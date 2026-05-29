جيسون ريميسيرو: رونالدو وراء طفرة الدوري السعودي... وديبورتيفو حلم العودة

أنهى الإسباني جيسون ريميسيرو موسمه الأول في الدوري السعودي بقميص الفيحاء، بعدما فرض نفسه أحد أبرز عناصر الفريق، مسجلاً 5 أهداف وصانعاً 8 تمريرات حاسمة، في تجربة وصفها بالمميزة على الصعيدين الرياضي والشخصي، مؤكداً في الوقت ذاته أن حلمه الأكبر يتمثل في العودة مستقبلاً إلى نادي ديبورتيفو لاكورونيا.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، استعرض ريميسيرو تفاصيل تجربته في المملكة العربية السعودية، وقال: «عندما تصل إلى هناك تكتشف وجود مستوى رياضي جيد».

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مسيرة طويلة في الملاعب الإسبانية؛ حيث دافع عن ألوان أندية ليفانتي وفياريال وفالنسيا وخيتافي وألافيس، قبل أن يخوض تجربة في البرتغال مع أروكا، ثم انتقل إلى الفيحاء في صيف العام الماضي.

ونجح اللاعب الإسباني في تقديم موسم لافت مع الفيحاء، بعدما أصبح ثاني أفضل هداف في الفريق وأفضل صانع للأهداف، كما حجز مكانه بين أفضل صانعي الأهداف في الدوري السعودي.

وعن الفوارق بين الأندية الكبرى وبقية فرق الدوري، أوضح أن الفيحاء يعيش بعيداً عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تحيط بالأندية الكبرى، قائلاً: «نعيش بهدوء كبير، ولا نملك التأثير الجماهيري والإعلامي الذي تتمتع به الأندية الكبيرة».

كما أشار إلى أن الصورة التي تصل إلى الخارج عن كرة القدم السعودية لا تعكس دائماً الواقع بالكامل، مؤكداً أن الاعتقاد السائد بأن جميع الأندية تمتلك إمكانات مالية ضخمة ليس دقيقاً، وقال: «كثيرون يعتقدون أن أي نادٍ في السعودية قادر على دفع ملايين الدولارات، ولكن الواقع مختلف عن ذلك».

وأضاف أن الدوري ما زال بحاجة إلى مزيد من التطوير في بعض الجوانب التنظيمية، موضحاً: «أعتقد أن هناك حاجة إلى خطوة إضافية للوصول إلى المستوى الاحترافي الذي اعتدنا عليه في أوروبا على صعيد التنظيم والبنى التحتية في الأندية».

وتحدث ريميسيرو عن تأثير النجوم العالميين في زيادة شعبية الدوري السعودي، مؤكداً أن وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة ساهم بشكل مباشر في جذب أنظار الجماهير حول العالم إلى المسابقة.

وقال اللاعب الإسباني: «من الطبيعي أن يحظى هؤلاء بمعاملة خاصة، فهم يمتلكون جماهيرية هائلة»، مضيفاً: «عندما يغادر كريستيانو رونالدو السعودية سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى نفسه من المتابعة الجماهيرية؛ لأنه كان الشخصية التي ساهمت بشكل أساسي في نمو الدوري وزيادة شعبيته».

وفي ختام حديثه، عبَّر ريميسيرو عن سعادته بعودة ديبورتيفو لاكورونيا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، مؤكداً أن العودة إلى ناديه الأم تبقى هدفه المستقبلي الأكبر، رغم تجديد عقده مع الفيحاء حتى صيف 2027.

وقال: «ديبورتيفو حاضر دائماً في ذهني، وأتمنى أن أعود إلى بيتي يوماً ما؛ لأن ذلك سيكون بمثابة تحقيق حلم بالنسبة لي».