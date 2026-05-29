قبل ودية الإكوادور... دونيس يرفع وتيرة التحضير وسعود يلتحق بالأخضر

تحت أشعة شمس نيويورك، وفي أجواء مفعمة بالحماس والترقب المونديالي، تسارعت وتيرة تحضيرات الأخضر السعودي في معسكره بالولايات المتحدة الأميركية، حيث انطلقت حافلة المنتخب الأول لكرة القدم في تمام الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بتوقيت نيويورك متجهة نحو ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو العشرين دقيقة عن مقر الإقامة، لخوض المران الرئيس والأهم استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور الودية، التي تصنف داخل أروقة الجهاز الفني بأنها البروفة الأساسية والاختبار الحقيقي الأخير قبل الاصطدام بمنتخب الأوروغواي في المعترك العالمي.

وجاءت هذه الحصة التدريبية لتترجم العمل النظري المكثف الذي قاده المدير الفني دونيس خلال الأيام الماضية، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات المطولة مع اللاعبين لشرح منهجيته الفنية وتطبيقاته التكتيكية التي يسعى لانتهاجها في المونديال، بهدف الوصول بالمنظومة إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام الفني والبدني، في حين تقرر أن يكون مران الجمعة مفتوحاً أمام وسائل الإعلام المختلفة لمتابعته وتغطيته خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى منه.

فهد المفرج يستقبل عبد الرحمن الصانبي بعد وصوله إلى مقر معسكر الأخضر (المنتخب السعودي)

وفي إطار المستجدات الميدانية للمران الذي انطلق فعلياً في تمام السادسة مساءً، سجل اللاعب سعود عبد الحميد مشاركته الفورية في التدريبات الجماعية عقب وصوله اليوم إلى نيويورك، مما عزز خيارات الجهاز الفني، في حين وصل الحارس عبد الرحمن الصانبي قبل انطلاقة التدريبات وبدأ مباشرة تمارين خاصة مع المعد البدني بشكل منفرد، على أن ينضم للتمارين الجماعية غداً الجمعة.

وفي مسار التأهيل، يتابع الحارس نواف العقيدي برنامجه العلاجي بشكل مثالي برفقة الجهاز الطبي، وسط متابعة مستمرة ومكثفة لمدى تحسن إصابته لضمان تجهيزه بالشكل المطلوب.

تستمر تحضيرات الأخضر تأهباً لمونديال 2026 (المنتخب السعودي)

وتكتسب تحضيرات حراس المرمى أهمية مضاعفة بالنظر إلى اللوائح الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نهائيات كأس العالم، التي تشترط وجود ثلاثة حراس مرمى في القائمة النهائية لكل منتخب، مع إتاحة مرونة قانونية تمنح الأجهزة الفنية الحق في استبدال أي حارس يتعرض لإصابة خطيرة أو عارض صحي يمنعه من اللعب، وهو ما يفسر حرص الجهاز الفني للأخضر على وضع جميع الحراس تحت أهبة الاستعداد.

وتسود المعسكر السعودي أجواء إيجابية بالغة التفاؤل، الذي يشهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.