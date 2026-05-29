أتلتيكو مدريد ينفي «بأسلوب ساخر» تلقيه عرضاً من برشلونة لضم ألفاريز

في سلسلة من التغريدات الساخرة التي نُشرت، الجمعة، ردّ أتلتيكو مدريد على الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافياً تلقيه أي عرض من نادي برشلونة بشأن مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز.
وأوضح «روخيبلانكوس» أنه يواجه «كثيراً من المعلومات المضللة»، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عرض أولي رسمي من النادي الكتالوني بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع بطل العالم 2022.
وقال أتلتيكو في تغريدة ساخرة استخدم فيها أسلوب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المعروف بتغطية سوق الانتقالات: «هنا نعلن! لقد أرسلنا فاكساً إلى نادي برشلونة بعرضنا للتعاقد مع لامين يامال: 4 تذاكر لحفل باد باني غداً، واشتراك سنوي في صحيفة (آي بي سي) (وسيلة إعلام انتقدها بشدة رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز)، وكيس من بذور دوّار الشمس».
ثم نشر النادي تغريدتين إضافيتين بنفس الأسلوب الساخر، مرفقتين بصور للنجمين بيدري والبرازيلي رافينيا.
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa
— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
وبحسب الصحافة الإسبانية، تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد الموقف الرسمي لأتلتيكو، الذي يعد ألفاريز لاعباً «غير قابل للبيع» في الوقت الحالي، رغم استمرار الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة منذ عدة أشهر.
وكان المهاجم الأرجنتيني الدولي قد انضم إلى أتلتيكو عام 2024 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 90 مليون يورو، في حين تشير بعض التقارير إلى أنه يحلم باللعب لبرشلونة للسير على خطى مواطنه وأسطورة النادي ليونيل ميسي الذي سيخوض معه، الشهر المقبل، حملة الدفاع عن لقب كأس العالم.