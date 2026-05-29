الاتفاق يطالب بسحب دوري البراعم السعودي من الاتحاد بتهمة «التلاعب»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نادي الاتفاق تقدم باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالباً من خلالها بسحب بطولة الدوري السعودي الممتاز "تحت 15 عاما" والتي حققها الاتحاد مؤخرا، مبينا أن فريقي الاتحاد والشباب قاما بمخالفات في الجولة الأخيرة تبرر المطالب تجاه خصم النقاط لكليهما ما يترتب عليه سحب لقب الدوري من الاتحاد.

وجاء في المسببات التي رفعها فريق الاتفاق إلى لجنة الانضباط بأنه قبل بداية الجولة الأخيرة رقم 34 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز تحت 15 سنة تم تحديد موعد إقامة المباراتين (الاتحاد و الشباب) و (الاتفاق و الباطن) في نفس التوقيت "عند الساعة 16:30 عصراً" تماشيا مع ما عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص وما يشترطه الاتحاد السعودي لكرة القدم من توحيد توقيت انطلاق مباريات الجولات الحاسمة والأخيرة لمنع أي تلاعب أو تأثير نفسي على نتائج الفرق المتنافسة، إلا أنه تم تأخير موعد انطلاق الشوط الأول في مباراة الاتحاد والشباب لأكثر من (١٠) دقائق، حيث أنه وبعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الاتفاق والباطن كانت المباراة الأخرى بين الاتحاد والشباب ما زالت جارية في الدقيقة 37.

وأضاف الاتفاق في شكواه أن فترة الاستراحة ما بين الشوطين وصلت إلى أكثر من 21 دقيقة دون مبرر أو ظرف قاهر بينما جرت العادة بأن تكون المدة الزمنية بين الشوطين 15 دقيقة.

ووصف الاتفاقيون ذلك في شكواهم بأنه خطأ جسيم يستدعي فتح تحقيق مع الأطراف المعنية في المواجهة.

ووفقاً لمصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» فإن تأخير بدء المواجهة بين الاتحاد والشباب في جدة كان بقرار من الحكم إذ رأى أن هناك مشكلة تتعلق بـ «شبك المرمى» مما استدعى صيانة المرمى بشكل سريع قبل انطلاق المواجهة.

وكان الاتحاد قد توج بلقب الدوري برصيد 86 نقطة، فيما حقق الاتفاق المركز الثاني برصيد 85 نقطة.