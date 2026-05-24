كأس الملك: قرعة الـ32 تضع الهلال في مواجهة الرائد... والنصر يصطدم بالدرعية

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس الملك عن مواجهات متزنة؛ حيث يستهل الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة مشواره أمام الرائد في مدينة بريدة، في وقت يلتقي فيه النصر بالصاعد حديثاً إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين فريق الدرعية.

وجاءت بقية المواجهات، بلقاء يجمع النجمة مع الاتحاد، فيما يحل الأهلي ضيفاً على نظيره الأنوار بحوطة بني تميم، ويواجه الوحدة الشباب بمكة المكرمة، أما التعاون فسيكون على موعد مع ضمك، فيما يستضيف الجبلين نظيره الاتفاق، ويحل القادسية ضيفاً على الطائي.

ويحل الفتح ضيفاً على نظيره العلا بالمدينة المنورة، أما أبها فسيكون على موعد مع العروبة بالجوف، ويلتقي العدالة مع الفيحاء بالأحساء، أما الخليج فسيكون ضيفاً على الأخدود بنجران، ويلتقي الفيصلي نظيره نيوم، ويواجه الحزم البكيرية، أما جدة فيستضيف الخلود، ويلاقي الزلفي الرياض.

مراسم قرعة دور الـ32 لبطولة كأس الملك، أجريت في مقر استوديوهات قناة «ثمانية» الناقل الرسمي لمنافسات كرة القدم السعودية، بحضور نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى مشاركة عبد الله الباتلي لاعب المنتخب السعودي تحت 17 عاماً، وزميله في الأخضر خالد شراحيلي.

نتيجة قرعة الدور الـ32 من البطولة الأغلى محلياً (حساب كأس الملك)

وحسب آلية قرعة بطولة كأس الملك، جرى توزيع الفريقين على مستويين؛ كل مستوى ضم 16 فريقاً حسب ترتيب مراكز الفرق في الدوري السعودي للمحترفين ودوري يلو للدرجة الأولى، بحيث يكون هناك وعاءان؛ الأول من المستوى الأول، والثاني من المستوى الثاني على أن تكون المواجهة على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني.

وحسب البطولة، سيتم إجراء قرعة مفتوحة بعد نهاية كل دور، بداية من دور الستة عشر ثم دور الثمانية ودور الأربعة على أن تقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

وكشف نعيم البكر أن المواجهات ستقام بين الفترة من 16 إلى 19 أغسطس (آب) أي بعد الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن روزنامة الموسم المقبل مليئة بالمنافسات، خاصة مع التوقف الطويل لكأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية، لذلك أحبننا بداية الاستعداد بصورة مبكرة بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.