جيسون ريميسيرو: رونالدو وراء طفرة الدوري السعودي... وديبورتيفو حلم العودة

أنهى الإسباني جيسون ريميسيرو موسمه الأول في الدوري السعودي بقميص الفيحاء، بعدما فرض نفسه أحد أبرز عناصر الفريق، مسجلاً 5 أهداف وصانعاً 8 تمريرات حاسمة، في تجربة وصفها بالمميزة على الصعيدين الرياضي والشخصي، مؤكداً في الوقت ذاته أن حلمه الأكبر يتمثل في العودة مستقبلاً إلى نادي ديبورتيفو لاكورونيا.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، استعرض ريميسيرو تفاصيل تجربته في المملكة العربية السعودية، وقال: «عندما تصل إلى هناك تكتشف وجود مستوى رياضي جيد».

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مسيرة طويلة في الملاعب الإسبانية؛ حيث دافع عن ألوان أندية ليفانتي وفياريال وفالنسيا وخيتافي وألافيس، قبل أن يخوض تجربة في البرتغال مع أروكا، ثم انتقل إلى الفيحاء في صيف العام الماضي.

ونجح اللاعب الإسباني في تقديم موسم لافت مع الفيحاء، بعدما أصبح ثاني أفضل هداف في الفريق وأفضل صانع للأهداف، كما حجز مكانه بين أفضل صانعي الأهداف في الدوري السعودي.

وعن الفوارق بين الأندية الكبرى وبقية فرق الدوري، أوضح أن الفيحاء يعيش بعيداً عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تحيط بالأندية الكبرى، قائلاً: «نعيش بهدوء كبير، ولا نملك التأثير الجماهيري والإعلامي الذي تتمتع به الأندية الكبيرة».

كما أشار إلى أن الصورة التي تصل إلى الخارج عن كرة القدم السعودية لا تعكس دائماً الواقع بالكامل، مؤكداً أن الاعتقاد السائد بأن جميع الأندية تمتلك إمكانات مالية ضخمة ليس دقيقاً، وقال: «كثيرون يعتقدون أن أي نادٍ في السعودية قادر على دفع ملايين الدولارات، ولكن الواقع مختلف عن ذلك».

وأضاف أن الدوري ما زال بحاجة إلى مزيد من التطوير في بعض الجوانب التنظيمية، موضحاً: «أعتقد أن هناك حاجة إلى خطوة إضافية للوصول إلى المستوى الاحترافي الذي اعتدنا عليه في أوروبا على صعيد التنظيم والبنى التحتية في الأندية».

وتحدث ريميسيرو عن تأثير النجوم العالميين في زيادة شعبية الدوري السعودي، مؤكداً أن وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة ساهم بشكل مباشر في جذب أنظار الجماهير حول العالم إلى المسابقة.

وقال اللاعب الإسباني: «من الطبيعي أن يحظى هؤلاء بمعاملة خاصة، فهم يمتلكون جماهيرية هائلة»، مضيفاً: «عندما يغادر كريستيانو رونالدو السعودية سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى نفسه من المتابعة الجماهيرية؛ لأنه كان الشخصية التي ساهمت بشكل أساسي في نمو الدوري وزيادة شعبيته».

وفي ختام حديثه، عبَّر ريميسيرو عن سعادته بعودة ديبورتيفو لاكورونيا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، مؤكداً أن العودة إلى ناديه الأم تبقى هدفه المستقبلي الأكبر، رغم تجديد عقده مع الفيحاء حتى صيف 2027.

وقال: «ديبورتيفو حاضر دائماً في ذهني، وأتمنى أن أعود إلى بيتي يوماً ما؛ لأن ذلك سيكون بمثابة تحقيق حلم بالنسبة لي».

يورغن كلوب إلى الاتحاد… رد حاسم ينهي الجدل

تحوّل اسم المدرب الألماني يورغن كلوب إلى حديث جماهير الاتحاد خلال الساعات الماضية، بعدما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب إدارة النادي بالتعاقد مع المدير الفني السابق لليفربول، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل البرتغالي سيرجيو كونسيساو واقترابه من مغادرة الفريق بالتراضي. ودشّن أنصار «العميد» وسم «خلصوا_مع_كلوب» على منصة «إكس»، ليتصدر قوائم التداول في عدة دول، وسط حالة من الحماس الجماهيري لفكرة استقدام أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة إلى دوري روشن السعودي.

وجاءت هذه المطالبات بالتزامن مع تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن الاتحاد يضع كلوب ضمن قائمة الأسماء التي يراها مثالية لقيادة المشروع الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الألماني في محطاته السابقة. لكن وبينما كانت الجماهير تحلم بإمكانية مشاهدة كلوب على مقاعد بدلاء الاتحاد، جاءت المؤشرات الآتية من أوروبا لتضع كثيراً من العراقيل أمام إتمام هذه الصفقة.

الصحافي البريطاني بن جاكوبس أكد عبر حسابه الرسمي أن الاتحاد ينظر بالفعل إلى كلوب بوصفه الخيار الأمثل لقيادة الفريق، إلا أن مسؤولي النادي يدركون في الوقت ذاته أن إقناع المدرب الألماني بالعودة إلى العمل اليومي في التدريب خلال الوقت الحالي يبدو أمراً بالغ الصعوبة. وأوضح جاكوبس أن هناك عاملين رئيسيين يقفان وراء هذا الموقف؛ أولهما أن كلوب يشعر براحة كبيرة في منصبه الحالي داخل مجموعة «ريد بول»، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم للمجموعة المشرفة على عدة أندية حول العالم، من بينها لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بولز الأميركي، وبعقد يمتد حتى 2029. أما العامل الثاني، فيتعلق بالجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، إذ تشير التقارير إلى أن الاتحاد لا يملك في الوقت الراهن الإمكانات المطلوبة لتلبية جميع الشروط والمتطلبات التي قد يطلبها مدرب بحجم كلوب لبناء مشروعه الفني بالكامل. وفي الوقت الذي استمرت فيه الشائعات حول وجود مفاوضات محتملة، جاء الصحافي الإيطالي الشهير «فابريزيو رومانو» ليضع حداً لكثير من التكهنات، فقد نقل رومانو تصريحاً مباشراً من مارك كوزيكه، وكيل أعمال يورغن كلوب نشره موقع «وِن وِن»، قال فيه بوضوح: «لا توجد أي إمكانية لتدريب كلوب لفريق الاتحاد هذا العام»، وهو تصريح عدّه كثيرون بمثابة إغلاق مؤقت لملف المدرب الألماني بالنسبة للنادي السعودي. ورغم هذا النفي القاطع، فإن مجرد ارتباط اسم الاتحاد بكلوب يعكس حجم الطموحات التي باتت تمتلكها أندية دوري روشن، بعدما نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب عدد من أبرز نجوم ومدربي العالم.

ويُعد كلوب واحداً من أنجح المدربين في جيله. وخلال مسيرته التدريبية قاد ماينز للصعود إلى الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ثم صنع حقبة استثنائية مع بوروسيا دورتموند، حيث توج بلقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين، وكأس ألمانيا، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013. أما محطته الأشهر فجاءت مع ليفربول، حيث أمضى تسعة أعوام تاريخية بين 2015 و2024، أعاد خلالها النادي الإنجليزي إلى قمة الكرة الأوروبية والعالمية. وتحت قيادته توج «الريدز» بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

وخاض كلوب أكثر من 1000 مباراة بصفته مدرباً خلال مسيرته الاحترافية، محققاً مئات الانتصارات، فيما اشتهر بأسلوبه الهجومي وضغطه العالي المعروف باسم «غيغن برس»، الذي جعله أحد أكثر المدربين تأثيراً في كرة القدم الحديثة. وبين رغبة جماهير الاتحاد، وإعجاب الإدارة بإمكانات المدرب الألماني، وتصريحات وكيله الحاسمة، يبدو أن حلم رؤية يورغن كلوب في جدة سيظل مؤجلاً على الأقل في الوقت الحالي، حتى وإن بقي اسمه حاضراً بقوة في أحاديث الجماهير وسوق المدربين العالمية.

تحت أشعة شمس نيويورك، وفي أجواء مفعمة بالحماس والترقب المونديالي، تسارعت وتيرة تحضيرات الأخضر السعودي في معسكره بالولايات المتحدة الأميركية، حيث انطلقت حافلة المنتخب الأول لكرة القدم في تمام الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بتوقيت نيويورك متجهة نحو ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو العشرين دقيقة عن مقر الإقامة، لخوض المران الرئيس والأهم استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور الودية، التي تصنف داخل أروقة الجهاز الفني بأنها البروفة الأساسية والاختبار الحقيقي الأخير قبل الاصطدام بمنتخب الأوروغواي في المعترك العالمي.

وجاءت هذه الحصة التدريبية لتترجم العمل النظري المكثف الذي قاده المدير الفني دونيس خلال الأيام الماضية، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات المطولة مع اللاعبين لشرح منهجيته الفنية وتطبيقاته التكتيكية التي يسعى لانتهاجها في المونديال، بهدف الوصول بالمنظومة إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام الفني والبدني، في حين تقرر أن يكون مران الجمعة مفتوحاً أمام وسائل الإعلام المختلفة لمتابعته وتغطيته خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى منه.

وفي إطار المستجدات الميدانية للمران الذي انطلق فعلياً في تمام السادسة مساءً، سجل اللاعب سعود عبد الحميد مشاركته الفورية في التدريبات الجماعية عقب وصوله اليوم إلى نيويورك، مما عزز خيارات الجهاز الفني، في حين وصل الحارس عبد الرحمن الصانبي قبل انطلاقة التدريبات وبدأ مباشرة تمارين خاصة مع المعد البدني بشكل منفرد، على أن ينضم للتمارين الجماعية غداً الجمعة.

وفي مسار التأهيل، يتابع الحارس نواف العقيدي برنامجه العلاجي بشكل مثالي برفقة الجهاز الطبي، وسط متابعة مستمرة ومكثفة لمدى تحسن إصابته لضمان تجهيزه بالشكل المطلوب.

وتكتسب تحضيرات حراس المرمى أهمية مضاعفة بالنظر إلى اللوائح الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نهائيات كأس العالم، التي تشترط وجود ثلاثة حراس مرمى في القائمة النهائية لكل منتخب، مع إتاحة مرونة قانونية تمنح الأجهزة الفنية الحق في استبدال أي حارس يتعرض لإصابة خطيرة أو عارض صحي يمنعه من اللعب، وهو ما يفسر حرص الجهاز الفني للأخضر على وضع جميع الحراس تحت أهبة الاستعداد.

وتسود المعسكر السعودي أجواء إيجابية بالغة التفاؤل، الذي يشهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نادي الاتفاق تقدم باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالباً من خلالها بسحب بطولة الدوري السعودي الممتاز "تحت 15 عاما" والتي حققها الاتحاد مؤخرا، مبينا أن فريقي الاتحاد والشباب قاما بمخالفات في الجولة الأخيرة تبرر المطالب تجاه خصم النقاط لكليهما ما يترتب عليه سحب لقب الدوري من الاتحاد.

وجاء في المسببات التي رفعها فريق الاتفاق إلى لجنة الانضباط بأنه قبل بداية الجولة الأخيرة رقم 34 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز تحت 15 سنة تم تحديد موعد إقامة المباراتين (الاتحاد و الشباب) و (الاتفاق و الباطن) في نفس التوقيت "عند الساعة 16:30 عصراً" تماشيا مع ما عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص وما يشترطه الاتحاد السعودي لكرة القدم من توحيد توقيت انطلاق مباريات الجولات الحاسمة والأخيرة لمنع أي تلاعب أو تأثير نفسي على نتائج الفرق المتنافسة، إلا أنه تم تأخير موعد انطلاق الشوط الأول في مباراة الاتحاد والشباب لأكثر من (١٠) دقائق، حيث أنه وبعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الاتفاق والباطن كانت المباراة الأخرى بين الاتحاد والشباب ما زالت جارية في الدقيقة 37.

وأضاف الاتفاق في شكواه أن فترة الاستراحة ما بين الشوطين وصلت إلى أكثر من 21 دقيقة دون مبرر أو ظرف قاهر بينما جرت العادة بأن تكون المدة الزمنية بين الشوطين 15 دقيقة.

ووصف الاتفاقيون ذلك في شكواهم بأنه خطأ جسيم يستدعي فتح تحقيق مع الأطراف المعنية في المواجهة.

ووفقاً لمصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» فإن تأخير بدء المواجهة بين الاتحاد والشباب في جدة كان بقرار من الحكم إذ رأى أن هناك مشكلة تتعلق بـ «شبك المرمى» مما استدعى صيانة المرمى بشكل سريع قبل انطلاق المواجهة.

وكان الاتحاد قد توج بلقب الدوري برصيد 86 نقطة، فيما حقق الاتفاق المركز الثاني برصيد 85 نقطة.

