أموريم يتصدر قائمة ميلان لخلافة أليغري

بات المدرب البرتغالي روبن أموريم المرشح الأبرز لتولي تدريب إيه سي ميلان، بعد أشهر قليلة من إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وكشفت شبكة «The Athletic» عن أن أموريم (41 عاماً)، الذي ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقد محادثات مع مسؤولي ميلان في البرتغال، الأسبوع الماضي، ضمن عملية واسعة لإعادة هيكلة النادي الإيطالي عقب موسم مخيب انتهى بالفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويأتي اهتمام ميلان بأموريم ضمن مشروع شامل لإعادة بناء المنظومة الرياضية والإدارية، بعدما أطاح النادي بالمدرب ماسيميليانو أليغري وعدد من المسؤولين التنفيذيين عقب الإخفاق القاري.

وكان ميلان يخطط في البداية للتعاقد مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا، إلا أن خططه تبدلت بعدما أقال ليفربول مدربه آرني سلوت بصورة مفاجئة، قبل أن يتجه للتعاقد مع إيراولا.

كما أجرى النادي الإيطالي اتصالات مع مدرب منتخب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو، فيما ضمت قائمة المرشحين أيضاً أوليفر غلاسنر، ومدرب الأهلي السعودي ماتياس يايسله، ومدرب شتوتغارت سيباستيان هونيس.

وفي إطار التغييرات الإدارية، أجرى ميلان مقابلة مع رالف رانغنيك لشغل منصب رئيس قطاع كرة القدم، وهو المنصب الذي سيشرف على المدرب الجديد.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، ما أدى إلى إقالة أليغري بعد عام واحد فقط من توليه المهمة، كما غادر المدير الرياضي إيغلي تاري والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني والمدير الفني جيفري مونكادا.

وكان أموريم قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفاً للهولندي إريك تن هاغ، بعدما دفع النادي الإنجليزي 11 مليون يورو للحصول على خدماته من سبورتنغ لشبونة، حيث صنع اسمه بقيادة الفريق إلى لقبين في الدوري البرتغالي.

لكن التجربة الإنجليزية انتهت بصورة كارثية؛ إذ تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس عشر في الدوري برصيد 42 نقطة فقط، وهو أسوأ مركز يحققه النادي في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأقل حصيلة نقاط له في دوري الدرجة الأولى منذ موسم الهبوط عام 1974.

وجاءت إقالة أموريم بعد تصاعد الخلافات داخل النادي، خصوصاً بشأن تمسكه بطريقة اللعب 3 - 4 - 3، حيث لمح إلى وجود تباين في الصلاحيات مع مدير كرة القدم جايسون ويلكوكس، مؤكداً في أحد تصريحاته أنه يرى نفسه «مديراً للنادي» وليس مجرد «مدرب»، قبل أسابيع من رحيله عن «أولد ترافورد».