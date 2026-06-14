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الرياضة رياضة سعودية

سيدات القادسية يودعن القائدة «ماتشادو»

ريان ماتشادو (الشرق الأوسط)
ريان ماتشادو (الشرق الأوسط)
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سيدات القادسية يودعن القائدة «ماتشادو»

ريان ماتشادو (الشرق الأوسط)
ريان ماتشادو (الشرق الأوسط)

أعلن القادسية، رحيل قائدة الفريق الكروي للسيدات، البرازيلية ريان ماتشادو، التي مثّلت شعار النادي لثلاثة أعوام متتالية.

ونشر النادي مقطع فيديو وداعياً للاعبة، أشار فيه إلى دور ريان القيادي في مختلف المنافسات الرياضية، داخل وخارج الملعب.

وتعد ريان أحد الأسماء البارزة التي ساهمت في قيادة الفريق خلال مواسمه الأولى، كما صنعت العديد من الإنجازات بجانب نادي القادسية.

ويذكر أن النادي تعاقد مع اللاعبة في سبتمبر (أيلول) 2023، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام» منشوراً قالت فيه: «تحد جديد، مسؤولية جديدة، وثقافة جديدة... نعم أنا جاهزة لكل هذا».

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الرياضة رياضة سعودية

الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
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الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)

سيظهر طاقم التحكيم المكلف إدارة مباراة السعودية وأوروغواي، مساء الاثنين، في ميامي ضمن كأس العالم 2026، بقميص وردي خاص أعده الاتحاد الدولي لكرة القدم احتفاءً بالمدينة المستضيفة لأول مباراة مونديالية تحتضنها.

وسيرتدي الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني ومساعدوه، حسب شبكة «The Athletic»، قميصاً وردياً مستوحى من طائر «الفلامنغو»، في إشارة إلى الرموز الشهيرة لمدينة ميامي، بما في ذلك طيور الفلامنغو التي ارتبطت بتاريخ المدينة، وغروب الشمس الوردي، ومباني «آرت ديكو» ذات الألوان الوردية على شاطئ ساوث بيتش.

ويُقيم جميع حكام البطولة، باستثناء حكام تقنية الفيديو الموجودين في دالاس، في مدينة ميامي طوال فترة كأس العالم، حيث يتخذون من كلية «ميامي ديد» مقراً للتدريبات، كما أن ملابسهم التدريبية جاءت باللون الوردي ذاته.

وقال بييرلويجي كولينا إن اختيار اللون الوردي جاء تقديراً للمدينة التي تستضيف الحكام طوال نحو شهرين من البطولة، مؤكداً أن القميص يمثل «لفتة تقدير واعتراف» تجاه ميامي.

ويُعد اللون الوردي أحد الألوان البارزة في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما انتشر أيضاً في أحذية عدد كبير من اللاعبين من مختلف الشركات الرياضية، لما يوفره من وضوح بصري داخل الملعب وعلى شاشات التلفزيون.

وبخلاف مباراة السعودية وأوروغواي ومباريات ميامي الأخرى، يواصل الحكام خلال بقية البطولة ارتداء أطقمهم المعتادة بالألوان الأسود أو الأخضر أو الأزرق أو الأحمر أو الأصفر.

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كأس العالم فيفا الرياضة كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة سعودية

الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
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الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)

تعاقدت إدارة نادي الخليج مع اللاعب عبد الله العمار لدعم صفوف الفريق الكروي بعقد يمتد إلى موسمين حتى «2028».

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من التعاقد مع المالي كيكي كوياتي.

ويلعب العمار في مركز الظهير الأيسر وهو من اللاعبين الذين مروا بتجربة كبيرة في الملاعب السعودية حيث مثل الهلال والاتحاد والأهلي وكذلك الفتح وضمك والحزم.

وتتركز صفقات الخليج حالياً على خط الدفاع الذي أظهر ضعفاً كبيراً وخصوصاً في الجولات الأخيرة من دوري الموسم الماضي، فيما لا يزال الفريق يحتفظ بأسماء هجومية مميزة يتقدمهم النرويجي جواشوا كينغ الذي بات الهداف التاريخي للخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
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قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
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قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)

تأهل الخليج السعودي إلى نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد، بعد فوزه المستحق على الكويت الكويتي المستضيف بنتيجة 29-24 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ سعد العبد الله بالعاصمة الكويتية.

ونجح الخليج في فرض تفوقه على منافسه القوي منذ البداية، ولم يسمح له بتسيير المباراة كما يريد، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 12-10.

جماهير الخليج سجلت حضوراً قوياً في المواجهة (موقع نادي الخليج)

وسيخوض الخليج المباراة النهائية، الأربعاء، أمام برقان الكويتي الذي تفوق بصعوبة بالغة على الدحيل القطري 32-31.

ويعد هذا التأهل الثالث على التوالي لفريق الخليج إلى النهائي الآسيوي بعد أن كسبها في المرة الأولى وخسرها في الثانية، ويود استعادة اللقب القاري مجدداً، ويواصل الوجود في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» في نسختها المقبلة.

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