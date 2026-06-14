سيدات القادسية يودعن القائدة «ماتشادو»

أعلن القادسية، رحيل قائدة الفريق الكروي للسيدات، البرازيلية ريان ماتشادو، التي مثّلت شعار النادي لثلاثة أعوام متتالية.
ونشر النادي مقطع فيديو وداعياً للاعبة، أشار فيه إلى دور ريان القيادي في مختلف المنافسات الرياضية، داخل وخارج الملعب.
وتعد ريان أحد الأسماء البارزة التي ساهمت في قيادة الفريق خلال مواسمه الأولى، كما صنعت العديد من الإنجازات بجانب نادي القادسية.
ويذكر أن النادي تعاقد مع اللاعبة في سبتمبر (أيلول) 2023، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام» منشوراً قالت فيه: «تحد جديد، مسؤولية جديدة، وثقافة جديدة... نعم أنا جاهزة لكل هذا».