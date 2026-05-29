عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:43 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أوليينيكوفا تشعل مواجهة شنايدر في «رولان غاروس»: «غازبروم» تموّل الحرب

أوليكساندرا أوليينيكوفا (رويترز)
أوليكساندرا أوليينيكوفا (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

أوليينيكوفا تشعل مواجهة شنايدر في «رولان غاروس»: «غازبروم» تموّل الحرب

أوليكساندرا أوليينيكوفا (رويترز)
أوليكساندرا أوليينيكوفا (رويترز)

اتهمت الأوكرانية أوليكساندرا أوليينيكوفا منافستها الروسية ديانا شنايدر بالمشاركة في بطولة استعراضية مدعومة من شركة «غازبروم»، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة، السبت، في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس».

وقالت أوليينيكوفا، المصنفة الخامسة والستين عالمياً، إن مشاركة شنايدر في بطولة «نورذرن بالميرا تروفيز» التي أُقيمت في سان بطرسبرغ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبرعاية «غازبروم» تمثل لها أمراً مرفوضاً في ظل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت اللاعبة الأوكرانية خلال مؤتمر صحافي عقب فوزها على الأسترالية كيمبرلي بيريل: «(غازبروم) شركة تموِّل جرائم حرب. بالنسبة لي، المشاركة في تلك البطولة تشبه اللعب في ألمانيا النازية لصالح الغيستابو، في بطولة تنظمها شركة بنت أوشفيتز. لا أرى أي فرق».

كما اتهمت أوليينيكوفا منافستها الروسية بالتفاعل مع منشورات وصفتها بأنها «دعاية روسية».

الروسية شنايدر (إ.ب.أ)

وقالت: «بلدي يتعرض للهجوم بأموال (غازبروم)، وهم يمولون الطائرات المسيّرة التي تهاجم مدينتي. ما الأهم حقاً؟ معرفة من تملك الضربة الأمامية الأقوى غداً أم تجاهل مثل هذه الأمور؟».

وطالبت اللاعبة الأوكرانية الصحافيين بسؤال شنايدر عن موقفها من تمويل «غازبروم» لمشروعات مرتبطة بالأطفال في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، قائلةً: «اسألوها عن رأيها في ذلك، وكيف تشعر حيال الحصول على أموال من شركة كهذه».

وتُعد أوليينيكوفا من أكثر اللاعبات الأوكرانيات إثارةً لهذه القضايا في المؤتمرات الصحافية منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، إذ دأبت على استغلال ظهورها الإعلامي للحديث عن تداعيات الحرب ومواقف الرياضيين الروس منها.

ومن المقرر أن تلتقي أوليينيكوفا وشنايدر، السبت، في الدور الثالث من «رولان غاروس»، وسط أجواء مشحونة خارج الملعب قبل المواجهة المنتظرة بينهما.

مواضيع
غراند سلام باريس رولان غاروس تنس الرياضة فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«رولان غاروس»: شفيونتيك تهزم ماجدا… وتبلغ الدور الرابع بسهولة

رياضة عالمية شفيونتيك فرضت إيقاعها لتكسب ثلاثة أشواط متتالية (أ.ف.ب)

«رولان غاروس»: شفيونتيك تهزم ماجدا… وتبلغ الدور الرابع بسهولة

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة باللقب أربع مرات، بسهولة إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزها على ماجدا لينيت.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية اللاعبة التركية زينب سونميز (د.ب.أ)
رياضة عالمية

سونميز تتعثر في لافتة إعلانية وتودّع «رولان غاروس»

تعرضت اللاعبة التركية زينب سونميز لسقوط مؤلم بعدما تعثرت بلوحة إعلانية واصطدمت بجدار خلال مطاردتها لإحدى الكرات في مباراة الزوجي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية أوساكا تصرخ عقب الفوز (أ.ب)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: أوساكا تفوز على فيكيتش وتبلغ الدور الثالث

قدمت ناومي أوساكا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، أداءً مبهراً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم (الخميس)، لكنها بذلك جهداً كبيراً لتجنب الخروج من البطولة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية سابالينكا تحيي الجماهير (أ.ب)
رياضة عالمية

سابالينكا ترتدي مجوهرات بـ100 ألف دولار رغم احتجاجها على الجوائز المالية

بدأت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة وسط جدل واسع، بعدما ظهرت وهي ترتدي مجوهرات فاخرة.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية أوساكا لفتت الأنظار مجدداً بفستانها (أ.ب)
رياضة عالمية

بـ«سترة بومبر ذهبية»… أوساكا تواصل لفت الأنظار في «رولان غاروس»

تواصل لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا خطف الأنظار بأزيائها المميزة في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: كوامي يتسلح بدعم الجماهير أملاً في مفاجأة جديدة

الفرنسي الشاب مويز كوامي يسعى لمواصلة التألق في رولان غاروس (أ.ب)
الفرنسي الشاب مويز كوامي يسعى لمواصلة التألق في رولان غاروس (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: كوامي يتسلح بدعم الجماهير أملاً في مفاجأة جديدة

الفرنسي الشاب مويز كوامي يسعى لمواصلة التألق في رولان غاروس (أ.ب)
الفرنسي الشاب مويز كوامي يسعى لمواصلة التألق في رولان غاروس (أ.ب)

تتواصل منافسات الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس السبت، وتشهد مباريات بارزة تتنافس فيها حاملة اللقب كوكو غوف، والمصنفة الأولى أرينا سابالينكا، كما تتوجه أنظار الجماهير المحلية بشكل كبير إلى الفرنسي الشاب مويز كوامي الذي يأمل في تحقيق مفاجأة جديدة يواصل بها مشواره في البطولة.

قبل ثلاثة أشهر، كان اللاعب الشاب الفرنسي كوامي سيشعر بسعادة غامرة لو شاهده القليل من الأشخاص وهو يلعب.

لكن الحال اختلف بشكل كبير، إذ اكتظت مدرجات ملعب سوزان لينغلن الخميس بآلاف المشجعين الذين هتفوا له طوال فوزه الماراثوني في مباراة من خمس مجموعات حولت هذا اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، والذي كان مجهولاً قبل وقت قصير، إلى واحد من الوجوه البارزة في البطولة الحالية.

واحتاج المصنف 318 عالمياً، الذي يشارك للمرة الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى، إلى ما يقرب من خمس ساعات ليهزم أدولفو باييخو القادم من باراغواي وسط طقس حار في باريس، وذلك في مباراة ماراثونية دفعته فجأة إلى دائرة الضوء في بطولة فرنسا.

وقال كوامي بعد فوزه المرهق في الدور الثاني: «حتى في التدريبات، لم ألعب خمس ساعات متواصلة من قبل، لذا اكتشفت الكثير عن نفسي».

وأضاف: «إن نجاحي في الفوز بمباراة كهذه يعني أن استعدادنا البدني جيد مع الفريق، لذا دعونا نستمر على هذا النحو، لأنني إذا أردت الفوز بواحدة من بطولات غراند سلام (البطولات الأربع الكبرى)، عليّ أن أفعل ذلك (الفوز بالمباريات) سبع مرات متتالية».

وسيعتمد كوامي على الدعم المحلي الجديد الذي اكتسبه عندما يواجه التشيلي تابيلو في الدور الثالث، وقد أكد استفادته من شهرته المفاجئة، وطاقة الجماهير في ملاعب رولان غاروس.

وأضاف: «الأمر ليس سهلاً، هذا مؤكد، لكنني تمكنت من الاستفادة من طاقة الجماهير، لأنها كانت حاضرة لدعمي، وليس للضغط علي. من المؤكد أن اللعب أمام 10 آلاف شخص أكثر متعة من اللعب أمام 10 أشخاص، هذه حقيقة. لقد استمتعت حقاً على الملاعب، وهذا ما يهمني في الواقع».

المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا تواجه اختباراً صعباً في رولان غاروس (أ.ب)

تخلصت المصنفة الأولى عالمياً سابالينكا من مخاوف الإصابة، وسوء مستواها على الملاعب الرملية لتعبر إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا دون خسارة أي مجموعة، حتى أنها وجدت الفرصة لتشارك في رقصة لمايكل جاكسون مع نوفاك ديوكوفيتش.

ووصلت لاعبة روسيا البيضاء إلى ملاعب رولان غاروس وهي تعاني من إصابة، وتواجه صعوبات على الملاعب الرملية، لكنها بدت هادئة مع تقدمها في الأدوار الأولى.

واستعرضت حالتها المعنوية الجيدة عندما دخلت في تحدٍ مع ديوكوفيتش على أداء حركات رقصة لمايكل جاكسون، مما أظهر جانباً مرحاً وسط حدة المنافسة في البطولة.

لكنها الآن تواجه داريا كاساتكينا، التي كانت ضمن المصنفات العشر الأوليات على العالم، في واحدة من المباريات التي تقام خلال ساعات النهار، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، وهي تسعى إلى تجنب مصير المصنف الأول يانيك سينر الذي خرج مبكراً.

وقالت سابالينكا عن كاساتكينا: «إنها رائعة. دائماً ما يشكل اللعب ضدها تحدياً».

وأضافت: «لا أنظر أبداً إلى المباريات السابقة قبل مواجهتها، لأن الأمر ربما يكون صعباً دائماً. إنها مقاتلة. هي تعيد كل الكرات. وعليك أن تبذل جهداً كبيراً من أجل كل نقطة، خاصة على الملاعب الرملية. لذا فهي مباراة صعبة أخرى، لكنني مستعدة للقتال. أنا مستعدة لمواجهة كل الظروف الممكنة. ومتحمسة للغاية لمواجهتها، ومستعدة لخوض المنافسة».

كان المصنف الرابع فيليكس أوجيه-ألياسيم يستعد ذهنياً لمواجهة محتملة في الدور قبل النهائي مع سينر -إذا واصل المشوار في البطولة- لكن مع الخروج المفاجئ للمصنف الأول، بدا الأمر وكأن قرعة البطولة ابتسمت للكندي.

وقال أوجيه-ألياسيم، الذي سيواجه الأميركي براندون ناكاشيما في مباراته المقبلة: «ما زلت بحاجة للفوز في الأدوار المقبلة. ما كنت سألعب ضده قبل الدور قبل النهائي. ثم إذا وصلت للدور قبل النهائي، ولم ألعب ضد سينر، ولعبت ضد لاعب آخر، فهذا أفضل لي نظرياً بالطبع، ولا داعي لأن أشعر بالأسف حيال ذلك. بالطبع اللعب ضد أي لاعب غير سينر أفضل. ومع ذلك، فإن الطريق أمامي لا يزال طويلاً».

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: خودار يواصل تقدمه

الإسباني رافاييل خودار يتألق في باريس (أ.ف.ب)
الإسباني رافاييل خودار يتألق في باريس (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: خودار يواصل تقدمه

الإسباني رافاييل خودار يتألق في باريس (أ.ف.ب)
الإسباني رافاييل خودار يتألق في باريس (أ.ف.ب)

تأهل الإسباني رافاييل خودار إلى الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأميركي أليكس ميكلسين الجمعة في الدور الثالث، بنتيجة 7-6 و6-7 و4-6 و6-3 و6-3.

واحتاج خودار للعب خمس مجموعات لحسم التأهل للدور التالي، حيث كان تقدم في المجموعة، لكن ميكلسين تمكن من الفوز في المجموعتين الثانية، والثالثة، قبل أن يستعيد خودار توازنه في المجموعتين الأخيرتين.

وضرب خودار موعداً في الدور الرابع مع مواطنه بابلو كارينو بوستا، الذي تغلب على الأرجنتيني تياجو أوجستين تيرانتي7-6 و7-5 و3-6 و6-4.

وفي مباراة أخرى، فاز الروسي أندري روبليف على البرتغالي نونو بورغيس 7-5 و7-6 و7-6.

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

نادال: إصابة في القدم كادت تنهي مسيرتي!

أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال (أ.ف.ب)
أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نادال: إصابة في القدم كادت تنهي مسيرتي!

أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال (أ.ف.ب)
أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال (أ.ف.ب)

قضى رافائيل نادال، الحائز 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس، وأحد «الثلاثي الكبير» إلى جانب روجر فيدرر، ونوفاك ديوكوفيتش، الذين سيطروا على اللعبة على مدار عقدين من الزمان، معظم مسيرته وهو يعاني من الألم، لكنه أجبر نفسه على الاستمرار في اللعب رغم إصابة مزمنة في القدم.

وقال اللاعب الإسباني، الذي اعتزل عام 2024، إنه خاطر بصحته بشكل كبير من أجل استمرار مسيرته في التنس، بعد أن قدَّم مسلسل «رافا» على منصة «نتفليكس» نظرةً متعمقةً على صراعاته الجسدية والذهنية في سعيه لتحقيق المجد.

وقال نادال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مقابلة نُشرت الجمعة: «اضطررت إلى اتخاذ قرارات بشأن صحتي، حيث تصل للحد الفاصل بين الصواب والخطأ. لكن لو لم أستكشف كل ذلك، لكان عدد ألقابي في بطولات الأربع الكبرى أقل بـ10 ألقاب... هذه هي الحقيقة».

وأُصيب نادال بمرض نادر يسمى «متلازمة مول-فايس» بعد كسر قدمه خلال نهائي «بطولة مدريد المفتوحة» عام 2005، بعد أشهر من فوزه بـ«بطولة فرنسا المفتوحة» في مشاركته الأولى وعمره 19 عاماً، ليحقِّق أول بطولة كبرى.

ورغم أنَّ هذه الحالة، التي نتجت عن تدريبه المكثف في طفولته تحت إشراف عمه توني، عرَّضت مسيرته للخطر، فإنَّ نادال رفض الاستسلام.

وظلت الإصابة تلاحقه حتى بعد حصوله على 13 لقباً كبيراً خلال السنوات الـ9 التالية، إذ نال لقباً كبيراً واحداً على الأقل كل عام.

وقال نادال: «أصبح التنس سباقاً مع الزمن. كان الشك يراودني دائماً، إلى متى سأستطيع الاستمرار بهذه القدم؟ لم أكن أعرف أبداً إلى متى ستستمر مسيرتي. كنت أفكر دائماً، ربما تكون هذه هي السنة الأخيرة، لذلك لا يوجد وقت للتوقف».

وأدت الإصابة أيضاً إلى مضاعفات صحية أخرى، بما في ذلك التهاب أوتار ركبته اليسرى وثقوب في أمعائه، وكان المرض الأخير؛ بسبب الإفراط في استخدام مسكنات الألم.

وفي بعض الأحيان كان عليه أن يتحمَّل الألم عن طريق حقن مخدرة موجهة، ولم يكن يشعر بساقه خلال نهائي «بطولة فرنسا المفتوحة» عام 2022، آخر ألقابه الكبرى.

وقال اللاعب المعتزل (39 عاماً): «كان مفتاح النجاح يكمن في أنَّ المعاناة كانت أقل من شغفي وسعادتي بما كنت أفعله».

مواضيع
الرياضة تنس نادال بريطانيا