى الموسم في المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، متقدما على كاتانزارو صاحب المركز الخامس، فقد حسم بطاقة الصعود لصالحه دون الحاجة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح.

وسيخوض مونتسا، الذي يملكه مستثمرون أميركيون وعائلة برلسكوني، موسمه الرابع في تاريخه ضمن دوري الدرجة الأولى.

وسينضم إلى فريقي فينيتسيا وفروزينوني في دوري الأضواء، فيما هبطت أندية كريمونيزي وهيلاس فيرونا وبيزا إلى الدرجة الثانية.

