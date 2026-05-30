الأخضر يختتم تحضيراته لودية الإكوادور… والعقيدي يواصل التأهيل
تأتي ودية الإكوادور قبل إعلان القائمة النهائية للأخضر (المنتخب السعودي)
اختتم المنتخب السعودي تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور ودياً، السبت، على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية بالغة، كونها المباراة الودية الوحيدة التي يخوضها الأخضر قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً للمونديال، كما يُنتظر أن تظهر أمام الإكوادور اللمسات الفنية الأولى للمدرب اليوناني جورجوس دونيس مع المنتخب السعودي.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجوس دونيس، حيث أدّوا مراناً لياقياً، تلاه مران للتمرير، ثم طبَّق الجهاز الفني مراناً تكتيكياً، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلث مساحة الملعب.
في سياق متصل، واصل حارس الأخضر نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبي.
أعلن مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس استدعاء حارس مرمى النادي الأهلي عبد الرحمن الصانبي للالتحاق بمعسكر الأخضر في نيويورك، والمقام في إطار المرحلة الرابعة.
سعد السبيعي (نيويورك)
ودية الأخضر والإكوادور… تذاكر تبدأ من 82 وتصل إلى 726 دولاراً
ودية الإكوادور تكتسب أهمية كونها اللقاء الأول تحت قيادة دونيس (المنتخب السعودي)
تتجه أنظار الجماهير السعودية نحو ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأميركية، الذي يفتح أبوابه لاحتضان واحدة من المواجهات التحضيرية المثيرة بين الأخضر ومنتخب الإكوادور، في اللقاء الأول للمدرب الجديد جورجوس دونيس.
وتزامن هذا الترقب الجماهيري مع طرح تذاكر اللقاء التي تنوعت فئاتها لتلبية رغبات المشجعين؛ إذ تتراوح أسعار تذاكر المباراة الودية المرتقبة بين 82.30 دولار وتصل إلى 726 دولاراً أميركياً للمقاعد الأكثر تميزاً في الملعب، وذلك قبل احتساب الرسوم والضرائب الإضافية عند الدفع.
وتبدأ الفئة الاقتصادية من السعر البالغ 82.30 دولار وتتراوح حتى 127 دولاراً، وتتركز في المقاعد العلوية والقطاعات الخلفية، بينما تتراوح أسعار الفئة المتوسطة بين 133 و267 دولاراً أميركياً، وتوفر زوايا رؤية مميزة من المدرجات الجانبية والصفوف المتقدمة، في حين تبدأ الفئة المميزة من 303 دولارات وتتدرج صعوداً حتى 726 دولاراً، وتشمل المقاعد الأقرب إلى أرضية الملعب ومقاعد الصفوف الأمامية القريبة من دكتي البدلاء.
ويُعد ملعب سبورتس إليستريتد من أبرز ملاعب كرة القدم في الولايات المتحدة، إذ افتُتح عام 2010 ويتسع لأكثر من 25 ألف متفرج، وشهد على مدار السنوات الماضية عديداً من المباريات الدولية والودية البارزة، حيث استضاف مواجهات جمعت منتخبات عالمية من أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، كما احتضن مباريات للمنتخب الأميركي للرجال والسيدات، إلى جانب لقاءات ودية لأندية أوروبية وعالمية كبيرة مثل آرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونيخ خلال جولاتها التحضيرية في الولايات المتحدة، فضلاً عن استضافته مباريات ضمن بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2023.
وتحظى مواجهة السعودية والإكوادور بأهمية خاصة، كونها تأتي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، وهو ما يمنحها أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، إلى جانب كونها الظهور الأول للمدرب دونيس على رأس الجهاز الفني للأخضر.
تحضيرات المونديال: شارع فيري يشتعل بالحماس قبل ودية السعودية والإكوادور
ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري (نواف العقيّل)
تنتشر في شارع فيري، أحد أشهر الشوارع المحيطة بملعب سبورتس إليستريتد، ملصقات دعائية للترويج للمواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الإكوادوري، وذلك وفقاً لما رصدته «الشرق الأوسط» قبل ساعات من انطلاق المباراة.
ويُعد الشارع نقطة تجمع رئيسية للجالية الإكوادورية في المنطقة، إذ يضم العديد من المطاعم والمتاجر الإكوادورية التي استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين، مع حضور لافت لأعلام وشعارات منتخب الإكوادور في محيط الملعب والشوارع المجاورة، ما أضفى أجواءً احتفالية مبكرة على المدينة.
وتحت أشعة شمس نيويورك، وفي أجواء مفعمة بالحماس والترقب المونديالي، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكره المقام بالولايات المتحدة الأميركية، حيث انطلقت حافلة «الأخضر» عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بتوقيت نيويورك من يوم الجمعة متجهة إلى ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو 20 دقيقة عن مقر إقامة البعثة، لخوض الحصة التدريبية الرئيسية والأخيرة قبل مواجهة الإكوادور.
وتحظى المباراة بأهمية خاصة داخل أروقة الجهاز الفني للمنتخب السعودي، إذ تُعد البروفة الأهم والاختبار الأخير قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي في الاستحقاق العالمي المقبل، ما يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً جيداً، في ظل استمرار طرح التذاكر عبر المنصة المخصصة للبيع، وسط اهتمام متزايد من جماهير المنتخبين بمتابعة واحدة من أبرز المباريات الودية في فترة الإعداد الحالية.
الأخضر يختبر جاهزيته المونديالية و«قدرات دونيس» بودية الإكوادور
استقبال حافل من اللاعبين لزميلهم سعود عبدالحميد (المنتخب السعودي)
قبل انطلاق مونديال 2022 الماضي في قطر، التقى المنتخب السعودي بنظيره الإكوادوري ودياً بمدينة مورسيا الإسبانية تحضيراً للبطولة، واليوم يتجدد اللقاء أمام المنتخب ذاته تأهباً لكأس العالم 2026، حيث يدشن الأخضر مبارياته الودية قبل ركلة البداية أمام أوروغواي يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل.
وفي تلك المواجهة التي أقيمت في سبتمبر (أيلول) 2022 كان الفرنسي هيرفي رينارد مدرباً للأخضر لكنه اليوم لم يعد موجوداً بعد أن وصلت العلاقة مع المنتخب السعودي إلى النهاية قبل أشهر قليلة من المونديال ليحضر هذه المرة اليوناني جورجيس دونيس.
وتعتبر مواجهة الإكوادور هي الثانية في تاريخ مواجهات المنتخبين المباشرة، وفقاً لموقع المنتخب السعودي، حيث انتهت المواجهة الوحيدة بالتعادل السلبي بلا أهداف.
ويقيم المنتخب السعودي معسكراً تدريبياً في نيويورك تحضيراً لانطلاق المحفل العالمي، حيث قرر خوض ثلاث مواجهات ودية لرفع وتيرة الاستعدادات، خاصة مع تولى دونيس قيادة الدفة الفنية، وحاجته للإشراف المباشر على اللاعبين في اختبارات حقيقية، بدءاً من ودية الإكوادور ثم بورتوريكو ثم السنغال.
وبالعودة إلى المواجهة الودية الماضية، فقد حضر محمد العويس في حراسة المرمى، ومن أمامه عبد الإله العمري وعلي البليهي وياسر الشهراني وسعود عبد الحميد، وفي وسط الميدان سامي النجعي وناصر الدوسري ورياض شراحيلي وهتان باهبري وسالم الدوسري، وفي المقدمة حضر فراس البريكان.
وأجرى رينارد 6 تبديلات بإشراك سلطان الغنام وعلي الحسن وهارون كمارا ومحمد كنو ونواف العابد وعبد الله مادو.
ولم تحمل تلك المواجهة أي ملامح تُذكر، باستثناء بطاقتين صفراوين لثنائي الأخضر علي البليهي وسامي النجعي.
واليوم يعود عدد من لاعبي الأخضر لمواجهة الإكوادور مجدداً، وهم محمد العويس وعبد الإله العمري وسالم الدوسري وفراس البريكان وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري ومحمد كنو.
وسيفتقد منتخب الإكوادور الثنائي لويليان باتشو مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبييرو هينكابي مدافع آرسنال الإنجليزي، وذلك لمشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووسط أجواء إيجابية يخيم عليها التفاؤل، تسارعت وتيرة تحضيرات الأخضر، حيث انطلقت حافلة اللاعبين متجهة نحو ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو عشرين دقيقة عن مقر الإقامة، لخوض المران الرئيسي استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور، التي تصنف داخل أروقة الجهاز الفني بأنها البروفة الأساسية والاختبار الحقيقي الأخير قبل الاصطدام بمنتخب الأوروغواي في المعترك العالمي.
وجاءت هذه الحصة التدريبية لتترجم العمل النظري المكثف الذي قاده المدير الفني دونيس خلال الأيام الماضية، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات المطولة مع اللاعبين لشرح منهجيته الفنية وتطبيقاته التكتيكية التي يسعى لانتهاجها في المونديال، بهدف الوصول بالمنظومة إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام الفني والبدني.
وسجل اللاعب سعود عبد الحميد مشاركته في التدريبات الجماعية عقب وصوله إلى نيويورك، مما عزز خيارات الجهاز الفني، في حين وصل الحارس عبد الرحمن الصانبي قبل انطلاقة التدريبات وبدأ مباشرة تمارين خاصة مع المعد البدني بشكل منفرد، على أن ينضم للتمارين الجماعية.
وفي مسار التأهيل، يتابع الحارس نواف العقيدي برنامجه العلاجي بشكل مثالي برفقة الجهاز الطبي، وسط متابعة مستمرة ومكثفة لمدى تحسن إصابته لضمان تجهيزه بالشكل المطلوب.
وتكتسب تحضيرات حراس المرمى أهمية مضاعفة بالنظر إلى اللوائح الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نهائيات كأس العالم، التي تشترط وجود ثلاثة حراس مرمى في القائمة النهائية لكل منتخب، مع إتاحة مرونة قانونية تمنح الأجهزة الفنية الحق في استبدال أي حارس يتعرض لإصابة خطيرة أو عارض صحي يمنعه من اللعب، وهو ما يفسر حرص الجهاز الفني للأخضر على وضع جميع الحراس على أهبة الاستعداد.