لافوينتي يعلن غياب يامال عن التشكيلة الأساسية أمام الرأس الأخضر

قال لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، إن لامين يامال ونيكو ويليامز لن يكونا موجودين في التشكيل الأساسي للمباراة الأولى للفريق في كأس العالم 2026 أمام الرأس الأخضر.

وأضاف دي لافوينتي، الأحد، أنه سيقرر الوقت الذي سيحصلان فيه على الدقائق، بناءً على مجريات المباراة، خاصة بعد عودتهما مؤخراً من الإصابة.

وفي حديثه عن لامين يامال، نجم برشلونة، قال دي لافوينتي: «الأخبار السعيدة هي أن لامين يامال بخير وجاهز وكان في حالة جيدة في التدريبات، إنه جاهز للمشاركة لكن لن يلعب من البداية».

ويعد المنتخب الإسباني المرشح الأوفر حظاً في مباراة الاثنين، كما أنه مرشح للفوز باللقب، وسيلعب مباراتيه أمام كل من السعودية وأوروغواي في المجموعة الثانية.

ورغم أن منتخب الرأس الأخضر هو المرشح الأقل حظوظاً في المجموعة، فإن دي لافوينتي أشاد بالفريق وحذر من عدم سهولة المباراة.

وقال: «لديهم بناء تكتيكي رائع ومنظم، ويتسم اللاعبون بالسرعة ولديهم قوة بدنية هائلة، سيكونون بمثابة مفاجأة، ستكون معركة حتى لو فزنا بها».