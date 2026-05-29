عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:43 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق يطالب بسحب دوري البراعم السعودي من الاتحاد بتهمة «التلاعب»

«الشرق الأوسط» تكشف عن فحوى الاحتجاج المقدم لاتحاد الكرة

جانب من تتويج براعم الاتحاد بلقب الدوري (نادي الاتحاد)
جانب من تتويج براعم الاتحاد بلقب الدوري (نادي الاتحاد)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

الاتفاق يطالب بسحب دوري البراعم السعودي من الاتحاد بتهمة «التلاعب»

جانب من تتويج براعم الاتحاد بلقب الدوري (نادي الاتحاد)
جانب من تتويج براعم الاتحاد بلقب الدوري (نادي الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نادي الاتفاق تقدم باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالباً من خلالها بسحب بطولة الدوري السعودي الممتاز "تحت 15 عاما" والتي حققها الاتحاد مؤخرا، مبينا أن فريقي الاتحاد والشباب قاما بمخالفات في الجولة الأخيرة تبرر المطالب تجاه خصم النقاط لكليهما ما يترتب عليه سحب لقب الدوري من الاتحاد.

وجاء في المسببات التي رفعها فريق الاتفاق إلى لجنة الانضباط بأنه قبل بداية الجولة الأخيرة رقم 34 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز تحت 15 سنة تم تحديد موعد إقامة المباراتين (الاتحاد و الشباب) و (الاتفاق و الباطن) في نفس التوقيت "عند الساعة 16:30 عصراً" تماشيا مع ما عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص وما يشترطه الاتحاد السعودي لكرة القدم من توحيد توقيت انطلاق مباريات الجولات الحاسمة والأخيرة لمنع أي تلاعب أو تأثير نفسي على نتائج الفرق المتنافسة، إلا أنه تم تأخير موعد انطلاق الشوط الأول في مباراة الاتحاد والشباب لأكثر من (١٠) دقائق، حيث أنه وبعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الاتفاق والباطن كانت المباراة الأخرى بين الاتحاد والشباب ما زالت جارية في الدقيقة 37.

وأضاف الاتفاق في شكواه أن فترة الاستراحة ما بين الشوطين وصلت إلى أكثر من 21 دقيقة دون مبرر أو ظرف قاهر بينما جرت العادة بأن تكون المدة الزمنية بين الشوطين 15 دقيقة.

ووصف الاتفاقيون ذلك في شكواهم بأنه خطأ جسيم يستدعي فتح تحقيق مع الأطراف المعنية في المواجهة.

ووفقاً لمصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» فإن تأخير بدء المواجهة بين الاتحاد والشباب في جدة كان بقرار من الحكم إذ رأى أن هناك مشكلة تتعلق بـ «شبك المرمى» مما استدعى صيانة المرمى بشكل سريع قبل انطلاق المواجهة.

وكان الاتحاد قد توج بلقب الدوري برصيد 86 نقطة، فيما حقق الاتفاق المركز الثاني برصيد 85 نقطة.

مواضيع
نادي الاتحاد الدوري السعودي الرياضة كرة القدم السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد السعودي يعود لمحاولة خطف «الملك المصري»

رياضة سعودية محمد صلاح قائد منتخب مصر (رويترز)

الاتحاد السعودي يعود لمحاولة خطف «الملك المصري»

عاد اسم محمد صلاح ليتصدر واجهة سوق الانتقالات العالمية، بعدما كشفت تقارير إيطالية عن تحرك جديد من نادي الاتحاد السعودي لمحاولة إقناع قائد منتخب مصر.

مهند علي (الرياض)
رياضة سعودية تقام مباريات دور الـ32 من البطولة شهر أغسطس المقبل (حساب كأس الملك)
رياضة سعودية

كأس الملك: قرعة الـ32 تضع الهلال في مواجهة الرائد... والنصر يصطدم بالدرعية

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس الملك عن مواجهات متزنة؛ حيث يستهل الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة مشواره أمام الرائد في مدينة بريدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية كونسيساو على مشارف الرحيل عن الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد يبحث عن مَخرج لإقالة كونسيساو

أكدت مصادر أنَّ مباراة القادسية، التي خسرها الاتحاد بخماسية ضمن الدوري السعودي للمحترفين، كانت الأخيرة في مسيرة المدرب البرتغالي كونسيساو.

علي العمري (جدة )
رياضة سعودية خيسوس أرويو (الدوري السعودي)
رياضة سعودية

خيسوس أرويو: الدوري السعودي سيطبق مشروعاً مالياً جديداً لمحاكاة النماذج الأوروبية

أكد خيسوس أرويو، مستشار الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن فوز كريستيانو رونالدو بلقب الدوري هذا الموسم لا يُعد العامل الرئيس لقوة المسابقة.

نواف العقيّل (الرياض)
رياضة سعودية الاتحاد أحرز المركز الخامس في الدوري السعودي (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

الملحق الآسيوي: الاتحاد يواجه الجزيرة الإماراتي في أبوظبي

سيخوض الاتحاد مواجهة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 -2027 خارج أرضه، وتحديداً في أبوظبي أمام نادي الجزيرة.

بدر بالعبيد (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

قبل ودية الإكوادور... دونيس يرفع وتيرة التحضير وسعود يلتحق بالأخضر

تحية يحصل عليها سعود عبد الحميد بعد انضمامه للمعسكر (المنتخب السعودي)
تحية يحصل عليها سعود عبد الحميد بعد انضمامه للمعسكر (المنتخب السعودي)
TT
TT

قبل ودية الإكوادور... دونيس يرفع وتيرة التحضير وسعود يلتحق بالأخضر

تحية يحصل عليها سعود عبد الحميد بعد انضمامه للمعسكر (المنتخب السعودي)
تحية يحصل عليها سعود عبد الحميد بعد انضمامه للمعسكر (المنتخب السعودي)

تحت أشعة شمس نيويورك، وفي أجواء مفعمة بالحماس والترقب المونديالي، تسارعت وتيرة تحضيرات الأخضر السعودي في معسكره بالولايات المتحدة الأميركية، حيث انطلقت حافلة المنتخب الأول لكرة القدم في تمام الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بتوقيت نيويورك متجهة نحو ملعب نادي نيويورك سيتي، الذي يبعد نحو العشرين دقيقة عن مقر الإقامة، لخوض المران الرئيس والأهم استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور الودية، التي تصنف داخل أروقة الجهاز الفني بأنها البروفة الأساسية والاختبار الحقيقي الأخير قبل الاصطدام بمنتخب الأوروغواي في المعترك العالمي.

وجاءت هذه الحصة التدريبية لتترجم العمل النظري المكثف الذي قاده المدير الفني دونيس خلال الأيام الماضية، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات المطولة مع اللاعبين لشرح منهجيته الفنية وتطبيقاته التكتيكية التي يسعى لانتهاجها في المونديال، بهدف الوصول بالمنظومة إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام الفني والبدني، في حين تقرر أن يكون مران الجمعة مفتوحاً أمام وسائل الإعلام المختلفة لمتابعته وتغطيته خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى منه.

فهد المفرج يستقبل عبد الرحمن الصانبي بعد وصوله إلى مقر معسكر الأخضر (المنتخب السعودي)

وفي إطار المستجدات الميدانية للمران الذي انطلق فعلياً في تمام السادسة مساءً، سجل اللاعب سعود عبد الحميد مشاركته الفورية في التدريبات الجماعية عقب وصوله اليوم إلى نيويورك، مما عزز خيارات الجهاز الفني، في حين وصل الحارس عبد الرحمن الصانبي قبل انطلاقة التدريبات وبدأ مباشرة تمارين خاصة مع المعد البدني بشكل منفرد، على أن ينضم للتمارين الجماعية غداً الجمعة.

وفي مسار التأهيل، يتابع الحارس نواف العقيدي برنامجه العلاجي بشكل مثالي برفقة الجهاز الطبي، وسط متابعة مستمرة ومكثفة لمدى تحسن إصابته لضمان تجهيزه بالشكل المطلوب.

تستمر تحضيرات الأخضر تأهباً لمونديال 2026 (المنتخب السعودي)

وتكتسب تحضيرات حراس المرمى أهمية مضاعفة بالنظر إلى اللوائح الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نهائيات كأس العالم، التي تشترط وجود ثلاثة حراس مرمى في القائمة النهائية لكل منتخب، مع إتاحة مرونة قانونية تمنح الأجهزة الفنية الحق في استبدال أي حارس يتعرض لإصابة خطيرة أو عارض صحي يمنعه من اللعب، وهو ما يفسر حرص الجهاز الفني للأخضر على وضع جميع الحراس تحت أهبة الاستعداد.

وتسود المعسكر السعودي أجواء إيجابية بالغة التفاؤل، الذي يشهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

مواضيع
كأس العالم رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

آسيا تتوصل إلى اتفاقية تعترف برخص مدربيها في أوروبا

المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
TT
TT

آسيا تتوصل إلى اتفاقية تعترف برخص مدربيها في أوروبا

المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)
المدربون التابعون للاتحاد الآسيوي لم يعودوا بحاجة إلى استخراج رخص جديدة في أوروبا (الشرق الأوسط)

توصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى اتفاقية للاعتراف المتبادل برخص التدريب بين الدول الأعضاء الـ12 مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كان على المدربين الراغبين في التدريب في أوروبا الحصول على رخصة جديدة في البلد الذي يريدون التدريب فيه، وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب من خارج أوروبا التدريب في أوروبا دون الحصول على رخصة جديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب في السعودية والذين يمتلكون خبرة تزيد عن ثلاث سنوات كمديرين لأندية الدوري الممتاز أو كمديرين للمنتخبات الوطنية، من تولي مناصب إدارية في أوروبا.

وبالإضافة إلى السعودية تم الاعتراف بالتوافق في 11 دولة اسيوية أخرى هي «اليابان أستراليا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، ماليزيا، قطر، الإمارات ، وأوزبكستان».

وقال عن ذلك رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو:« أعتقد أن هذه خطوة بالغة الأهمية. يسعدني أن بيئةً كهذه قد أُتيحت للمدربين اليابانيين للتنافس في أوروبا. أشعر أننا قد وصلنا أخيرًا إلى نقطة البداية».

ومن المتوقع ان تستفيد اليابان من هذه الاتفاقية بشكل أسرع من الدول الآسيوية الاخرى.

مواضيع
كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)

بعدما أوفى بعهده لرونالدو، غادر البرتغالي خيسوس أسوار نادي النصر رسمياً، وذلك بحسب ما أعلن عنه النادي.

وقال النصر ⁠عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «حضر متحدياً... ويغادرنا ⁠بطلاً. شكراً خيسـوس ‌لكل ‌ما قدمته ​لناديك ‌النصر... ‌وستبقـى دائماً محباً ومحبوباً للنصراويين». وكان النصر ‌قد أعلن في منتصف يوليو (تموز) ⁠الماضي تعيين خيسوس مدرباً له لمدة موسم واحد.

وكان خيسوس قد أعلن رحيله عن النصر بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي، كاشفاً أن مهمته مع كريستيانو رونالدو انتهت بعدما أوفى بوعده بمنحه لقباً مع النادي العاصمي، في وقت ترك فيه مستقبله مفتوحاً بين تركيا وخيارات أخرى خارج السعودية.

وقال خيسوس: «عندما تحدثت مع كريستيانو رونالدو في البداية، عرضوا عليّ عقداً لمدة عامين، لكنني أردت التوقيع لعام واحد فقط. هذا ما أفعله دائماً مع الأندية التي أدربها. كان موسماً صعباً للغاية، وكان علينا اتخاذ قرارات كثيرة، وفي أحيان كثيرة كنت أضع نفسي في الواجهة وأتحمل الضغوط، وهذا يسبب استنزافاً كبيراً. كان عاماً رائعاً، لكن يجب أن أستمتع بتجربة أخرى في مكان آخر».

وأضاف: «عندما قبلت هذا التحدي، وعندما دعاني كريستيانو رونالدو ونيلسون سيميدو، كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحدٍّ في مسيرتي التدريبية. لكي نفوز بهذا الدوري، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا».

وتابع: «قلت لكريستيانو: سأساعدك لتصبح بطلاً، وبعدها سأذهب في طريقي».

مواضيع
نادي النصر كريستيانو رونالدو الدوري السعودي السعودية