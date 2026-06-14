عطل جوي يربك أوروغواي قبل مواجهة السعودية

عاشت بعثة منتخب أوروغواي ساعات من القلق قبل أقل من 24 ساعة على مباراتها الافتتاحية أمام السعودية في كأس العالم 2026، بعدما تعطل سفر الفريق من كانكون المكسيكية إلى ميامي الأميركية بسبب مشكلة تتعلق بالطائرة المخصصة لنقل البعثة.

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، نقلاً عن معلومات من الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، أن الطائرة لم تستوفِ بعض المتطلبات التنظيمية الخاصة بدخول الأجواء الأميركية، ما أدى إلى رفض السماح لها بالوصول إلى الولايات المتحدة في الموعد المحدد. وأجبر ذلك بعثة المدرب مارسيلو بيلسا على البقاء في مقر إقامتها بمجمع ماياكوبا في المكسيك انتظاراً للحل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أوروغويانية، من بينها «أوفاسيون» و«إل أوبسرفادور»، فإن الاتحاد الأوروغوياني دخل في سباق مع الزمن بالتنسيق مع «فيفا» لإيجاد مخرج سريع للأزمة، خاصة أن اللوائح التنظيمية حددت موعداً نهائياً لوصول الوفود المشاركة إلى المدن المستضيفة قبل المباريات.

وفي نهاية المطاف، نجحت الجهود في إعادة جدولة الرحلة، ما يعني أن المنتخب سيصل إلى ميامي قبل انتهاء المهلة المحددة، وإن كان ذلك على حساب برنامجه التحضيري المعتاد. كما اضطر الاتحاد إلى تأجيل بعض الأنشطة الرسمية، وعلى رأسها المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة.

ورغم حالة الارتباك التي صاحبت الساعات الأخيرة قبل السفر، أكدت التقارير الأوروغويانية أن المباراة أمام السعودية ستقام بشكل طبيعي، وأن الأزمة كانت لوجستية وإدارية وليست مرتبطة بمنع دخول المنتخب نفسه إلى الولايات المتحدة.